«Det er Bremnes Eiendom (BE) som er selger av boligene i Bremnes Panorama. Dette bl.a. i henhold til kjøpekontraktene. Kjøperne kan følgelig ikke holde Corponor eller andre ansvarlig for et mangelsansvar som sitter hos selger.



BE har forståelse for at flere kjøpere er skuffet over konkursen i BE. Dette var ikke noe BE heller ønsket. Etter hvert utviklet imidlertid økonomien seg slik at det slutt ikke forelå annen utvei for BE enn å melde oppbud. Styret har etter loven en streng plikt til å melde oppbud når selskapet vurderes insolvent og ikke lenger bærekraftig.

Det understrekes at Corponors rolle er kun som forretningsfører for Bremnes Eiendom AS.

Verken styreleder eller andre har sagt at «det er Corponor som står bak utbyggingen», gitt garantier for utbedringer, el. Corponor har ikke en gang noen eierandel i BE. Det som er sagt, er at BE ville jobbe hardt for å utbedre manglene, noe BE også har gjort, idet vesentlige deler av takarbeidene nå er utført. BE har dessuten jobbet for få en ny entreprenør til å overta jobben med resterende takterrasser, men i dagens byggemarked tar det noe tid og sameiet og kjøperne hadde ikke tid til å vente. Både byggmesteren og sameiet varslet i stedet søksmål, hvilket var lite konstruktivt.

BE, og Corponor som forretningsfører, har alltid vært tilgjengelig for kjøperne og besvart spørsmål.

Det er ikke riktig at Corponor har fremstått som utbygger. Det følger tydelig av både kontrakten og prospektet at utbygger og selger er Bremnes Eiendom AS. I samme prospekt er det også presisert at Corponor under byggefasen hadde rolle som prosjektleder. Nær sagt alle byggeprosjekter i Norge har en liknende rollefordeling.»

(advokat Carl Bore i e-post til NRK fra representerer Bremnes Eiendom AS (BE) i styrets feriefravær)