Kjøpte nytt hus til snaut 7 millioner – nå er det verdt mindre enn 2 millioner

Mars 2019:

Linda Mari Kristiansen og Kristian Jakobsen signerer en avtale med Byggmester Jarle Vikjord AS.

Familien på fem skal få et nytt hjem nord for Bodø.

Prislapp: 6.65 millioner kroner.

Oktober 2022:

Salten og Lofoten tingrett ble det forrige uke slått fast at huset er verdt 1.8 millioner kroner.

– Det har vært ekstremt belastende i en periode over tre år, sier Kristian Jakobsen til NRK.

Hva i all verden gikk galt?

Huset mangler ordentlig bæring

18. juni 2019 overtok familien boligen like utenfor Bodø sentrum.

I løpet av den første høsten oppdaget de flere feil og mangler på det helt nye huset.

En takstmann ble engasjert.

20. november forelå en rapport:

Boligen har vesentlige avvik fra krav til romhøyde.

Terrassen er ikke bygd på rett måte.

Brann- og lydkrav er ikke tilfredsstilt.

Men dette var på ingen måte alle feilene med boligen.

Huset har fin utsikt, men store mangler. Foto: Dina Danielsen/ NRK

Ett år senere kom en ny rapport fra samme takstmann; byggets bæring har store feil, heter det blant annet.

– I ytterste konsekvens kan laster være overført til et punkt som ikke har kapasitet til å bære den lasten punktet blir utsatt for, skrev takstmannen.

Videre skriver takstmannen at observasjoner ved befaring etterlater et inntrykk av:

Tilfeldigheter

Til dels alvorlig mangelfull prosjektering

Mangelfull systematikk under oppføring av bærekonstruksjonene

Tar saken til retten

Feilene som er nevnt ovenfor er deler av et enda større bilde.

Takstmannen pekte blant annet på feil på våtrom, høy grad av gulvknirk og mangel på radonbrønn.

9. februar 2022 vurderte takstmannen boligens markedsverdi i «perfekt stand» til kr 8.7 millioner kroner.

Takstmannen mener huset i dag er verdt 1.8 millioner kroner.

I løpet av 2020 engasjerer både paret og utbygger advokat. Det utveksles en rekke brev, men de kommer ikke til enighet.

27. april reiser advokat Roald Angell på vegne av paret et søksmål mot Byggmester Jarle Vikjord AS og daglig leder Jarle Vikjord.

Saken gikk for Salten og Lofoten tingrett. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Forhandlingene ble holdt i Bodø i oktober 2022. Der deltok paret, Jarle Vikjord og den nevnte takstmannen.

Paret la ned påstand om at det skal betales ut et samlet krav på snaut 8 millioner kroner, renter og sakskostnader.

Byggmester Jarle Vikjord AS la ned påstand om frifinnelse og at paret selv betaler sakens kostnader.

Grovt uaktsomt

Forrige uke kom dommen fra Salten og Lofoten tingrett.

Retten sier seg enig med takstmannen og paret i en rekke forhold.

Her er et utdrag:

Vesentlig avvik til krav om romhøyde.

Avvik på terrasse.

Betydelig knirk i gulv.

Avvik på våtrom innebærer stor risiko for skade

Manglende oppfyllelse av brann- og lydkrav mellom hoveddel og utleiedel.

Avvik i forbindelse med bæring gjør at boligen ikke har påkrevd kapasitet til å bære den lasten boligen utsettes for.

Retten slår fast at feilene er så store at boligen må rives og gjenoppbygges. De slår fast at dette vil koste opp mot 8 millioner kroner.

Tingretten slår fast at kjøperne har krav på erstatning. Foto: Sigurd Steinum / NRK

I dommen heter det:

«Retten finner at Jarle Vikjord har opptrådt grovt uaktsomt og at han er erstatningsansvarlig overfor kjøperne.»

Til NRK sier Jakobsen at det har vært tre krevende år.

– Korona har gjort prosessen enda lenger, som også har vært utmattende.

Fornøyd med dommen

Nå slår retten fast at paret skal ha utbetalt i underkant av 8 millioner kroner, samt saksomkostninger og renter.

– Vi er veldig fornøyd med dommen, sier huseier Jakobsen.

NRK har forsøkt å få kontakt med Jarle Vikjord, uten hell.

I dommen kommer det frem at Vikjord erkjenner at det kan være en del feil og mangler med huset, men at dette kan utbedres og at det finnes løsninger.

Vikjord anførte også at han mener kjøpers krav på prisavslag utgjør mindre enn kostnadene knyttet til å eventuelt rive og gjenoppbygge boligen.

Vikjord mener han ikke har opptrådt grovt uaktsomt.

Avisa Nordland har vært i kontakt med ham, og blitt henvist til advokat Dag Trygve Berntsen.

Kristian Jakobsen og Linda Kristiansen vant frem i retten etter tre vanskelig år. Foto: Dina Danielsen/ NRK

NRK har vært i kontakt med advokat Berntsen. Han har ikke vært tilgjengelig for intervju.

2. november 2021 ble det åpnet konkurs i boet til Byggmester Jarle Vikjord AS.

Alvorlig sak

Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne sier at det føres opp mange hus i Norge i løpet av et år, men at det er få eksempler som går så ille som dette tilfellet.

– Det er alvorlig at retten slår fast at huset må rives. Slik skal det ikke være.

Han legger til:

– Når noen er hyret for å bygge et hus og det er jobben deres, så forventer man jo at de skal klare å gjøre en ordentlig jobb. Dessverre er ikke alltid det tilfellet.

Pihl forteller at byggkvalitetutvalget i kommunal- og distriktsdepartementet jobber med at denne problematikken skal bli mindre.

Carsten Henrik Pihl sier det er alvorlig når retten slår fast at huset bør rives. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Feil under bygging må i større grad bli oppdaget. Må det kontrolleres mer på byggeplassen? Hvem skal utføre kontrollen? Dette er spørsmål som må stilles.

Han gir paret støtte i at det fort blir veldig krevende prosesser når det først går galt.

I tillegg er det ikke alltid det er mulig å få ut pengene, selv etter en rettssak.

– Gjennom bustadsoppføringslova skal det ligge garantier, men utfordringen med denne ordningen er at det er vanskelig å ta i bruk og den dekker ikke alltid godt nok.

– Dette mener vi bør bli sett på.

