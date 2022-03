Deler det første bildet fra ulykkesstedet: – Sammenstøtet har vært hardt

Bildet blir frigjort av politiet med samtykke fra det amerikanske forsvaret.

Politiet i Nordland har tidligere uttalt at det var store krefter involvert i flystyrten der fire amerikanske soldater mistet livet fredag.

Soldatene var i Norge i forbindelse med militærøvelsen Cold Response.

Flyvraket ligger i et bratt og ulendt skogsterreng innerst i dalen Gråtådalen. Vraket har spredd seg utover et område på 300 meter.

– Det er ingen glidebane etter at flyet traff bakken. Sammenstøtet har vært hardt, sa stabssjef Bent-Are Eilertsen i Nordland politidistrikt på en pressebrifing i Bodø lørdag.

ETT MINUTTS STILLHET: Forsvaret og politiet var samlet ved flybasen i Bodø mandag. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Havarikommisjonen samarbeider

Politiet er ferdige med sine undersøkelser på ulykkesstedet. Havarikommisjonen startet søndag de innledende undersøkelsene med å dokumentere åstedet og fant da «den svarte boksen» fra flyet.

Torsdag er de tilbake i Beiarn sammen med amerikanske kollegaer. Det gjenstår fortsatt en del undersøkelser.

– Vårt team er i ferd med å huke seg opp mot de amerikansk teamene som er på vei inn, og da vil vi sammen dra til ulykkesstedet for å gjøre ferdig den siste dokumenteringen av ulykkesområdet.

Det sier avdelingsdirektør i Statens Havarikommisjon, Kåre Halvorsen.

SKAL SAMARBEIDE MED AMERIKANERNE: Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon, forteller at det er hensiktsmessig å samarbeide. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Men den svarte boksen er i vår varetekt.

De har foreløpig ikke rukket å hente ut informasjon fra ferdsskriveren. Videre skal etterforskningen koordineres med det amerikanerne Forsvaret, opplyser Halvorsen.

Det har blant annet å gjøre med at flytypen som havarerte, V-22 Osprey, ikke er vanlig i Norge. Og at det derfor er mer hensiktsmessig å samarbeide.

De såkalte «svarte boksene», som egentlig er oransje og består av ferdsskriver og taleregistrator, samler informasjon om flyets hastighet og høyde, samt samtaler mellom mannskapet. De kan dermed gi informasjon om hva som foregikk i minuttene før ulykken.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Avklarer samarbeid med amerikanerne

Fire amerikanske soldater omkom i ulykken. Hittil har norsk politi ledet etterforskningen, men amerikanerne har signalisert at de vil be om å få overta ansvaret.

Ettersom flyet og mannskapet er amerikansk, men ulykken fant sted på norsk jord, har det vært nødvendig med juridisk avklaring av hvem som skal lede den videre etterforskningen.

– Vi er i en prosess for å avgjøre om det er vi eller de som skal fortsette å ha ansvaret for denne etterforskninga, sier politimester i Nordland Heidi Kløkstad.

– Det tar noe tid for det er en del formelle kanaler dette skal igjennom, men vi er åpne for at det kan bli aktuelt at de skal overta ansvaret. Samtidig vet vi at det er mye som de også vil være avhengige av å få bistand fra oss.

– Ligger det noen konflikt her?

– Overhodet ikke. Det er bare at det tar i de formelle kanalene å få henvendelsene riktig.

Enn så lenge jobber de i nært samarbeid med amerikanske myndigheter.

Flyet deltok i militærøvelsen Cold Response og var ute på et treningsoppdrag da det forsvant fra radaren. Forsvaret har uttalt at Nato-øvelsen vil fortsette som planlagt.

Uklart hvorfor flyet styrtet

Årsaken til at flyet av typen V-22 Osprey styrtet fredag kveld, er ennå ikke kjent.

Flyvraket ble funnet i en dalside med mye trær. Det var myk snø og fare for skred, noe som gjorde søket ekstra krevende. Havaristedet beskrives som et område på rundt 300 meter.

De fire omkomne soldatene ble søndag hentet ut fra Beiarn og fraktet til Bodø. De vil bli i Bodø til det er avklart om de skal obduseres og identifiseres i Norge eller i USA.