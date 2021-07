Boligkjøpet ble et mareritt – Caroline og Nicolai står igjen med en uferdig terrasse full av vann

Det var den fantastiske utsikten fra takterrassen som til slutt avgjorde da de skulle kjøpe seg bolig. Her ville de bo. Nært strand og hav, med turmuligheter i fleng utafor stuedøra.

I mars 2018 flytta ekteparet Caroline Frantzen og Nicolai Frantzen inn i eneboligen på nordsida i Bodø. Dette skulle bli det perfekte stedet å bo. I stedet er boligkjøpet blitt et mareritt.

Caroline Frantzen og Nicolai Frantzen Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Tre til fem år etter at kjøperne overtok de 29 boligene i Bremnes Panorama, framstår flere av dem fremdeles som uferdige.

Utbyggeren innrømmer flere av feilene, som konstruksjonsfeil på takterrassene.

– De har bedt oss om å stole på dem. Men vi opplever å ikke bli hørt og blir bare behandla som ingenting. Caroline og Nicolai Frantzen

Noe av årsaken til problemene er at det har vært flere konkurser.

Til slutt gikk også Bremnes Eiendom AS konkurs. Det er dette selskapet huseierne i Bodø har skrevet kontrakt med.

Nå står stillas forlatt.

Taket med takterrassene står åpent.

Uteområdene er ikke ferdig.

Arbeid for mellom 5 og 6 millioner kroner gjenstår, anslår sameiet.

Seks av huseierne frykter at de må ut med opp mot én million kroner fra egen lomme for å gjøre husene ferdig. Forsikring og garanti vil ikke dekke kostnadene.

– Det har vært noen heftige år med mye frustrasjon.

Sluk på det høyeste punktet

Ekteparet viser fram takterrassen, regnet høljer ned. Der de skulle plassere jacuzzien er det nesten oversvømmelse.

Sluken er ikke plassert riktig på takterrassen Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Her er sluken plassert, på det høyeste punktet på terrassen vår. Så vannet renner ikke ned i sluken slik det egentlig skal gjøre, sier Nicolai Frantzen.

Tross det tette skydekket er det mulig å skimte noe av landskapet i nordvest.

– Du ser jo utsikten, det er rein magi, smiler Caroline og skynder seg å legge til:

– Men vi får jo ikke brukt terrassen.

De hadde planene klare. På takterrassen skulle de ha vedfyring, innglassa vinterhage og solsenger i midnattssola. Men slik er det ikke blitt.

– Alt står egentlig åpent her, det er bare pappen som står imot været. Sluken er på det høyeste punktet og du må nærmest klatre opp hit. Vi har også et hus som er dårlig sikra mot vannlekkasje, sier Nicolai.

Dette sier de at utbygger har visst om siden august 2018.

– Det ser ut som vi må betale sjøl for å få takterrassen utbedra.

Håper på hjelp fra Corponor

Det har vært problemer med alle de 29 husene i Bremnes Panorama helt fra starten av, ifølge sameiet.

Reklamasjonene har vært mange. Ingen av husene skal per i dag ha såkalt ferdigattest etter ettårsbefaring.

Dette er noe av det som huseierne påpeker er uferdig:

Takterrasser med sluk montert på det høyeste punkt.

Ikke montert trapp opp til takterrasse.

Uferdige uteområder.

Bad med vannlekkasjer hvor fliser er fjerna.

Dører som er feilmontert.

Listverk som ikke er lagt ferdig.

Parkett som skal være lagt feil.

Huseierne spør seg nå om Corponor, en av de største eiendomsutviklerne i Bodø, er det selskapet som burde ta ansvar her.

I dag fremstår Corponor som den største og mest profesjonelle boligbyggeren i Bodø. Bodø-selskapet Corponor på sin hjemmeside

Slik huseierne ser det har de forholdt seg til Corponor helt fram til de signerte kontrakten.

Faksimile av Avisa Nordland 10.03 2017, der det går fram at Corponor med daglige leder Roy B. Nilssen (t.v.) har starta ut med eneboliger i rekke på Bremnes i Bodø. Foto: Faksimile fra Avisa Nordland

Corponor har stått for blant annet markedsføring og prosjektledelse. De har også stått fram som utbygger i enkelte sammenhenger.

Sjefen i Corponor – Roy B. Nilssen – er også styreleder og inne på eiersiden i Bremnes Eiendom.

Skilt fra utbygginga av Bremnes Panorama. Her står det at det er den store eiendomsutvikleren Corponor som utbygger. Foto: Privat foto

Det var imidlertid Bremnes Eiendom som overtok ved kontrakt og dermed har det juridiske ansvaret overfor huseieren.

Det er vanlig å opprette egne AS for enkeltprosjekter slik det ble gjort her.

Advokat: – Kan ikke holde Corponor ansvarlig

Advokaten til utbyggeren, Bremnes Eiendom (BE), sier de beklager og har forståelse for at huskjøperne er skuffa etter konkursen.

En del av leverandørenes problemer henger sammen med pandemien, ifølge advokaten.

Advokat Carl Bore understreker i en e-post til NRK:

«Det er ikke riktig at Corponor har fremstått som utbygger. Det følger tydelig av både kontrakten og prospektet at utbygger og selger er Bremnes Eiendom AS.»

Advokaten sier at Bremnes Eiendom har sagt til boligkjøperne at de ville jobbe hardt for å utbedre manglene, noe de også har gjort.

Han skriver også at de har jobba for få en ny entreprenør til å overta jobben med resterende takterrasser, men at det ikke har vært lett.

Les svaret til advokaten for Bremnes Eiendom her Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Ekspandér faktaboks «Det er Bremnes Eiendom (BE) som er selger av boligene i Bremnes Panorama. Dette bl.a. i henhold til kjøpekontraktene. Kjøperne kan følgelig ikke holde Corponor eller andre ansvarlig for et mangelsansvar som sitter hos selger.



BE har forståelse for at flere kjøpere er skuffet over konkursen i BE. Dette var ikke noe BE heller ønsket. Etter hvert utviklet imidlertid økonomien seg slik at det slutt ikke forelå annen utvei for BE enn å melde oppbud. Styret har etter loven en streng plikt til å melde oppbud når selskapet vurderes insolvent og ikke lenger bærekraftig. Det understrekes at Corponors rolle er kun som forretningsfører for Bremnes Eiendom AS.

Verken styreleder eller andre har sagt at «det er Corponor som står bak utbyggingen», gitt garantier for utbedringer, el. Corponor har ikke en gang noen eierandel i BE. Det som er sagt, er at BE ville jobbe hardt for å utbedre manglene, noe BE også har gjort, idet vesentlige deler av takarbeidene nå er utført. BE har dessuten jobbet for få en ny entreprenør til å overta jobben med resterende takterrasser, men i dagens byggemarked tar det noe tid og sameiet og kjøperne hadde ikke tid til å vente. Både byggmesteren og sameiet varslet i stedet søksmål, hvilket var lite konstruktivt.

BE, og Corponor som forretningsfører, har alltid vært tilgjengelig for kjøperne og besvart spørsmål.

Det er ikke riktig at Corponor har fremstått som utbygger. Det følger tydelig av både kontrakten og prospektet at utbygger og selger er Bremnes Eiendom AS. I samme prospekt er det også presisert at Corponor under byggefasen hadde rolle som prosjektleder. Nær sagt alle byggeprosjekter i Norge har en liknende rollefordeling.» (advokat Carl Bore i e-post til NRK fra representerer Bremnes Eiendom AS (BE) i styrets feriefravær)

Det fuktige badet

Siri Aabelvik og Markus Sletteng har et bad der det flyter opp vann på golvet når de dusjer.

Først oppdaga de at det kom opp kalk langs veggene og mellom flisene.

– Så oppdaga vi at det kom vann ut fra dusjen når vi dusjer. Vi la merke til vannet som lå og fløt oppå flisene.

Siri Aabelvik og mannen Markus Sletteng på badet det flyter ut vann fra dusjen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Bak tørketrommelen er det revet opp deler av fliser på leiting etter feilen.

I det tekniske rommet har de skåret seg inn i golv og vegg, på leting etter årsaken til alt vannet som fløt rundt på badet. Slik står det ennå.

