Det ble nok ikke den festforestillingen som både trener Kjetil Knutsen og hjemmefansen hadde håpt på.

Likevel holdt det i massevis for å sikre gullet i Eliteserien med to kamper igjen.

Hjemmefansen stormet banene da dommeren blåste i fløyta for å hylle gullguttene.

Det smakte godt også for spillerne.

– Det er godt å endelig få feire et seriegull sammen med supporterne. De to forrige var under Covid, sa kaptein Patrick Berg til TV 2.

Glimt-supporterne stormet banen etter kampslutt, etter at det tredje seriegullet på fire år var et faktum. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Han beskrev Glimts reise som helt unik, ikke minst det faktum at man har opprettholdt resultatene over flere år.

– Det er egentlig kun Rosenborg og Molde som har klart det. Det viser egentlig at alt er mulig for alle norske klubber. Det er ikke mange som trodde dette skulle være tilfellet da vi rykket ned i 2016.

Bodø/Glimts fem siste sesonger i Eliteserien Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK Ekspander/minimer faktaboks 2019: Sølv (54 poeng)

2020: Gull (81 poeng)

2021: Gull (63 poeng)

2022: Sølv (60 poeng)

2023: Gull (67 poeng etter 28 runder)

Dansk dynamitt ble avgjørende

For Aalesund betyr resultatet at de må ta den blytunge turen ned i nest øverste nivå i norsk fotball i 2024.

Sunnmøringenes plan var å ligge dypt og satse på giftige kontringer.

De klarte de bra den første halvtimen – men så løsnet det for scoringsmaskineriet fra Bodø.

Danske Albert Grønbæk (22) ble hentet i fjor høst, angivelig for rundt 25 millioner kroner, en sum som overrasket flere.

Den fotrappe midtbanespilleren har imidlertid feid all tvil til side, og vært en åpenbaring for gultrøyene.

Etter 36 minutter viste han igjen glimt av storhet da han satte opp 1-0-scoringen.

Danske Albert Grønbæk danset seg forbi Aalesund-stopper Amidou Diop, før han avsluttet via Nikolai Hopland og i mål. Scoringen Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Inne i boksen fintet han seg forbi Aalesund-midtstopper Amidou Diop, og dro seg ned mot dødlinjen.

Der hamret han ballen på tvers av mål – via Diops stopperkollega Nikolai Hopland – og i mål.

Selvmålet var av det litt heldige slaget, men langt fra ufortjent gitt kampbildet i 1. omgang.

– Jeg kom som en ung gutt uten den store erfaringen. Den måten som de har tatt meg imot på og den reisen vi har vært på ...

Det sa Grønbæk til TV 2, før han ble nærmest overfalt av en overlykkelig lagkamerat i Brice Wembangomo.

Etter at dansken fikk summet seg, takket han alle sine lagkamerater.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Pellegrino trodde han satte rekord – ble annullert

I 2. omgang måtte Aalesund frem i banen for å jakte mål, men kampbildet skulle ikke endre seg nevneverdig.

Glimt fortsatte å kjøre på mot gjestenes mål, men hverken Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino, Grønbæk eller Faris Pemi Moumbagna klarte å sette inn 2–0.

Etter 87 minutter pirket Pellegrino ballen i mål og jublet for sesongens 24. og sesongens 38. målpoeng.

Det ville i så fall vært ny poengrekord i Eliteserien, en rekord som ble satt av Phillip Zinckernagel under supersesongen i 2020 (37 målpoeng).

Pellegrino ble byttet ut like etterpå og satte seg fornøyd på innbytterbenken.

Men så skulle VAR se på situasjonen og annullerte scoringen for offside.

TV-bildene viste en lettere oppgitt Pellegrino på benken, som nå må jakte poengrekorden i de to gjenstående kampene mot Brann og Sarpsborg 08.

Glimt-målvakt Nikita Haikin ble ikke kampklar til Aalesund-kampen, men så kampen sammen med Glimts supportergruppe J-feltet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen

18-åring fikk keeperdebut

Glimts sisteskanse, Nikita Haikin, fikk seg en skuldersmell i bortemøtet med Besiktas torsdag.

Reservekeeper Julian Faye Lund er fortsatt langtidsskadet, og derfor måtte Knutsen ty til 18 år gamle Magnus Brøndbo mellom stengene.

Like før pause skulle 18-åringen vise seg frem for hjemmepublikummet.

Aalesunds Henrik Melland (18) ble spilt igjennom alene med Brøndbo, men Glimt-keeperen vant duellen mellom de to 18-åringene med en mesterlig redning.

Gullsesongen er langt fra over for Bodøværingene.

Snart venter Molde i cupfinalen, og klubben ligger godt an til å avansere fra gruppespillet i Serieligaen.