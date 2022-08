– Glimt har kommet til enighet med AGF om de overordnede rammer for kjøp av Albert Grønæk, bekrefter klubben til NRK fredag.

Overgangen er også bekreftet av den danske klubben AGF i en børsmelding.

I meldingen kommer det fram at de siste detaljene rundt spillerens personlige betingelser, samt den obligatoriske legesjekken, mangler.

Ifølge den danske avisen B.T. betaler Glimt mer enn 20 millioner danske kroner for spilleren.

Det tilsvarer omkring 26 millioner norske kroner.

I juni meldte B.T. at AGF (Aarhus Gymnastikforening) avslo et bud på omkring halvparten så mye for Grønbæk.

Grønbæk har spilt 86 kamper for AGFs førstelag. Der har det blitt åtte mål og åtte målgivende pasning.

Blir trolig dyreste kjøp

Hvis summen på rundt 26 millioner kroner stemmer, vil Grønbæk være den dyreste spilleren som har blitt kjøpt til Eliteserien.

I 1999 ble John Carew det dyreste kjøpet i Eliteserien. Ifølge rapporter fikk Vålerenga rundt 23 millioner kroner for spissen da han gikk til Rosenborg.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier at summen vekker oppsikt i Danmark.

– Omfanget på den overgangen overrasker selv danskene, og der er de vant til adskillig høyere overgangssummer enn det vi har opplevd i Norge. Midtjylland og København har kjøpt for summer langt over dette de siste årene.

NRK-kommentator: – Glimts store sjanse

Bodø/Glimt kan kvalifisere seg til Mesterligaen til uken. I de avgjørende playoffkampene møter de Dinamo Zagreb over to kamper.

Og skulle de komme seg helt til gruppespillet i Europas gjeveste klubbturnering, venter svimlende 174 millioner kroner i premiepenger.

Saltvedt mener klubben nå er på vei bort fra strategien med å finne spillere med uforløst potensial og kjøpe de under markedspris.

– Det ser ut som Glimt ser på dette som deres store sjanse til å vinne jackpoten i Lotto ved å klare å kvalifisere seg til Mesterligaen. Hvis de klarer det, blir det ingen som stiller spørsmål ved om dette var for mye for en ung danske med potensial – men ikke mer.

Nylig gikk spissen Lars-Jørgen Salvesen til Glimt for det som skal være en overgangssum på rundt 10 millioner kroner.

– Det er store summer, men det tyder på at Glimt ser på seg selv som en klubb som skal være stor over lengre tid.

Stig Inge Bjørnebye er sportssjef i AGF.