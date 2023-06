– Det er veldig viktig for meg å si at vi har stor respekt for de som lever av havet, sier daglig leder Martin Hansen i Visit Nordkapp, og legger til:

– Men samtidig må det være lov å si at hvalfangst og cruiseskip er dårlig miks.

Inne i havna i Honningsvåg i Finnmark var cruiseturistene om bord MS «Boletti» vitne til slakt av en hval tirsdag morgen.

Dette ble ikke godt mottatt av noen av de 700 britiske gjestene, skriver iFinnmark.

Det var Finnmarksposten som omtalte saken først.

Her slippes hvalskrotten ned i havet etter at kjøttet er hentet ut. Synet av den blodige hvalen ble for mye for cruiseturister i Honningsvåg. Du trenger javascript for å se video. Her slippes hvalskrotten ned i havet etter at kjøttet er hentet ut. Synet av den blodige hvalen ble for mye for cruiseturister i Honningsvåg.

– Selv om fiskeridirektoratet sier det er greit, så hadde de neppe sagt det om slakting på Karl Johan, sier Hansen.

Han forteller de har fått reaksjoner fra turistene. Noen syns det var spennende, men en del syns ikke noe om det, fordi de ikke hadde oppsøkt den opplevelsen og ikke ville se partering av hval.

– Vi i turistnæringen er litt sårbare, akkurat som hvalfangst, og vi håper de kan ha litt forståelse for det, sier han og legger til:

– Vi anbefaler hvalsafari.

– De må gjerne bli vettskremt.

– Det er jo et slakt på et vis, men det turistene så, var at vi tok hvalkjøtt ned i lasterommet og la på is. Vi skjærer det opp i store stykker på 100 til 200 kg.

Det sier Nils Jørgen Nilsen som er skipper om bord på «Nystrand». Nilsen er ikke overrasket over reaksjonene fra cruiseturistene.

– Det er et vårtegn at det blir litt rabalder når de ser en hvalbåt, som har hval på dekk og holder på med hvalkjøttet.

Nilsen har vokst opp med hvalfangst og har snart vært skipper på egen skute i 50 år. For han er dette hverdagen, og det synes han er positivt at turistene ser.

– De får bare se sannheten. Det er jo ikke noe å kamuflere. Vi driver en lovlig fangst, noen liker det og noen liker det ikke.

Her kan du se hvalfangerskuta ligge ved siden av cruiseskipet i Honningsvåg. Foto: kystnor.no

– Kan du forstå at de blir litt vettskremte?

– Det må de bare bli. De må gjerne bli vettskremt.

– Det er synd de ikke får smake på delikatessen. Cruiseskipene skulle servert dette når de var på norske kysten hvis de er ute etter kulturen vår. De er feige som ikke tørr å smake på dette. Det er veldig god mat.

Nilsen mener at Norge må satse mer på hvalkjøtt både for å holde bestanden i sjakk og satse på det han mener er bærekraftig kjøtt.

– Vi fanger altfor lite for å holde det i balanse. Det er så mange andre store hvalarter som er her. De er helt oppe i fjæra og spiser en hel masse. Det er helt ukontrollert.

Ønsker forståelse

– Reiseliv og hvalfangst kan godt leve side om side, men det må koordineres og det må være et opplegg for det, sier Martin Hansen

Hansen er selv fra en fiske- og fangstfamilie og har stor respekt for hvalfangerne. Han mener likevel at forholdet mellom cruiseskip og hvalfangst, bør tas opp.

– Det er en viktig problemstilling. Det trenger ikke å være en konflikt. Vi vil bare ha forståelse. Det er ikke alle mennesker som støtter hvalfangst.

– Det er ingen regler for hvor langt unna land hvalfangerne skal ligge når de slakter dyrene de har skutt. Dette kan skje ved kaikanten, sier seniorinspektør i Fiskeridirektoratet, Stig Johansen, til Finnmarksposten, som er tydelig på at fangstnæringen går foran turisme.

Han understreker at det er lov til å skyte hval helt opp til fjæresteinene, og at det også kan slippes både vom og hvalkadaver i sjøen etter slakt.