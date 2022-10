Mens Tromsø skrotet avtalen med sine tre russiske vennskapsbyer med umiddelbar virkning, ønsker Bodø å beholde sin.

– Tromsø må gjøre sine valg ut ifra sine avtaler, men for oss representerer det at vi velger å fryse avtalen, et håp om at vi får slutt på krigen og at vi kan snakke sammen igjen.

Det sier Ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød.

– Når vi i Bodø velger å fryse avtalen, så handler det om innholdet i samarbeidet, som har vært et folk-til-folk-samarbeid.

Bodø har siden 1990 hatt Vyborg i Russland som sin vennskapsby.

Som en rekke andre kommuner, valgte Bodø å fryse vennskapsavtalen da krigen i Ukraina brøt ut.

Men etter at Tromsø sa opp sine avtaler, har ikke debatten latt vente på seg.

– Viktig å ikke kutte kontakten

I forrige uke hadde Joakim Sennesvik (H) en interpellasjon i Bystyret i Bodø om vennskapsbysamarbeidet.

Interpellanten skapte engasjement.

– Jeg synes det er veldig fornuftig at Bodø legger det på vent, for å se hvordan det utvikler seg, sier Ali Horori Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

En av dem som tok til orde under debatten var Ali Horori (Ap). Han mener at dersom man velger å avslutte vennskapsavtalen, kan vondt bli verre.

– Det er viktig at vi ikke kutter kontakten totalt.

– Når vi skal begynne å snakke sammen igjen, som vi må gjøre på ett eller annet tidspunkt, så er det viktig at vi ikke nå sier at alt håp er ute.

Det samme sier ordfører i Bodø kommune:

– Vi har et håp om at denne krigen må gå over. Det er noe med å ha noen band igjen; noe og tufte samarbeid på i framtiden og det håpet må vi ikke gi opp.

– På villspor

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, mener at folk-til-folk samarbeidet har vært dødt over lengre tid.

– Fra 2000 og utover har folk til folk-samarbeidet blitt mer og mer vanskelig.

Videre understreker han at vennskapet kan tas opp først når russerne har kvittet seg med Putin-regime.

– Vårt forhold til Russland er varig endret. Dette ser det ut til at mange politikere, spesielt i Nord-Norge har store problemer med å ta innover seg.

– Blant nordnorske politikere ser man ut til å opprettholde en helt oppsiktsvekkende naivitet, sier Fjellheim. Foto: Nordlys

– Nord-Norge trenger mer samarbeid med Finland og Sverige i stedet for å tviholde på en forestilling om folk til folk-samarbeid med Russland.

Fjellheim mener det er trist at Bodø ikke sender tydeligere signaler til Russland.

– Hvis man tror man svikter det russiske folket ved å si opp vennskapsavtaler med Putin sin statsadministrasjon i russiske byer, er man på villspor. Da har man lite kunnskap om Russland. Det er mitt inntrykk.

Kommunekappløp om utenrikspolitikk

Ida Pinnerød, mener det er viktig at hver enkelt kommune vurderer sine avtaler ut ifra dets innhold.

Hun er derimot skeptisk til at kommunene skal drive med hard utenrikspolitikk.

– Jeg er litt bekymret hvis det blir et kommunekappløp om utenrikspolitikken. Og med det mener jeg at det er viktig at vi ikke begynner og overby hverandre om å være strengest med Russland.

– Jeg opplevde at bystyret sendte et signal om at vi ikke må gi opp håpet på at krigen skal ta slutt og at vi en dag skal ta opp samarbeidet med det som er vårt naboland. Foto: Bodø kommune

Pinnerød, understreker at Bystyret i Bodø tar sterkt avstand fra krigen og at de fortløpende vil følge Utenriksdepartementet og norske myndigheter sine råd.

– Vi holder det fortsatt på is. Vi har ikke en type innhold i våre avtaler som gjør at vi har behov for å være strengere enn det.

– For oss har det vært naturlig og følge Utenriksdepartementet og norske myndigheter sine råd, og det har vi gjort fra dag én.

Fredsforsker ved Prio, Henrik Urdal, mener det er uheldig å begrave alle eksisterende samarbeidsstrukturer.

– Jeg mener det er fornuftig og nødvendig at man ikke har politisk samarbeid, og fryser det.

Fredsforsker ved Prio, Henrik Urdal. Foto: Ebba Tellander / Prio

– Det har ikke så mye for seg å si opp slike avtaler. Det endrer ikke på det man allerede har sagt om «at det ikke går an å ha politisk kontakt slik situasjonen er nå». Det handler om at man ikke skal brenne alle broer.

Urdal mener Bodø kommune tar en fornuftig avgjørelse med at de ikke avslutter videre samarbeid.

Skal ta debatten

Rana kommune tar oppfordringa til Tromsø og skal vurdere sin vennskapsavtale med den russiske byen, Petrozavodsk.

– Jeg skal drøfte det med gruppeledere i kommunestyret, også skal vi avklare det på kommunestyremøtet 10. november, sier ordfører Geir Waage (Ap)

Også Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) skal drøfte sin forbindelse til vennskapsbyen Kingisepp i Russland.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) Foto: Petter Strøm

Edvardsen sa tidligere til NRK at han mente avgjørelsen til Tromsø kommune var riktig.

– Slik som situasjonen er nå så ligger det nok litt i kortene at vi er nødt til å begynne å agere på forskjellige måter, på forskjellige områder.