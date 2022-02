– At politikerne i Rana kommune er så ivrige på å kjøre over eiendomsretten, naboene og kommuneadministrasjonen, stiller jeg meg undrende til.

Anders Baasmo Christiansen er oppgitt.

Skuespilleren har vokst opp med sommerferier på familietomta på Båsmoen i Rana kommune i Nordland.

Ei tomt familien har eid i generasjoner.

Men nå er Rana i utvikling, og det fører til bitter tomtestrid mellom grunneier og kommunen.

Avinor skal etablere ny storflyplass Freyr skal satse stort på batteriproduksjon.

Freyr alene vil trenge anslagsvis 1500 nye ansatte, og det krever boliger.

Det kan det lokale eiendomsfirmaet Grebkøl Eiendom AS bidra med. De vil bygge et helt nytt boligfelt.

Mange jubler for nyvinninger i kommunen, utvikling og befolkningsvekst – noe hele Nordland lenge har slitt med.

Men alt har sin pris.

Familieparadiset til Christiansen utgjør nemlig store deler av området som utbyggeren vil bruke til å huse 100 boenheter og nødvendig infrastruktur.

Dette er eiendommen som Christiansen ikke vil selge, men som Grebkøl vil kjøpe og gjøre om til boligområde. Foto: Kartverket

Vil ikke selge

Det er faren til Anders Baasmo Christiansen, Willy O. Christiansen, som står som grunneier. Siden planene først ble omtalt, har han vært klar på at et salg til noen som har slike planer, er helt uaktuelt.

Nå begynner han å bli sliten av det hele. Derfor har Anders tatt over rollen som talsperson.

Han påpeker at de ikke er negative til utvikling av tomta. Men måten det gjøres på, det har de lite til overs for.

Familien er skuffet over at et flertall av politikerne nå har overkjørt deres ønsker.

Utvid kartet for å navigere.

Tomta til Baasmo Christiansen ligger på Båsmo i Rana kommune i Nordland.

Mener de har mistet råderetten

– Det er hull i hodet at man skal kunne vedta en reguleringsplan på annens mann eiendom. En reguleringsplan som grunneieren er mot. Vi har vært tydelige om at vi ikke kommer til å selge til et slikt prosjekt, som vil gjøre livet surt for naboene, sier han.

Christiansen sier at vedtaket betyr at de som grunneiere i praksis har mistet råderetten over egen grunn.

– Det eneste vi nå kan gjøre nå, er å selge til gjengen som vi opplever har gått nokså beinhardt frem, sier han, og viser til utbyggerne.

Han fortsetter:

– Slik det står nå, er eiendommen ingenting verdt, med unntak av hvis vi velger å danse etter deres pipe og akseptere deres tilbud. En helt absurd situasjon.

Utbygger Grebkøl Eiendom AS er forelagt kritikken. De ønsker ikke å kommentere Christiansens uttalelser.

Hva familien kommer til å gjøre nå, er usikkert.

Først må de få avklart nøyaktig hva vedtaket har å si for dem.

– Slik jeg forstår det kan vi nå ikke engang bygge ei hytte på denne delen av tomta vår. Men med den nye kultur og praksis Rana kommune her utviser bør det vel være mulig å regulere andre områder til noe sånt. Hagen til ordføreren for eksempel?

Her ser vi Båsmoen i Rana kommune hvor blant annet Løkberg gård og tomta til familien Baasmoen Christensen ligger. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Tre hovedgrunner

Det er hovedsakelig tre grunner til at Christiansen ikke vil selge, med bakgrunn i flere faglige rapporter fra kommunen selv:

Grunneiernes rett står sterkt. Det er en bratt og rasutsatt tomt. Tomta har rødlistet (utrydningstruet) slåttemark.

Dette oppsummeres i Rana kommunes møteinnkallelse (fra s. 192).

Mangeårig konflikt

Spørsmålet om regulering og utbygging på Båsmoen har pågått i mange år.

Området er i kommuneplanens arealdel satt av til boligformål. Grebkøl Eiendom AS har lagt fram forslag om detaljregulering.

I kommunestyremøtet i Rana denne uken ble detaljreguleringsplanen vedtatt med liten margin.

18 stemte for, 16 stemte mot.

Rådmannens innstilling, som samsvarte med kommunens egne fagfolk, var å ikke gå videre med planene.

Arbeidet med reguleringen Det er ikke første gangen planen om utbygging av tomta er oppe til behandling hos politikerene. Varsling Berørte parter varsles om oppstarten av planarbeidet.

Sendt på høring Planmaterialet sendes ut på offentlig høring. Her fikk også involverte parter mulighet til å komme med sine innspill. Totalt 10 merknader til planene kom inn. Norges vassdrag- og energidirektorat var en av dem som var negativ. De mente at skredfaren blant annet ikke var godt nok vurdert.

Sa nei Etter innsigelsen fra NVE ble det gjennomført en uavhengig kontroll av blant annet skredsikkerheten. Det var nok til at NVE trakk sin innsigelse. Dermed fikk politikerne planforslaget på sitt bord. Der vendte de tommelen ned. Trafikksikkerhet og grunneierens negative innstilling til planene veide tungt.

Varslet partene Selv om politikerne sa nei, åpnet de for at det kunne bli gjort en ny vurdering hvis det ble gjort noen justeringer. Det ble også partene varslet om.

Møte med kommunen Utbyggeren hadde et møte med kommunen hvor de diskuterte problematikken rundt blant annet vei-, vann- og avløpsløsninger. Her ble de enige om flere punkter for at planforslaget skulle bli godkjent av administrasjonen.

Et nytt justert planforslag ble sendt på høring til grunneierne. Nok en gang gir Willy Christiansen tilbakemelding om at de ikke ønsker ei slik utbygging som varslet.

Vedtatt Den nye reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret. Men kort tid etterpå ble vedtaket klaget på. Etter litt fram og tilbake konkluderte Statsforvalteren med at vedtaket skulle oppheves. Årsaken var at kommunen hadde glemt å gjøre vurderinger etter bestemmelsene i naturmangfoldsloven.

Vedtatt Kommunestyret i Rana bestemte med liten margin å gå videre med detaljregulering av området. 16 stemte mot, 18 stemte for.

– Ikke ja til utbygging mot grunneiers vilje

Lars Frøysa (Ap) var en av dem som stemte for planene i går.

Han understreker at dette ikke betyr ja til utbygging mot grunneiers vilje.

– Dette er en privatrettslig sak mellom de to grunneierne. Grunneier disponerer sin eiendom, og da blir det ingen utbygging selv om reguleringsplanen ligger der.

– Hvorfor går dere videre med planen da?

– Reguleringsplanen er fremmet. Og da må vi behandle den ut ifra de tekniske utfordringene og naturhensyn. De hensynene er godt ivaretatt i planen, og dermed er det ingenting som tilsier at vi må avvise planen, sier Frøysa til NRK.

Leder av Rana Ap, Lars Frøysa. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK