Kun få måneder etter at Mette Kaaby ble ansatt som kunstnerisk direktør, ble det full krise internt hos Bodø 2024.

Kaaby ble avsatt og fikk med seg en sluttpakke på 1,6 millioner.

Dermed fikk prestisjeprosjektet, med et budsjett på 300 millioner kroner, den verst tenkelige starten.

Nøyaktig hvorfor Kaaby måtte gå har vært et mysterium. Ingen av partene har villet uttale seg og Bodø 2024 har nektet NRK innsyn i begrunnelsen. Inntil nå.

Etter gjentatte innsynsbegjæringer og purringer har NRK fått delvis innsyn i forhåndsvarselet om oppsigelse som ble sendt til Kaaby i mars.

Bodø som Europeisk kulturhovedstad Ekspandér faktaboks Bodø og Nordland har i flere år jobbet for å bli Europeisk kulturhovedstad (ECoC) i 2024.

Bodø blir den tredje norske byen som blir europeisk kulturhovedstad. Tidligere har Bergen vært europeisk kulturhovedstad i 2000 og Stavanger/Sandnes i 2008.

Bodø konkurrerte med Banja Luka og Mostar, som begge ligger i Bosnia og Hercegovina.

Bodø har møtt på motstand i arbeidet om å få den gjeve statusen. Da det ble kjent at Bodø ville søke, gikk kulturminister Trine Skei Grande ut og frarådet Bodø å søke.

Grande mente at Bodø burde vente noen år med å søke, og nektet å støtte prosjektet økonomisk med 100 millioner kroner.

Bodø trosset imidlertid Grandes råd, og leverte søknaden. Samtidig ble det kjent at kommuneeide Bodø Energi ga 24 millioner kroner til prosjektet.

Bodø trengte ekstern hjelp for å kunne betale de 300 millioner kronene kulturhovedstad-prosjektet er beregnet å koste. Totalt trenger Bodø 100 millioner fra næringslivet for å realisere planene. Resten skal staten, fylke og kommune stå for.

Etter at det ble kjent at Bodø skulle bli europeisk kulturhovedstad, la regjeringen 100 millioner kroner på bordet.

I 2024 vil det også bli to andre europeiske kulturhovedsteder – Tartu i Estland og Bad Ischl i Østerrike.

Siden 1984 har EU pekt ut europeiske kulturbyer, siden kalt kulturhovedsteder. Ideen er kultur, og ikke bare økonomi og industri, som drivkraft for sivilisert byutvikling.

Fulgte ikke mandatet

Blant annet skal en klinsj med kunstnerne vært utgangspunktet for konflikten.

«Partene er uenige om kunstnerisk strategi og gjennomføring av mandatet, og har derfor blitt enige om at samarbeidet avsluttes».

Slik formulerte partene seg i en pressemelding da samarbeidet var over.

Nå viser det seg at uenigheten har vært langt større en dette. Både interne og eksterne samarbeidsproblemer har blitt pekt på som noe av årsaken til at Bodø 2024 ville avslutte samarbeidet.

Det viser dokumentene som NRK har fått innsyn i. Der står det blant annet:

Fra: Bodø 2024 IKS Til: Mette Rigmor Kaaby Sendt: 04.03.2021 Emne: FORHÅNDSVARSEL OM OPPSIGELSE (...) Du har utvist gjentatt mangelfull arbeidsutførelse. Du har ikke utført ditt arbeid i samsvar med de kvantitative og kvalitative krav til utførelse som stilles til stillingen som kunstnerisk direktør. Ved lederstillinger stilles det ekstra skjerpede krav til arbeidsprestasjoner. Du har ikke klart å utfylle rollen/stillingen som kunstnerisk direktør i henhold til de forventninger arbeidsgiver har hatt. (...) Det har oppstått usikkerhet fra flere samarbeidspartnere om Bodø2024 står ved prosjektbeskrivelsen. Arbeidsgiver mener at du ikke i tilstrekkelig grad har klart å følge opp dette mandatet (...)

NRK har gjennom kildearbeid fått tilgang til Kaabys skriftlige tilsvar. I tilsvaret går Kaabys advokat ut mot påstandene fra Bodø 2024.

