Alvorlige sikkerhetsbrudd hos rederiet Boreal sendte samtlige av selskapets ferger og hurtigbåter til kai onsdag.

Sent onsdag kveld ble det klart at Sjøfartsdirektoratet likevel ga tillatelse til at de over 40 båtene får seile.

Folk langs hele kysten fra Rogaland i sør til Finnmark i nord ble rammet. For mange er båtene selve livsnerven.

Så også for renholderen Trine Tovås som opprinnelig er fra Moss, men bor på helgelandskysten.

Helst skulle hun tatt 06-båten fra Levang til Nesna på fylkesveg 17, slik hun vanligvis gjør hver morgen for å komme seg på jobb.

Fikk sjokk

Tovås er renholder på sykehjemmet på Nesna og sier hun fikk sjokk da sjefen ringte i går og sa at fergene stod.

– Jeg trodde han tulla. Jeg trodde ikke det var sant. Det var så surrealistisk, sier hun til NRK.

Renholderen er derfor glad for at arbeidsgiveren la til rette for at hun skulle komme seg på jobb.

Rib-turen i stjerneskinn ga mersmak. Likevel håper hun det ikke blir hverdagskost og er klar for å ta ferga igjen nå som det begynner å nærme seg normalsituasjon.

– Jeg er jo litt redd for bølger da, men det gikk veldig kjapt. Vi så stjerneskudd og alt, forteller hun.

Haglet med meldinger

Tovås er heller ikke bekymret for å reise med selskapet etter seilingsnekten.

– Jeg er bare bekymra for å ikke komme meg på jobb. Man kan ikke hoppe over renhold i de dagene her – og i alle fall ikke på sykehjem.

– Vi er jo helt avhengige av at det går. Det lammer jo et helt samfunn når vi må komme oss over fjorden.

Rib-kaptein Kristian Sivertsen fra Nesna ble redningsmannen. Han sier til NRK at det i går kveld «haglet med meldinger» fra folk som skulle tatt ferga.

– Når vi bor i grisgrendte strøk så er vi vant til å hjelpe til. Vi må hjelpe hverandre og når det er krise så er det bare å hive seg rundt.

Trafikken tilbake som normalt

NRK har vært i kontakt med Vegtrafikksentralen i de fylkene som har ferge- og hurtigbåttrafikk.

Samtlige melder at situasjonen er på vei tilbake til normalt.

– Det er enkelte problemer som henger igjen fra gårsdagen, men vi har snart normalsituasjon - kun enkelte fergesamband. I Finnmark er strekninga Øksfjord-Tverfjord innstilt, ellers skal det meste gå som normalt, sier trafikkoperatør Christer Berntsen ved vegtrafikksentralen i nord til NRK.

I Vestland går trafikken som normalt i dag, etter at to samband ble rammet i går kveld. På Kinsarvik-Utne-Kvanndal og Skånevik-Matre-Utåker kjørte fergene som normalt i morges.

Trafikken på ferjesambandet til Kvitsøy går normalt fra i formiddag, er beskjeden fra Rogaland.

Da NRK var på fergekaien på Kinsarvik kl. 08.30 var det ferge, men ingen passasjerer. En tom Boreal-ferge gikk dermed fra kai uten biler.

Fant en rekke alvorlige punkter

Det var en rekke punkter som Sjøfartsdirektoratet tidligere onsdag fant så alvorlige at de gikk til et så alvorlig skritt som å beordre båtene til kai.

– Det har vært flere alvorlige hendelser og ulykker i selskapet, hvor vi ikke er blitt bedt om å gjennomføre tilsyn, for å etterse at sikkerheten blir ivaretatt. De har heller ikke foretatt de risikovurderingene de skal gjøre etter slike hendelser, sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NRK onsdag kveld.

Flere av hendelsene har vært så alvorlige at de har hatt potensial for at passasjerer og materiell kunne blitt påført skade.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Boreal i dag. De har så langt ikke vært tilgjengelig.