– Alt var hvitt. Absolutt alt, sier Espen Westermann.

Han og Karoline Nilssen kjøpte det sjønære huset i Bodø i fjor. De falt for beliggenheten, men ønsket å gjøre det mer personlig og i tråd med deres stil.

– Vi får energi av farger, forteller paret.

Siden de flyttet inn i fjor sommer, har de rukket å pusse opp stue, spisestue, vaskerom, to soverom og et walk in closet.

Det har kostet dem totalt 73.599 kroner (se hele regnestykket nederst i saken).

Da de pusset opp hytta på Mjønes, totalforvandlet de den for 25.000 kroner.

– Vi gjør mye selv. Det er det absolutt beste sparetipset. Man kan lære seg det meste ved å se på You Tube-videoer, sier Nilssen.

Hun sier også det er mye å hente i å ta utgangspunkt i det som allerede er der, i stedet for å rive ned alt for så å bygge nytt.

– Det trenger ikke være dyrt å pusse opp. Et nytt gulv kan koste 100.000, mens å male gulvet kan koste 2.000 kroner.

Tipsene deler paret på hver sin Instagramkonto.

Nilssen sier hun merker en økt interesse for å pusse opp på budsjett.

– Det er en enorm økning i interesse for å pusse opp billig. Mer enn da jeg startet for noen år siden.

4 av 10 pusset opp – men på mindre budsjett

At mange har brukt koronaperioden på å pusse opp, er ingen hemmelighet.

Men selv om flere brukte fjoråret på oppussing, viser ferke tall fra Prognosesenteret at hver enkelt av oss brukte mindre penger på det.

– Nedstengingen gjorde at vi måtte tilbringe mer tid hjemme. Det førte til at flere pusset opp. Samtidig kunne vi ikke bruke håndverkere i like stor grad, som følge av smitteverntiltakene. Det har nok bidratt til å senke kostnadene, sier Kåre Elnan, analysesjef i Prognosesenteret.

Han forteller at nordmenn brukte 77.400 kroner på oppussing innendørs i 2019, mot 72.700 kroner i 2020.

– Mange har nok «flikket», malt og utført enkle prosjekter de selv kan gjøre. De fleste av oss kan svinge en malerkost, – dog med varierende hell.

Det er de unge som er mest ivrige. Av dem som pusset opp innvendig var 34 prosent under 30 år og 42 prosent i aldersgruppen 30–39 år.

Totalt viser tallene at hver fjerde nordmann pusset opp.

Karoline og Espen brukte et gammelt rør fra oppdrettsnæringa som basis for spisestuebordet. De deler tips på Instagramkontoene @Oppussing_med_espen og @Oppussing_med_karoline. Der har paret noen sponsorer, men det har ikke påvirket beløpene som oppgis i denne saken. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Sparer mer

Det har ikke bare vært en liten nedgang i hva hver enkelt bruker på oppussing.

Flere banker melder også tilbake om økt sparing i løpet av året som har gått.

– 2020 var et rekordår for sparing med 25 prosent økning i faste spareavtaler og utviklingen fortsetter i år, sier Synne Ekrem-Hansen, kommunikasjonssjef i Nordea.

Hos DNB har de hatt en nedgang i forbrukslån og kredittkort, mens folk setter av mer penger til sparing, forteller Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

Sparebank1 Nord-Norge har registrert samme sparetendens.

– Sammenlignet med samme tid i fjor, har det vært en dobling i antall spareavtaler i fond. Snitt trekkbeløp har også økt og ligger nå på ca. 1250 kr pr. avtale, opplyser Stein Vidar Loftås, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sparebank1 Nord-Norge.

Han sier unge kunder har blitt klart mer oppmerksom på langsiktig sparing.

– I aldersgruppen 18–34 år har vi fått mer enn 1000 nye ila mindre enn to måneder.

Parets seks beste tips til oppussing på budsjett Ekspandér faktaboks 1. TA ENKLE GREP: Du kommer veldig langt med overflatebehandling. Maling og helsparkling er ikke så kostnadskrevende så lenge man kan gjøre jobben selv. 2. PLANLEGG: Bruk tid på planlegging. I de fleste tilfeller finnes det billige DIY-løsninger som kan se like bra ut som å kjøpe nytt eller å leie inn håndverkere. 3. BRUK NETTET: Du kan lære alt som har med oppussing å gjøre på youtube eller ved å google litt. 4. VENT: Så lenge man planlegger og har litt is i magen klarer man å finne alt av materialer, verktøy og maling på tilbud. 5. GJENBRUK: Dra på skattejakt på loft og kjeller hos foreldre, besteforeldre, onkler og tanter for å låne verktøy, finne materialer, malingrester eller gamle møbler som kan pusses opp. 6. GJØR DET SELV: Det aller beste budsjettipset: Du sparer mest med bruk av egeninnsats. Men husk å bruk tiden arbeidet tar og være nøye.

Neste prosjekt

For paret i Bodø har målet vært å skape et hjem som det føles godt å komme hjem til.

Om ikke lenge er det kjøkkenet som står for tur.

Også da skal det gjøres på et lite budsjett.

– Det gjelder å ikke gå bananas på byggevarebutikken. Det er absolutt mulig å få til et bra kjøkken på budsjett, mener paret.

Espen tror mange tviler på egne ferdigheter og derfor kvier seg for å gjøre store deler av oppussingen selv. Men paret mener det meste kan læres. Foto: Sondre Skjelvik / NRK