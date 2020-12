Alle Boreal-ferger og hurtigbåter har fått seilingsnekt

– Vi har vært på en tilleggsrevisjon i Boreal i dag. Som resultat har vi foreløpig trukket tilbake det overordnede sikkerhetsstyringssertifikatet, som igjen påvirker alle fartøyene. Det er alvorlig, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NRK.

Det betyr at det er funnet avvik i enkelte sikkerhetskriterier i henhold til internasjonal lover og at fartøyene nå må ligge til kai på ubestemt tid.

Aarhus understreker likevel at selv om det er funnet alvorlige avvik på det overordnete sikkerhetsstyringsdokumentet, betyr det ikke at det er feil ved samtlige fartøy i Boreal.

– Men når det overordnede dokumentet ikke lenger er gyldig, blir automatisk alle fartøyene sine sikkerhetsstyringssertifikater også ugyldige.

Rederiet driver ferger og hurtigbåter i Nordland, Troms, Finnmark, Møre og Romsdal, Rogaland og Vestland.

Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Thomas Halleland / NRK

Aarhus sier det videre vil være en dialog med rederiet for plan for hvordan de skal komme seg ut av denne situasjonen.

– Det eneste rette å gjøre

Det er den såkalte DOC-en som er trukket tilbake. Det står for Document Of Compliance, og er rederiets overordnede styringssertifikat som tilsier at ISM-systemet fungerer.

Dette er Document Of Compliance Ekspandér faktaboks Det er det såkalte DOC-en som Sjøfartsdirektoratet har trukket tilbake. Det står for Document Of Compliance, og er rederiets overordnede styringssertifikat som tilsier at ISM-systemet fungerer.

ISM er «international safety management» og er en kode for at rederiet har et sikkerhetssystem. DOC-en er rederiets dokumentasjon på dette systemet.

Nøyaktig hvilke avvik revisjonen hos Boreal har avdekket, har han foreløpig ikke detaljer om, men på generelt grunnlag det kan omfatte alt fra overordnet drift, hendelser, mangel på redningsvester eller andre feil om bord.

Sjøfartsdirektoratet understreker at de ikke går så alvorlig til verks uten at det er gjort alvorlige funn.

– Vi har et sikkerhetsansvar, og dette er det eneste rette å gjøre, opplyser Aarhus.

Kan komme raskt på sjøen igjen

Samtidig understreker Aarhus at en slik seilingsnekt ikke nødvendigvis blir stående lenge.

– Men inntil vi får en handlingsplan fra rederiet om hva de akter å gjøre, og denne blir godkjent, kan rederiet få en midlertidig seilingstillatelse på tre måneder.

Men inntil man har funnet en løsning, må ligge til kai, sier Aarhus til NRK.

Beklager ulempen

På egne sider skriver Boreal at rederiet i dag har lagt fram en handlingsplan for Sjøfartsdirektoratet som de nå venter tilbakemelding på.

Inntil handlingsplanen er godkjent må rederiets fartøy ligge til kai.

– Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder, og kommer med mer informasjon så fort dette foreligger, skriver Boreal.

Har satt krisestab

Nordland fylkeskommune har satt krisestab.

– Det er en alvorlig situasjon vi er i nå. Svært mange reisende er naturlig nok berørt, og det er ikke gitt at man kommer seg ut til øyene i dag, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

– Vi vet ikke hvor lang tid dette tar. Vi er informert om at Boreal har fått seillingsnekt fra sentrale myndigheter.

Bardal forventer ikke at fartøyene er i gang i dag, og jobber med å organisere alternativ transport på en del samband.

Allerede er Lovundskyss i gang med persontransport fra Sandnessjøen til Dønna. Neste tur går fra Sandnessjøen til Herøy.

Følgende samband i Nordland er innstilt: Ekspandér faktaboks NEX I (hurtigbåt)

NEXII (hurtigbåt)

Tjøtta – Forvik (ferge)

Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy (ferge)

Sandnessjøen – Herøysteder – Vega (hurtigbåt)

Sandnessjøen Dønna Løkta (ferge)

Helgelandspendelen (hurtigbåt)

Træna – Stokkvågen (ferge)

Mosjøen – Hundåla – Dagsvik (ferge)

Nesna – Levang (ferge)

Nesna – Nesnaøyene (ferge)

Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund (ferge)

Digermulen – Finvik (ferge)

Hadsel ( bilførende hurtigbåt)

Sjokkert

Ordfører Eva Husby (Ap) i øykommunen Hasvik er sjokkert over at kommunen mister all båtforbindelse.

– Herregud – hva betyr dette, er hennes umiddelbare kommentar.

– Dersom dette stemmer er vi helt isolert, lukka og stengt. Dette kan vi ikke akseptere. Jeg har ikke fått noen informasjoner om dette og hiver meg rundt øyeblikkelig. Dette handler om samfunnssikkerhet, sier Husby.

Hasvik kommune ute på Sørøya i Vest-Finnmark, har rundt 1200 innbyggere. Andre kommuner i Finnmark som rammes, er Loppa, Hammerfest, Måsøy og Tana. Også hurtigbåtforbindelsen mellom Alta og Hammerfest rammes.