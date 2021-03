– Mette Kaaby sier hun er fornøyd med avtalen. Er dere i Bodø kommune fornøyd?

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan uttale meg om en personalsak som er gjort i et av våre selskaper. Det er ikke riktig av meg å gjøre det, og det er heller ikke min oppgave. Vi har et styre og en ledelse som har gjort sine vurderinger. Jeg er tillit til at styret har gjort gode vurderinger rundt dette.

– Bodø kommune er i en presset økonomisk situasjon. Hva tenker du om at det brukes skattepenger på sluttpakker?

– Vi har alltid et ansvar for å se på hvordan pengebruken er når vi bruker offentlige penger. Enten det er på det ene eller det andre. Her har jeg tillit til at styret har gjort grundige vurderinger også rundt dette.

– Så de hadde kanskje ikke noe annet valg?

– Jeg skal ikke spekulere i noe, men jeg har tillatt til at de har gjort grundige vurderinger rundt dette.

– Når det er skattebetalernes penger det handler om, gjør man da grundigere vurderinger?

– Vi skal alltid gjøre grundige og skikkelige vurderinger, og hvert fall når vi bruker offentlige midler – og jeg har tillit til at styret har gjort grundige vurderinger her.

– Hva tenker du om at det i denne sluttavtalen ble gjort en avtale om at ingen av partene skal si noe hverken eksternt eller internt?

– Jeg synes ikke det er riktig av meg å gå inn i en avtale som er gjort i et selskap, og jeg ber om forståelse for at det heller ikke er min rolle.

– Men har du som ordfører og ildsjel i dette prosjektet blitt orientert om hvorfor denne situasjonen oppsto?

– Jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på denne saken. Det er styret som har gjort sine vurderinger rundt dette, og jeg har tillit til at styret har gjort grundige vurderinger.

– Det har vært vanskelig å få tak i ledelsen i Bodø 2024, og det har vært en del kritikk i media om at de ikke stiller til intervju. Synes du det er et problem at det ikke er åpenhet i denne saken?

– Det er styrets ansvar å svare det de kan og bør svare rundt dette. Det gjør de grundige vurderinger rundt, og jeg har tillit til at de gjør det.

– Det er trukket frem i søknaden som dere vant med at det er viktig med åpenhet, at dette er et åpent og transparent prosjekt. Synes du at det er det nå?

– Jeg synes Bodø 2024 absolutt har bidratt til en større samfunnsåpenhet og til store viktige debatter rundt kultur og samfunnsutvikling. Og jeg tror absolutt de vil gjøre det fremover. Og det er litt av målet vårt med kulturhovedstadsåret; at vi nemlig skal gjøre samfunnet mer åpent og inkludere flere.

– Men skal man ikke ta den debatten når det oppstår slike saker som dette?

– Akkurat denne saken er en personalsak og jeg ber om respekt for at styret som håndterer, og jeg har full tillit til at de har gjort grundige vurderinger rundt dette.

– Hva bør Bodø 2024 gjøre for å skape begeistring og tillit igjen?

– Jeg tenker at Bodø 2024 gjør allerede mye med prosjekter som er på trappene, og jeg har fått en del informasjon om dette. Nå handler det egentlig bare å om å ta løs, ta noen beslutninger og komme i gang. Så er det ikke tvil om at pandemien har hindret noen av de gode initiativene. Jeg tror at de neste månedene og det neste året vil vi bare se starten på det spennende kulturåret vi skal få.