Nord-Norges største kulturprosjekt slaktes etter lukket lanseringsfest

I 2024 skal Bodø være Europeisk kulturhovedstad. Planlegginga av prestisjeprosjektet til rundt 300 millioner kroner er i full gang.

Onsdag kveld var det duket for den første store lanseringsfesten.

I et lukket arrangement i Bodøs nye rådhus var feststemte gjester fra næringsliv, sponsorer, kulturliv og politikk samlet. Nå reagerer flere på at kun «fiffen» ble invitert til å feire seg selv.

– Hvorfor var det ikke på torget?

– Er det ikke meningen av Bodø2024 skal være for alle? Det spør kommentator i Avisa Nordland, Børre Arntzen.

– De har laget et lukket arrangement for spesielt inviterte for å feire et eller annet som tilsynelatende skal være veldig viktig. En slags milepæl for Bodø2024 sitt prosjekt. Så viser det seg at det er en ny grafisk profil.

– Et lukket arrangement er et sterkt signal om at Bodø 2024 er et lukket opplegg. De lager en eksklusivitet rundt prosjektet, som er helt ukledelig rett og slett. Det er totalt misforstått i forhold til hva Bodø 2024 skal være, mener kommentator Børre Arntzen i Avisa Nordland. Foto: Tom Melby / Avisa Nordland

Han lurer på hvilken glede Nordlands innbyggere har av at Bodø2024 erstatter en fire år gammel logo.

Bildet viser gammel og ny logo. Foto:Bodø2024

– Det er synd og smått provoserende at når de prøver å vises, så er det i form av et lukket arrangement om noe uvesentlig som en grafisk profil. Jeg vil tro at den grafiske profilen de hadde, neppe var det som gjorde at vi har merket lite til Bodø2024. Om den nye grafiske profilen skal få oss mer engasjerte, har jeg ikke særlig stor tro på, sier Arntzen.

Og legger til:

– Det er veldig lite smart av dem å prøve og gjøre det eksklusivt for sponsorer og kulturaktører som allerede er inne i varmen. Det er ikke slik de får det engasjementet de er helt avhengig av.

Arntzen understreker at han ikke er sur for at han selv ikke var invitert til den store lanseringsfesten. Og håper at Bodø2024 velger en annen strategi neste gang det er fest.

– Det er bare halvannet år igjen til kulturbyåret åpner. Men de vises ikke. Vi vanlige innbyggere merker ingen ting om at det skal være en europeisk kulturhovedstad.

Bodø som Europeisk kulturhovedstad Ekspandér faktaboks Bodø og Nordland har i flere år jobbet for å bli Europeisk kulturhovedstad (ECoC) i 2024.

Bodø blir den tredje norske byen som blir europeisk kulturhovedstad. Tidligere har Bergen vært europeisk kulturhovedstad i 2000 og Stavanger/Sandnes i 2008.

Bodø konkurrerte med Banja Luka og Mostar, som begge ligger i Bosnia og Hercegovina.

Bodø har møtt på motstand i arbeidet om å få den gjeve statusen. Da det ble kjent at Bodø ville søke, gikk kulturminister Trine Skei Grande ut og frarådet Bodø å søke.

Grande mente at Bodø burde vente noen år med å søke, og nektet å støtte prosjektet økonomisk med 100 millioner kroner.

Bodø trosset imidlertid Grandes råd, og leverte søknaden. Samtidig ble det kjent at kommuneeide Bodø Energi ga 24 millioner kroner til prosjektet.

Bodø trengte ekstern hjelp for å kunne betale de 300 millioner kronene kulturhovedstad-prosjektet er beregnet å koste. Totalt trenger Bodø 100 millioner fra næringslivet for å realisere planene. Resten skal staten, fylke og kommune stå for.

Etter at det ble kjent at Bodø skulle bli europeisk kulturhovedstad, la regjeringen 100 millioner kroner på bordet.

I 2024 vil det også bli to andre europeiske kulturhovedsteder – Tartu i Estland og Bad Ischl i Østerrike.

Siden 1984 har EU pekt ut europeiske kulturbyer, siden kalt kulturhovedsteder. Ideen er kultur, og ikke bare økonomi og industri, som drivkraft for sivilisert byutvikling.

– Hva burde de gjort?

– Framover bør de satse på åpne markeringer på torget hvor det er fritt fram for alle som ønsker å delta. Det ville vært veldig hyggelig om man i sommer kunne fått oppleve at de er på offensiven. Så opplever vi at de velger å være ekskluderende. Det må de slutte med.

– Bodø2024 vil bli et av de største kulturprosjektene i verden, vi skal ha om lag 600 arrangementer, det blir titusener av publikummere, vi skal booste reiselivet og vi skal lage verdens lengste fest gjennom hele 2024, sier Helge Grønmo. Foto: Bodø2024

Bodø2024: – Handlet om kapasitet

Bodø2024 har ingen forståelse for kritikken som nå kommer.

– Nei, på ingen måte. Det er to år til vi sparker i gang kulturhovedstadsåret. Dette var et lite arrangement, som handlet om logo og vår egen visuelle identitet, sier Helge Grønmo, som er kommunikasjons- og markedssjef i Bodø2024.

At det ikke ble et åpent arrangement handler om kapasitet.

– Vi brukte rådhuset og der er det bare plass til 200 gjester. Denne gangen var presentasjon av vår nye visuelle identitet som tok hovedfokus, forklarer han.

Grønmo peker på at dette nok har mest interesse for samarbeidspartnerne, eierne og det politiske miljøet i Bodø og Nordland.

– Det var disse vi valgte å invitere denne gangen. Samtidig ville vi gi aktører i kulturbransjen muligheten til å opptre.

Det er forklaringen på en prislapp på snaut 200.000 kroner.

– Pengene gikk til å honorere Lydteamet, Pias ballettstudio, barn fra Fargespill og ulike flerkulturelle foreninger. – Vi stimulerte lokalt kulturliv fordi det er nettopp det vi skal gjøre, sier Helge Grønmo.

Grønmo forsvarer også bytte å av logo og profil for kulturbyprosjektet.

– Den nye logoen fungerer mye bedre i all vår markedsføring. For oss blir det nå lettere å fortelle vår historie. Det tror vi alle i Nordland både ønsker og etterspør.

Grønmo innrømmer at det er en utfordring å skape engasjement hos folk flest.

– Det er et langt lerret å bleke. Organisasjonen begynner å ta form og når programmet blir lansert vil nok mange få en større forståelse for hva som skal skje. 3. februar, nøyaktig ett år før åpningen skal vi lansere store deler av det som kommer på plakaten, sier Grønmo.

– Kommet skjevt ut

Børre Arntzen velger likevel å være optimistisk på vegne av kulturhovedstadsprosjektet.

– Jeg vet det er flinke folk som jobber i prosjektet. Veldig optimistisk på prosjektets vegne, og tror det går bra til slutt. Men prosjektet er kommet skjevt ut. Med direktøransettelser, oppsigelser og masse tull og tøys.