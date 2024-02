Helgeland fikk kjenne på kreftene natt til torsdag.

– Vi fikk varsel i 22.30-tiden onsdag om at det var observert løse deler på taket på Aldersund brannstasjon. Da vi fikk mannskap dit, viste det seg at over halve taket var løsnet.

Det sier Atle Henriksen, som er kommunalsjef for teknisk i Lurøy kommune.

– Mesteparten av taket er flerret av

Selve brannberedskapen er berget, da brannbilen er fraktet i sikkerhet. Men Henriksen er mer bekymret for at de løse delene kan treffe folk.

– Mesteparten av taket er flerret av, og delene har trolig truffet noen biler i nærheten.

Derfor frarådes befolkningen i nærheten å nærme seg området.

– Vi har sendt ut varsel til innbyggerne om at de burde holde seg inne, og ikke komme til området. Det er en havn og en butikk i området, men vi ønsker ikke at folk skal komme dit.

Henriksen sier at de satser på å få ryddet opp når vinden løyer torsdag.

Ekstremværet har også herjet i Trøndelag natt til torsdag. I Namsos blåste det så kraftig at sjøen gikk opp på land.

Flere uten strøm

Ekstremværet «Ingunn» fører til kraftig vind langs kysten i Trøndelag og Nordland.

Og over 14.000 kunder i Trøndelag og Nordland er uten strøm.

I Trøndelag er rundt 12.000 kunder uten strøm i skrivende stund, ifølge kartet til nettselskapet Tensio.

Litt lenger nord, på Helgeland er 2317 kunder uten strøm, ifølge nettselskapet Linea. Litt lenger nord i Nordland er 265 i Salten og svartisen-regionen uten strøm.

Meteorologen: – Ekstrem vind

– Det er ekstremt kraftig.

Det sier vakthavende meteorolog, Alexander Broberg Skeltved, klokken 02.30, når han leser opp hvilke målestasjoner som har målt heftigst vind natt til torsdag.

Da var det Trøndelag som har fått den kraftigste vinden:

Nordøyan fyr – kraftigste middelvind på 41,4 meter per sekund

Sklinna fyr – kraftigste vindkast på 51,5 meter per sekund

– Så venter vi at dette skal trekke gradvis nordøstover.

– Vega helt sør i Nordland målte også over orkan styrke ved midnatt. Det er en del stasjoner som har ligget jevnt over orkan styrke.

Slik ser farevarselet ut til Meteorologene ut. Foto: Yr.no

Men hvor mye er egentlig 51,5 meter per sekund?

– Det tilsvarer altså 185 kilometer i timen. Det blir som å stikke ut hånden av en bil som kjører i den farten og kjenne på vinden. Da skjønner man at det er kraftig, sier Skeltved.

Heller ikke middelvind på over 40 meter per sekund er hverdagskost. Det er faktisk så kraftig at den vanlige vindskalaen (Beauforts skala) kommer til kort.

– Grensen for orkan styrke er på 32,6 meter per sekund. Når man er på over 40 meter per sekund, da har vi ikke bare truffet orkan, men hoppet to grader over det igjen, sier han.

Lurer du på hvordan vinden er der du bo? Sjekk Yr sitt vindkart i linken under:

Les også Yr - Vindkart

Bruker seks timer på å passere

Så hvordan blir da torsdagen?

– Klokken 06 er det ventet at uværet treffer ytterst i Lofoten.

Vinden har utover natten dreid fra sørøstlig retning til nordvestlig retning.

– Det er rundt da vi venter at vi får noen nye, ekstreme målinger, sier Skeltved.

Rundt klokken 12 torsdag vil uværet ha passert det meste av Helgelandskysten, og vil da ligge over Vesterålen og Sør-Troms.

– Vi ser at det tar cirka seks timer for uværet å passere når det er på sitt verste. Så kan man legge til noen timer før og etter hvor det er litt mindre vind. Men det tar om lag seks timer når det passere, sier han.

I Namsos blåste det så kraftig at sjøen gikk opp på land. Foto: Kjetil Strøm Langeng Du trenger javascript for å se video. I Namsos blåste det så kraftig at sjøen gikk opp på land. Foto: Kjetil Strøm Langeng

Widerøe innstiller flyvninger

– Der ser vi at det blir innstillinger også torsdag morgen, sier kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli.

Blant annet har man innstilt alle fly til og fra Bodø torsdag morgen frem til klokken 10.

I tillegg har ikke alle flyene onsdag kveld kommet seg dit hvor de skal ha morgenavgang torsdag.

Likevel vil ikke Widerøe gjøre samme grep som de gjorde på mandag. For første gang på 14 år valgte de å innstille alle flyvninger fra Trondheim og nordover.

Solli forklarer hvorfor:

– Det er «lommer» i været, og med de relativt korte flyturene vi har, så har vi erfaring på at vi klarer å gjennomføre mange av disse.

Hun legger til:

– Så ikke ta for gitt at «Ingunn» vil stå for alle innstillinger. Det kan hende at flyet går likevel.

Norwegian innstiller ingen flyvninger foreløpig

– Inntil videre er det ingen innstillinger torsdag. Men vi følger selvsagt situasjonen tett og gjør vurderinger hele tiden. Det kan ikke utelukkes at det kommer innstillinger i berørte områder torsdag, opplyser kommunikasjonsavdelingen i flyselskapet til NRK.