De har et åpent hull på det tekniske rommet etter at de har lett etter feil.

– Vi kunne ha kjøpt et renoveringsbygg, og hadde da visst hva som måtte gjøres. Vi kjøpte noe der alt skulle være nytt og flott og her står vi.

De har fått vite at hele badet trolig må rives og bygges opp på nytt. Nå er de redd at de må ta utgiftene sjøl. Ifølge deres egne beregninger vil alle utbedringene koste opp mot én million kroner. Det er 25 prosent av kjøpesummen for hele huset.

– Det er ganske dramatisk. Vi har egentlig ikke denne kapitalen.

Siri Aabelvik og mannen Markus Sletteng med dattera utafor boligene i Bremnes Panorama. Foto: Lars-Bjørn Martisen / NRK

Utbyggeren er de skuffa over. De har fått høre på møter at de ikke skal bekymre seg.

– De sa hele tida at de var en god og stor utbygger som ikke rømmer fra ansvaret sitt. Siri Aabelvik og Markus Sletteng

Nå mener de at det er nettopp det som skjer.

– Vi er mange huseiere som sitter igjen med store utgifter når de slår seg konkurs.

De mener det store selskapet Corponor må ta ansvar her.

– Det er jo frustrerende at Corponor, som er ansvarlig for prosjektet, egentlig ikke er berørt av dette. De kan drive videre som før.

– Med juridisk sett er jo dette vanlig å opprette nye selskaper når man skal bygge ut?

– Det er det som er så frustrerende at juridisk er det greit, også sitter vi igjen som de store taperne.

Har tatt advokat

Ekteparet Frantzen sier de er blitt lovet kompensasjon for feil og mangler. Nå angrer paret på hele kjøpet.

– De har hele tida sagt til oss at vi ikke skulle være bekymra fordi de hadde den største utbyggeren i Bodø, Corponor, i ryggen.

– Hva har dere gjort sjøl for å ordne opp i dette?

– Hvis du hadde sett den mengden med e-poster som vi har, til Bremnes eiendom og Corponor. Vi har pusha og vi har masa. Vi har bedt om møter og befaringer, og bedt dem møte oss på halvveien.

Flere av beboerne i Bremnes Panorama. De mener Corponor burde gått inn og dekt de siste utgiftene for å få boligene ferdig. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Like før Bremnes eiendom gikk konkurs bestemte ekteparet seg for å ta advokat fordi de ville gå ut av kontrakten med dem. De tror ikke det er mye å hente i konkursboet, og forbereder nå sak mot Bremnes Eiendom og Corponor.

– Folk tror kanskje at du har fem års garanti når du kjøper en ny bolig. Men hvis selskapet du kjøper hos går konkurs da har du visst ingen rettigheter.

Føler seg trua av Corponor

Paret forteller også at de følte seg trua av Corponor-sjefen, etter at han skrev blant annet dette i en e-post til deres advokat 30. juni i år:

«Ditt brev kan dessuten forstås å insinuere at du og dine klienter vil bruke media for å henge ut BE og andre selskaper. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at tilløp til injurierende presseomtale ikke vil bli tolerert og vil bli rettslig forfulgt personlig mot de det gjelder.»

– Jeg ble sjokkert rett og slett fordi et menneske som leder et så stort selskap kan tillate seg å svare enkeltpersoner på den måten. Og true oss med at hvis vi går til media, noe vi jo har rett til, så skal jeg da bli rettslig, personlig forfulgt av han. Det hører ikke heime noen plass, sier Caroline.

– Men han skriver jo her om injurierende omtale?

– Ja, og vi går jo ikke ut for å svartmale han eller å prøve hetse han. Det vi vil er å fortelle om vår opplevelse av hvordan det har vært å kjøpe hus fra dem. Vi vil at andre skal vite at de må være forsiktige når de kjøper hus. For nå sitter vi i knipa, og jeg unner ingen det samme.

NRK har vært i kontakt med begge selskapene som er omtalt i saken, men det er advokaten til utbyggeren som uttaler seg. Begge selskap er forelagt alle påstandene som fremkommer her.