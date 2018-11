Bodø fikk ja fra EU – ett skritt nærmere å bli Europeisk kulturhovedstad

– Jeg vil rette en stor takk til de mange som har lagt ned en enorm innsats for å få en best mulig søknad. Jeg håper dette kan motivere unge i Bodø og hele landsdelen til å realisere sine drømmer om å få til noe stort, sier ordfører Ida Pinnerød i en pressemelding.

Bodø har i prekvalifiseringsrunden konkurrert mot til sammen fire byer. Banja Luka, Mostar og Srebrenica i Bosnia-Hercegovina, og Tirana som er hovedstaden i Albania.

I tillegg til Bodø er også Banja Luka og Mostar prekvalifisert av juryen, og det er altså disse tre byene som nå skal konkurrere om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024.

Dersom Bodø skulle vinne frem, må de dele tittelen med to andre byer, en fra Estland og en fra Østerrike. Hvilke disse blir er ikke avgjort.

Europeisk kulturhovedstad Ekspandér faktaboks Formålet med de europeiske kulturhovedstedene er å bidra til å knytte Europas befolkning tettere sammen, og å sette fokus på mangfoldet i europeiske kulturer.

I Norge fikk Bergen statusen i år 2000, mens Stavanger/Sandnes fikk den i 2008.

Siden 2011 har søknadene vært forbeholdt EU-land, men nå er det igjen åpnet for at andre europeiske land kan søke.

Får endelig svar neste høst

Bodø kan nå altså bli den første Europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen. Den endelige beslutningen tas av EU høsten 2019.

– Nå blir den store jobben å nå igjennom neste nåløye. Jeg tror Bodø har gode muligheter til å vinne frem. Men i kveld er det grunn til å rope hurra og feire den jobben som allerede er gjort, så ser vi fremover igjen i morgen tidlig, sier ordfører Ida Pinnerød.

Fikk nei fra Kulturdepartementet

Bodøs søknad om å bli kulturhovedstad fikk seg et kraftig skudd for baugen, da kulturminister Trine Skei Grande i september gikk ut i media og meldte at søknaden om tilsagn på 100 millioner fra departementet, var mangelfull og derfor ble avslått.

Grande uttalte at søknaden om pengestøtte ikke var godt nok utviklet og at finansieringsplanen var mangelfull. Blant annet manglet det en god plan for ringvirkninger og hvordan Bodø-miljøet skulle klare å skaffe 100 millioner kroner fra lokalt næringsliv.

Avslaget vakte sterke reaksjoner i Bodø-miljøet, men de valgte å gå videre og sende søknaden likevel.