Fra: Mette Kaabys advokat Til: Bodø 2024 Sendt: 16.03.2021 Emne: TILSVAR TIL FORHÅNDSVARSEL (...) Den påståtte manglende tilpasningen til arbeidet og faglig udyktighet er begrunnet med en rekke påstander. Dette er påstander som til dels er uriktige, og til dels udokumentert.(...) Kaaby har tatt nødvendig ansvar for de arbeidsoppgaver som ligger i stillingen som kunstnerisk direktør, og det er nettopp dette hun nå blir kritisert for. Det ligger i Kaaby sin stilling å gjennomføre, planlegge og utvikle det kunstneriske programmet for Bodø2024 iht. målene beskrevet i søknaden. Det vises i denne forbindelse til stillingsutlysningen, hvor dette klart fremgår. (...) Det ligger innenfor Kaaby sitt mandat å etterspørre tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon før beslutning om samarbeid eller tildelinger gjøres. Dette er i tråd med god forvaltning og mandatet for kunstnerisk utvikling og kapasitetsutvikling, leveranse og risikostyring. Kritikken som aktørene her uttrykker, bør være akseptabelt, og i tråd med erfaringene fra andre Ecoc-byer.

I sitt tilsvar skriver Kaabys advokat at ledelsen i Bodø 2024 verken har vist vilje eller har hatt ønske om å legge til rette for et godt samarbeid. Her pekes det blant annet på manglende informasjon.

Fra: Mette Kaabys advokat Til: Bodø 2024 Sendt: 16.03.2021 Emne: TILSVAR TIL FORHÅNDSVARSEL (...) Det er imidlertid ikke vist noe vilje eller ønske fra ledelsens side om å legge til rette for et godt samarbeid og en felles plattform de første månedene, noe som er naturlig når det er et såpass stort og omfattende prosjekt. Kaaby har grunnet manglende informasjon ( og manglende underlagsdokumentasjon/ fraværet av et arkiv fra søknadsfasen), kun hatt informasjonen i søknaden å forholde seg til. Hun har derfor vært avhengig av å kunne stille spørsmål til de ulike aktørene om prosjektene, og har dermed ikke blitt sikret enn reell mulighet til å kunne oppnå kravene som arbeidsgiver nå stiller. (...)

Ingen kommentar

Kaaby selv ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til sin advokat.

– Vi har ikke kommentar til dette på nåværende tidspunkt, sier Catriona Elisabeth Vågen McIntyre fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til NRK.

Heller ikke Bodø 2024 ønsker å kommentere påstandene som kommer fram i dokumentene.

Det hører med til historien at partene i sluttavtalen har signert på at saken ikke skal kommenteres.

Her er sluttavtalen Ekspandér faktaboks Det inngått slik fratredelsesavtale mellom Bodø2024 IKS og arbeidstaker Mette Rigmor Kaaby: 1. Partene er enig om å bringe arbeidsforholdet til opphør for arbeidstaker med virkning fra i dag. Arbeidstaker fritas for ordinær arbeidsplikt fra og med i dag og frem til utløpet av oppsigelsestiden, som er den 04.04.2021. Arbeidstaker forplikter seg likevel til å svare på enkle spørsmål på telefon og være tilgjengelig inntil en arbeidsdag for kunnskapsoverføring til andre ansatte fram til 04.04.2021. 2. Arbeidstaker har krav på lønn og feriepenger frem til 04.04.2021. Arbeidsgiver utbetaler også til arbeidstaker et sluttvederlag tilsvarende 15 måneders lønn, hvilket utgjør kr. 1 374 999. Det opptjenes ikke feriepenger av beløpet. Det vil bli foretatt ordinært skattetrekk av beløpet. Det er ikke knyttet arbeidsplikt til beløpet. Betalingsfristen er 15.04.2021 for ikke utbetalte lønn- og feriepenger. Sluttvederlaget deles opp slik at de første 9 måneder betales 15.04.2021. De resterende 6 måneder betales 15.01.2022. 3. Arbeidstaker skal så snart det av smittevernhensyn er forsvarlig, dog senest innen 30.06.2021, tilbakelevere eiendeler arbeidstaker besitter eller på annen måte har kontroll over; herunder pc og nøkler. Dersom det av smittevernhensyn ikke er mulig å levere disse fysisk sendes eiendelene per post. Arbeidstaker gis rett til å beholde sin mobiltelefon. 4. Arbeidstaker sletter så snart som mulig, og senest syv dager, private e-poster i sin e-postkasse. Arbeidstaker samtykker i at arbeidsgiver etter dette tidspunkt har tilgang til å slette arbeidstakers e-postkasse i samsvar med forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale § 4. Arbeidsgiver gis fra samme tidspunkt tillatelse til å få adgang til arbeidstakers serverområde, samt tilgang på e-postkonto med alt innhold. 5. Arbeidsgiver utferdiger en attest til arbeidstaker. 6. Denne avtalen innebærer et fullt og endelig oppgjør mellom partene. Gjennom denne avtalen fraskriver begge parter seg rett til å fremsette ytterligere krav mot hverandre tilknyttet opphøret av ansettelsesforholdet, herunder å reise søksmål etter særlige prosessregler i arbeidsmiljøloven. 7. Arbeidstakeren fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende at oppsigelsen er ugyldig. 8. Arbeidsgiver dekker flytteutgifter til Mette Rigmor Kaaby begrenset oppad til kr. 35 000 etter regning fra flyttebyrået. 9. Arbeidsgiver betaler også advokatutgifter etter regning fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS begrenset oppad til kr. 200 000 eks. mva. 10. Partene er enige om at kun følgende informasjon skal kommuniseres til de øvrige ansatte: «Partene er uenige om kunstnerisk strategi og gjennomføring av mandatet, og har derfor blitt enige om at samarbeidet avsluttes». Den samme informasjon kan gis til media eller andre dersom den etterspørres. Det skal ikke gis ytterligere kommentarer fra noen av partene, verken internt, eksternt eller til media. 11. Arbeidstaker bekrefter å ha foretatt en grundig gjennomgang av vilkårene i denne avtalen, og har kjennskap til og forstår innholdet i og konsekvensen av avtalen. Arbeidstaker har konsultert rådgiver før undertegning av avtalen.

