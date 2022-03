Amerikansk offiser: – De omkomne i flyulykken er på vei hjem

Torsdag, like før midnatt, ble bårene med de amerikanske soldatene båret ut fra sykehuskapellet ved Nordlandssykehuset.

Så ble bårene kjørt til luftforsvarets base i Bodø.

– Vi kan bekrefte at en verdig transport av de fire falne marinesoldatene fant sted tidlig i morges, 25. mars. De er på vei hjem til familiene i USA, opplyser presseoffiser Jasmine S. Scott til NRK.

På flyplassen sto et amerikansk Hercules-fly klar og ventet på å ta bårene med seg til den amerikanske flybasen i Tyskland, Ramstein Air Base, før reisen går til USA.

Bårene eskorteres av medsoldater fra skvadronen.

– Vi er evig takknemlige for all støtte fra kongeriket Norge, Forsvaret, innbyggerne i Bodø, nordlandspolitiet og hjelpemannskapet.

Stoltenberg kondolerer

Det var fredag for en uke siden at de fire amerikanske soldatene omkom i en alvorlig flyulykke i Beiarn i Nordland.

De var i Norge i forbindelse med militærøvelsen Cold Response.

Flyet var på vei fra Sandnessjøen til Bodø. På vei over Gråtådalen i Beiarn kommune gikk det galt.

I løpet av fredagskvelden ble det konstatert at flyet hadde styrtet, og at det ikke var håp om at noen om bord hadde overlevd.

Hjelpemannskapene trakk seg da ut fra området.

30.000 soldater fra 27 forskjellige land deltar i Cold Response.

Fredag besøkte Nato-sjef Jens Stoltenberg øvelsen.

– La meg starte med å kondolere for tapene av de fire amerikanske soldatene som døde i den tragiske flyulykken, sa Stoltenberg.

– Det er et fryktelig tap for familiemedlemmer, deres kjære og for de som mistet sine medsoldater, sa han videre.

Overtar etterforskningen

Dårlig vær og skredfare gjorde at soldatene ikke kunne hentes ut før søndag.

Flyvraket ligger i et bratt og ulendt skogsterreng innerst i dalen Gråtådalen. Vraket har spredd seg utover et område på 300 meter.

Torsdag ble det klart at amerikanske myndigheter overtar hovedansvaret for etterforskninga. Det er en 70 år gammel Nato-avtale som åpner for dette.

Bilde tatt på åstedet i Gråtådalen, Beiarn, søndag 20. mars 2022. Foto: Nordland politidistrikt

Norsk politi vil likevel ha en rolle videre.

– Vi vil bistå amerikanske myndigheter i sin etterforskning, og all etterforskning i Norge må skje i tråd med norsk lovgivning, sier politiinspektør Bjarte Walla.

– Vi vil også på eget grunnlag foreta en etterforskning for å avklare om noen norske personer eller systemer har hatt noen rolle.