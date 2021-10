Tidligere denne uken kom det frem at forskere har konkludert med at den «stygge» fargen på snusboksene har hatt liten eller ingen effekt.

I andre land ble det innført større advarsler på tobakkspakker samtidig som fargene ble endret. Eksempelvis i England og Australia.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier dette også kommer til Norge.

– Bent Høie, legg fra deg tegnestiftene. Det finnes langt viktigere oppgaver for en helseminister enn å sette seg ned og tegne på snusbokser, sier Morten Stordalen, helsepolitisk talsperson i FrP.

– Klarer ikke tegne noe så heslig

FrP-eren er ikke nådig i sin kritikk av Høies lovnad om større advarsler.

Han mener denne typen politikk kler en helseminister dårlig.

– Helseministeren påstår han kommer fra et parti som setter enkeltmennesket og valgfrihet i sentrum. Det er i tobakkspolitikken Høyre viser sitt sanne ansikt, all den tid de kan skyve «folkehelsen» foran seg, skyr de ingen midler, sier Stordalen til NRK.

– De vil heve aldersgrensen, fargelegge snusboksene, tegne på røykpakkene og forby mindre skadelige nikotinprodukter. Det er tydeligvis Høyre som vet best når det kommer til din helse.

Morten Stordalen sier Høyre har brukt masse energi på å gjøre snusboksene ensfargede. Han ber nå Bent Høie legge fra seg tegnestiftene. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Stordalen tror rett og slett ikke at Høie klarer å tegne noe som er så stygt at folk lar være å snuse.

– Sist Høie fant frem tegnestiftene drev han med fargelegging, jeg har store tvil til at han skal klare å tegne noe så heslig at folk slutter å kjøpe snus. Forslaget blir om mulig enda verre når vi vet at Høie og tegnestiftene ikke har noen effekt på folks tobakksvaner.

Forventet aldri rask effekt

Da NRK tirsdag skrev at FHI konkluderer med at fargen mest sannsynlig ikke har effekt, sa statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet at det er for tidlig å forvente effekt.

– Dette er et holdningsskapende tiltak som er ment å virke på lang sikt. Det var aldri forventet at tiltaket skulle føre til store endringer i tobakksbruk på kort sikt, spesielt ikke blant voksne, sa hun.

Fremlagt kritikken fra Morten Stordalen svarer helse- og omsorgsminister Bent Høie nøyaktig det samme.

Også han presiserer at økningen i snusbruk blant unge ser ut til å ha stanset opp,

Høie poengterer også at advarslene er noe forsinket.

– Vi har tro på at når de nye helseadvarslene kommer, antageligvis neste år, vil dette bidra til å forsterke effekten av de standardiserte pakningene.