– Kunne ikke fått en dårligere start

Det var 1. oktober 2020 at Kaaby begynte som kunstnerisk direktør.

– Jeg er ydmyk, glad og stolt, og gleder meg til å flytte nordover, uttalte hun i en pressemelding i forbindelse med ansettelsen.

– Hun har en bredde i sitt virke som gjør henne svært godt egnet i jobben som kunstnerisk direktør i Bodø 2024, sa direktør André Wallann Larsen i samme pressemelding.

Et drøyt halvår senere var ikke stemningen like god.

Mette Kaaby forlot. Ingen ville si hvorfor.

Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, mente i mars 2020 at Bodø 2024 ikke kunne ha fått en dårligere start.

Også Stein Sneve, kommentator i Avisa Nordland, mente sluttavtalen var et uttrykk for ukultur.

Hans Ole Rian, forbundsleder i Norges største kunstnerorganisasjon Creo, mente den store sluttpakken kom til å gå ut over utøverne.

Men Kaaby selv, virket fornøyd med hvordan de hadde løst tvisten:

– Vi har kommet fram til en avtale som jeg er svært fornøyd med, sa Mette Kaaby til NRK da.

Sladdet

NRK har over lang tid jobbet med å få innsyn i dokumenter som kunne vise hvorfor samarbeidet ble avsluttet. Bodø 2024 avslo først kravet. Etter en klage fikk vi 28. juni medhold hos Statsforvalteren i Trøndelag om at innsynskravet måtte behandles på nytt. Siden den gang har vi purret gjentatte ganger.

Nå har vi fått innsyn i en sterkt sladdet versjon av forhåndsvarselet om oppsigelse Bodø 2024 sendte til Kaaby.

Forhåndsvarselet er på fem sider, og store deler av begrunnelsen er sladdet.

André Wallann Larsen er direktør i Bodø 2024. Han ønsker ikke å kommentere innholdet i dokumentene, og viser til innsynet som er gitt.

Dette er en av sidene fra dokumentet NRK har fått innsyn i. Foto: NRK

– Hva er årsaken til at så mye er sladdet?

– Vi har vurdert dokumentene opp mot lovverket, og gitt en begrunnelse for hvilke paragrafer vi viser til. Så får det være opp til NRK om dere vil klage på avgjørelsen, sier Larsen.

Blant annet peker Bodø 2024 på at innholdet er taushetsbelagt.

Reagerer

Sindre Granly Meldalen er jurist i Norsk Presseforbund. Han mener det er vanskelig å si om sladdingen til Bodø 2024 faktisk følger loven, rett og slett for at man ikke vet hva som skjuler seg bak.

Sindre Granly Medalen jobber som jurist i Norsk Presseforbund. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

– Men når så store deler av dokumentene sladdes, er det etter vår mening vanligvis grunn til å bli mistenksom. Derfor mener jeg NRK bør klage på denne sladdingen, slik at Statsforvalteren kan gjøre en selvstendig vurdering av om det er akseptabelt. Det er kun opplysninger som faktisk kan unntas fra loven som skal sladdes, og ikke noe mer. Dessverre ser vi ofte at det sladdes altfor mye. Det ble også avdekket av Riksrevisjonen i 2017.

Han mener sladdingen til Bodø 2024 må ses i sammenheng av at de først ville nekte å gi ut dokumentene.

– Avslaget ble påklaget, og Statsforvalteren konkluderte da med at avslaget var så mangelfullt begrunnet at Bodø 2024s vedtak ble kjent ugyldig. Bodø 2024 forsøkte blant annet å avtale seg vekk fra offentlighetens krav, men det slo Statsforvalteren heldigvis tydelig fast at ikke er lov, sier han.