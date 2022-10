I dag blir dei fire russarane, som var varetektsfengsla for å ha tatt bilde av ein stad med fotoforbod, lauslatne.

Det var 11. oktober at dei russiske statsborgarane blei pågripne. Før pågripinga skulle nokon ha observert russarane fotografere mot kystvaktbasen på Sortland.

Russarane har heile tida nekta for å ha gjort noko gale.

No tar forsvararen til ein av russarane eit oppgjer med justisminister Emilie Enger Mehl si omtale av hendinga.

– Det kan verke som at ministeren nærast forsøker å slå politisk mynt på noko som i realiteten viser seg å vere inga verdas ting, seier forsvarar Arne Johansen.

Bakteppet er at politiet i Nordland publiserte ei pressemelding om varetektsfengslinga ei veke etter at dei hadde pågripe russarane.

Eit kvarter etter pressemeldinga var ute, opna justisministeren sin pressekonferanse med å vise til denne fengslinga.

Forsvarar: – Dryg påstand

I talen opna Emilie Enger Mehl (Sp) med dette:

– Politiet i Nordland har informert om at dei har pågripe og varetektsfengsla fire russarar. Dei er sikta for kartlegging av skjermingsverdige objekt.

– No ser vi konsekvensane av den nye sikkerheitssituasjonen i Noreg. Sakene vi har sett dei siste dagane, understrekar viktigheita av auka beredskap vi har sett i verk etter krigsutbrotet i Ukraina. Vi kan ikkje utelukke at det kan bli fleire slike saker framover.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er framlagt kritikken. Foto: William Jobling / NRK

Mehl understreka også at ho ikkje kunne gå inn i detaljar på desse sakene som var under etterforsking, og at ein ikkje kunne trekke konklusjonar om hensiktene som låg bak.

Johansen stiller seg undrande til at tidsrommet er såpass knapt mellom meldinga frå politiet og pressekonferansen til regjeringa.

– Det er ein dryg påstand på eit så tidleg tidspunkt å knytte dette til den nye sikkerheitssituasjonen i Noreg, og ein skyt med ganske hardt skyts med noko som ser ut til å vere inga verdas ting, seier Johansen.

Han legg til:

– Det er opplagt ein pressekonferanse som er koordinert med politiet. Det er nærliggande å tenke at dette ikkje er tilfeldig.

Politisk påverknad av etterforsking

I tillegg har det ein uheldig politisk påverknad av ei etterforsking, ifølge Johansen.

Politiet har no styrka hypotesen om at russarane er turistar. Men trass lauslatinga, og at det ikkje er funne bevis på at russarane har fotografert skjermingsverdige objekt, blir ikkje saka lagt vekk. Etterforskinga blir no overtatt av PST.

– Det er greitt at det er spent, men det er lurt å ha litt is i magen, seier Johansen.

– Meiner du at ho har førehandsdømt desse fire?

– Nei, det vil eg ikkje nødvendigvis seie. Men det er ikkje ein heilt heldig ordbruk at ho innleier med pågripinga og set det i direkte kontekst med den nye sikkerheitssituasjonen i Noreg når det då viser seg at dei ikkje har tatt bilde av skjermingsverdige objekt.

– Eg har forståing for situasjonen. Eg ser at det er ei tosidig sak. Ein skal vere oppmerksam på at ein ikkje senkar terskelen på pågripelsar, og det hjelper ikkje at justisministeren heng seg på ei sak som viser seg kort tid etterpå at ikkje er hald i.

– I eit rettsikkerheitsaspekt er det ei uheldig tilnærming, meiner Johansen.

– Russarane si forklaring er styrka

Fredag blei dei fire russarane lauslatne, fordi politiet ikkje hadde haldepunkt for å halde dei der. Det er ikkje funne bilde av skjermingsverna objekt.

Ifølge forsvararen styrkar dette russarane sine eigne forklaringar:

– Deira eigen forklaring på at dei er på ferie, er styrka. Reint faktisk er det slik at ein viser til pågripelsar med tilhøyrande sikting og brukar det som eksempel som ein konsekvens på den nye sikkerheitssituasjonen i Noreg.

– Om ein skal følge logikken i resonnementet, er konsekvensane av sikkerheitssituasjonen i Noreg at ein også pågrip turistar på uriktig grunnlag. Og at ein på uriktig grunnlag pågrip russarar som er på ferie i Noreg.

Departementet: – Kommenterer ikkje enkeltsaker

NRK har bedt justisministeren om å kommentere kritikken frå forsvarar Arne Johansen. NRK har også bedt om kommentar på samanhengen mellom pressemeldinga til politiet og pressekonferansen til regjeringa.

Som svar viser departementet til det Mehl sa i sin tale under pressekonferansen.

I ein e-post skriv dei til NRK at det viktig å vere tilgjengeleg og svare på spørsmål frå media, men at departementet verken kan eller skal kommentere enkeltsaker.

Dette trass i at NRK ikkje har spurt justisministeren om detaljar i enkeltsaker, men framlagt kritikken frå forsvarar Johansen om det Mehl sjølv sa under pressekonferansen.