Politisk redaktør: – Kulturministeren provoserer en hel landsdel

Tirsdag inviterte NRK til debatt om Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Der møtte kulturminister Trine Skei Grande Bodø-politikere og politiske kommentatorer i nord, for å svare på kritikken som har svermet den siste tiden.

Temaene som ble diskutert var hovedsakelig hvorfor kulturministeren sa nei til å støtte Bodø før kommunen hadde levert en formell søknad, og om Nord-Norges rolle i det store bildet i Norge.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, mener det beste kulturministeren kan gjøre nå er å rykke tilbake til start, og sørge for at Bodø får en skikkelig behandling.

Det han sikter til er at kulturministeren avslo søknaden til Bodø, før de hadde sendt den.

– Hun har viklet seg inn i noe som ikke er helt bra, og det tar seg dårlig ut. Det er en provokasjon for Bodø og for resten av landsdelen, sier Fjellheim.

Skjalg Fjellheim mener Trine Skei Grande skylder Bodø en skikkelig behandling. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Under debatten gjentar Grande at hun mener det er et dårlig tidspunkt for Bodø å søke om å bli europeisk kulturhovedstad. Men Fjellheim synes det er rart kulturministeren ber Bodø vente, når kommunen har fått støtte fra flere storbyer i hele landet.

– Hvis Bodø ikke søker, øker det sjansen for at Trondheim blir det i 2030. Kulturministeren hilser hjem til Trøndelag og Trondheim her, sier Fjellheim.

– Det er mange konspirasjonsteorier, og dette er helt feil, svarer Grande.

Nord-Norge har alltid stått bak i køen

Politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, var også med på debatten. Han mener kulturministeren hadde tjent på å vente med å avslå søknaden til Bodø, til den var lagt frem.

Han sier det kan virke som kulturministeren mener hun kjenner behovene i nordnorsk kulturliv bedre enn fylkeskommunene i Nord-Norge gjør selv.

Stein Sneve mener kulturministerens manglende støtte for Bodø som europeisk kulturhovedstad er nok et eksempel på at Nord-Norge ikke er en prioritet. Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

– Det er et interessant signal fra en politiker som har kjempet for mer makt til fylkeskommunene. Hva er vitsen med det hvis man ikke ønsker å høre på deres anbefalinger? Vi har alltid følt at vi har stått bakerst i køen her i nord.

Men det er kulturministeren uenig i.

– Staten har gjentatte ganger vist at vi satser på Nord-Norge, blant annet ved å satse på Stormen kulturhus i Bodø. Vi trenger en debatt i nord om hvilke prosjekt som er viktige å få realisert, og hvilke som ikke er det. Jeg kan ikke fatte vedtak ut fra hvem jeg liker, sier Grande.