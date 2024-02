Martin Klevstad bor på Tangstad og opplevde «Ingunn» på nært hold.

Han forteller at det ble for farlig for han og familien på tre å oppholde seg i familiehjemmet, og at de måtte komme seg i dekning for flygende gjenstander.

– Det var ganske kaotisk og uoversiktlig, med mange takplater og fiskekar i luften.

– Hva gjorde dere da ting kom flyvende?

– Da deler av nabobygningen traff huset, dro vi til mine foreldre rundt fire kilometer her fra. Det var ikke trygt å være her.

Martin Klevstad gjør opp status over ødeleggelsene på familiehjemmet etter ekstremværet «Ingunn» sine ødeleggelser. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Dagen etter har Klevstad fortsatt ikke full oversikt over ødeleggelsene på familiehjemmet.

– Det er ganske omfattende. Og vårt hus er ikke den som er hardest rammet her.

Familiebilen ble også påført betydelige skader av «Ingunn».

– Den var nettopp EU-godkjent og hadde full tank, men har helt klart sett bedre dager enn nå.

Vinden har så vidt løyet før det blåser opp igjen på Helgeland og i Trøndelag i helgen.

Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

I gang med opprydning før ny storm

– Det er heftig ... Når tak blir revet rett av bygninger og masse gods er blitt til pinneved. Det er ikke noe du ser hver dag.

Slik beskriver beredskapssjef i Vestvågøy kommune, Thomas Thomassen, om synene utenfor bildøra «dagen derpå».

I 10-tiden torsdag meldte politiet om ekstreme værforhold i bygda og at takplater kom flygende mot bebyggelse. Et døgn senere er kommunen i full sving med å rydde opp restene etter ekstremværet.

Takplater, løse gjenstander og treverk ligger strødd ute i naturen og må ryddes vekk før neste storm. Et fiskebruk er også rasert etter ekstremværet, skriver Lofotposten.

– Det er lett å se at det har vært ordentlig heftig her. Hun var hard i går, sier Thomassen.

Beredskapssjef i Vestvågøy kommune, Thomas Thomassen, står foran et bygg som nesten er fullstendig blåst til pinneved. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

– De som var i nærheten her da det sto på som verst må ha fått seg en kjempeopplevelse. Det har heldigvis gått bra og ingen er skadet. Og så er det godt å se at man er godt i gang med opprydningen, før det blåser opp på lørdag igjen.

Kulturminne ble pinneved

Stormen «Ingunn» knuste også det gamle Skjelternaustet og storfemøringen «Vågar» i Kabelvåg til pinneved.

– Det er en lang historie som fikk en brå slutt her, sier lærer ved Lofoten folkehøgskole, Odd Arne Sandberg

Under denne plankehaugen ligger storfembøringen «Vågar». Foto: Odd Arne Sandberg

Båten ble bygd av Gunnar Eldjarn i 1998. Da ble også naustet bygd i samarbeid mellom blant andre Lofotmuseet, Vågan kystlag og Lofoten folkehøyskole. Sistnevnte driftet båten.

– Jeg har alltid kalla den for verdens beste klasserom.

Han sier de har hatt stor aktivitet med båten og brukte den til å lære folk om kystkultur, fisking og seiling. Om våren hadde de seileturer nedover langs Helgelandskysten.

– Mange fikk seglet mye og sterk forhold til båten og kystkulturen. Det var en veldig fin båt. Det var med stolthet at man dro rundt på tur med denne båten.

En utrolig trist slutt på en fantastisk historie og et uvurderlig bidrag til vår kysthistorie, sier Odd Arne Sandberg. Foto: Odd Arne Sandberg

Kopi av naust fra 1600-tallet

De siste årene hadde båten stått på land i Skjelternaustet, som er bygd etter gamle tradisjoner og er en tilnærmet kopi av et fembøringsnaust på Senja fra 1600-tallet, ifølge læreren.

Sandberg tenkte at båten sto trygt i naustet og ikke på havet da «Ingunn» kom.

– Men den ble jo helt flatpakka. Det er veldig trist at det kollapsa på den måten, sier han.

Lærer ved Lofoten folkehøyskole kaller denne fembøringen for verdens beste klasserom. Foto: Odd Arne Sandberg

Han la ut nyheten på Facebook og der har han fått mye respons.

– Det er nærmest 300 personer som kondolerer. Det er mange som har et nært forhold til den båten. Det er trist at den er borte for godt, han.

Nå håper han at de kan få bygd den opp igjen.