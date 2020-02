Marcus og Martinus fyller 18 – bli med direkte fra bursdagsfest i Trofors

Med den selvskrevne låten «To dråper vann» tok Marcus og Martinus Gunnarsen fra Trofors Norge med storm I 2012.

Alle – store og små – ble imponert og sjarmert av 10-åringene fra Nordland.

Siden har de sunget og danset seg vei inn mange ungdomshjerter med hitlåter som «Elektrisk», «Girls» og «Heartbeat».

Flere år senere bor guttene fortsatt i hjembygda Trofors. De går andreåret på videregående i Mosjøen og spiller fotball på Mosjøen IL.

Samtidig har de tatt steget fra nasjonal berømmelse til gjennombrudd i Norden og Europa.

De har klart den krevende overgangen fra å være norske barnestjerner til å bli internasjonale ungdomsidoler.

Marcus og Martinus selger ut konserter over hele Europa. Foto: Sander Heggheim / NRK

Omsetter for 60 millioner

Med berømmelsen følger også penger.

De har kjøpt seg leilighet i Oslo. Salget av såkalt merchandise – klær, sengetøy, skoleeffekter – bidrar til pene regnskapstall.

Dagens Næringsliv hadde en artikkel i fjor hvor de så på tallene.

I 2018 nådde merchandise-virksomheten en omsetning på over 30 millioner kroner og et resultat før skatt på elleve millioner kroner. Inkludert inntekter på musikk- og konsertvirksomhet, omsatte duoen for 60 millioner, skriver avisa.

I dag fyller de 18, men har altså allerede en innholdsrik karriere bak seg. Interessen er enorm. De solgte ut arenaer i Finland, Hellas, Tsjekkia og Sverige i fjor sommer.

Brødrene har gitt ut tre studioalbum og én EP. De har turnert rundt om i Europa i flere omganger. Deres siste utgivelse, EP-en «SOON», kom i juni i fjor.

De to 18-åringene tjener titalls millioner på utsolgte konserter, klær, sengetøy og alt du trenger til skolestart. Foto: Fred Jonny

Ny turné

I 2017 ble tvillingene kåret til Årets Nordlending i en storstilt markering i Bodø.

De tar nå neste steg i retning enda større internasjonal etablering.

Nå som voksne artister.

En ny Europa-turné i år er under planlegging. Popduoen Marcus og Martinus ser fram til å reise ut og spille for fans i hele Europa.

Marcus og Martinus ble mildt sagt overrasket da de fikk beskjeden om at de hadde vunnet prisen Årets Nordlending i 2017.

Det skortet ikke på jubelskrik da tvillingene gikk ned rød løper før premieren på egen film.

opptak fra dokumentarfilm av DANIEL FAHRE om Marcus & Martinus.