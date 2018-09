Bodø sender likevel søknaden som kulturministeren ikke vil gi penger til

Tirsdag meldte kulturministeren at Bodø har fått avslag på søknaden om statlig støtte på 100 millioner kroner for å bli Europeisk kulturhovedstad fordi den var for «lite gjennomarbeidet».

Samtidig ble det kjent at søknaden til Bodø kommune ikke er sendt enda. Kulturministeren har derfor aldri sett søknaden hun ga avslag på.

– Det er åpenbart at hun ikke har noen vilje til å løfte Bodø som kulturhovedstad, sier en overrasket ordfører i Bodø, Ida Pinnerød.

Hun mener det burde være et drømmeprosjekt for en kulturminister fra Venstre, når Nord-Norge står sammen og ønsker å knytte tettere bånd med Europa.

– Søknaden er verdiløs uten statlig støtte

Men et avslag betyr på ingen måte at kommunen gir opp.

– Vi jobber fremdeles med søknaden, og den går i trykken neste uke. Det er uansett ikke kulturministeren som skal overbevises. Det er folk i EU, sier Pinnerød.

Selve søknaden skal leveres til EU, og det er ingen krav om statlig støtte for å bli vurdert som europeisk kulturhovedstad.

Dersom det skulle bli slik at Bodø klarer å kvalifisere seg uten statlig støtte, vil de ha rundt ett år på seg før de må levere den endelige søknaden til EU. Avgjørelsen om Bodø blir europeisk kulturhovedstad faller på senhøsten i 2019.

Men i går sa kulturministeren til Bodø Nu at den endelige søknaden vil være verdiløs uten statlig støtte.

Ber om møte med kulturministeren

Ordføreren sier det er svært mange ubesvarte spørsmål, som de ønsker å ta opp med kulturministeren. I går ba hun derfor om et møte, og håper å få det til snarest.

Hittil har ikke Pinnerød hørt noe fra ministeren.

Det siste døgnet har vært hektisk. Men støtten de har fått fra resten av landet, blant andre Stavanger, har vært viktig i denne prosessen.

– Man blir litt sånn nordnorsk fandenivoldsk, og tenker at dette skal vi klare likevel, sier hun.

Bodø har brukt tre millioner kroner

Pinnerød sier Bodø har tatt store kultursteg i byen de siste tre åra, for å gi en smakebit av hva kommunen kan by på som kulturhovedstad. Blant annet trekker hun fram nakenprosjektet Bodø Bodyscape, fra i sommer. Men også Bodøs krigshistorie mener hun er en viktig dimensjon for Europa.

– Bodø ble bomba under krigen, og har bygd seg opp i etterkant. Det er masse argumenter for hvorfor vi kan gjøre denne jobben. Vi kan kultur, og vi kan løfte nye dimensjoner inn i Europa.

Til sammen har promoteringen kostet i underkant av tre millioner kroner.

– Det er departementet kjent med, og har også til dels støttet opp om dette. Det er derfor uforståelig at de kun dager før søknadsfristen finner på å ikke la oss søke om å prekvalifisere oss en gang.

– Vi går for å bli europeisk kulturhovedstad i 2024, og uansett skal vi skape et vanvittig godt nordnorsk kulturår som verden kan glede seg over. Det står vi sammen om i Nord-Norge.