Har solgt huset i «skatteparadiset» Bø – tjente over 1 million på salget

Forrige uke ble det kjent at den tidligere langrennsløperen Bjørn Dæhlie meldte flytting fra Bø i Vesterålen.

Den Høyre-styrte kommunen har tidligere fått tilnavnet «Norges Monaco» etter kutt i formuesskatten fra januar 2021.

Nå har en av millionærene som meldte flytting, Bjørn Dæhlie, solgt huset. Kun ett år etter han meldte flytting.

Det bekrefter eiendomsmegler Linda Ø. Sivertsen til NRK.

Eiendomsmegler i DNB Eiendom Sortland, Linda Sivertsen, solgte huset til Bjørn Dæhlie, og nå selger hun det på nytt igjen – ett år etterpå. Foto: DNB Eiendom

Hun forteller at interessen har vært positiv og at det kom flere personer på visning.

Det ble likevel ingen budrunde.

– Det ble lagt inn ett bud til prisantydning, sier Sivertsen.

Hun forteller videre at huset har en god beliggenhet og at det er en lokal kjøper som nå skal flytte inn i det nyrenoverte huset.

– Det er ikke så mange boliger i området, så er det heller ikke så mange hus som er gjort så mye med. Jeg syns det ble et bra resultat.

Det var Dagbladet/Børsen som omtalte saken først.

Bjørn Dæhlie kjøpte eneboligen fra 1963 i oktober i fjor. Nå har han pusset det opp. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Her ligger boligen ute til salgs - betydelig oppgradert. Foto: FINN

Solgt for over 1 million mer

Prisantydningen var på 2,6 millioner. Selv kjøpte Dæhlie huset for 1,2 millioner kroner i oktober i fjor av samme megler.

Det gir Dæhlie en prisøkning på 1,4 millioner.

Men selv om Dæhlie tjente over 1 million på salget, kan det ikke regnes som ren fortjeneste.

Huset som opprinnelig er fra 1963, har nemlig gjennomgått en omfattende renovering.

Både kjøkken, bad, rør og elektrisk anlegg har fått seg en overhaling. Listen er lang. Og skal vi tro megler, sitter ikke Dæhlie igjen med store fortjenesten etter salget.

– Han har brukt mer enn han fikk igjen, for å si det sånn.

Slik ser stua ut innvendig etter renoveringen. Kjøkkenet er blant annet blitt byttet ut. Foto: Torgeir Sørensen

Blant annet er alle innvendige overflater renovert. Kjelleren er innredet, og bodene er gjort om til primærrom. I tillegg så er huset malt og har fått ny veranda.

– Så er det gjort en jobb med avløpsrørene og flere vinduer er byttet.

Hør «Exit Bygda», og episoden om Dæhlie som flytter til Bø:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Exit Bygda (2:3)».

Stor belastning

Skikongen har gjentatte ganger sagt til media at han aldri hadde tenkt til å bo i Bø i mer enn ett år. Det var kun ment som et prøveprosjekt.

Flyttingen kom dermed ikke som en overraskelse på ordføreren Sture Pedersen (H).

Han har tidligere sagt til NRK at Dæhlie er en av dem som har vært mest på Bø av de nye innflytterne, men at mediene bidro til at belastningen på Dæhlie og familien ble for stor.

– Det har vært ei stor belastning for ham og familien. Selv om vi selvfølgelig var forberedte på medieoppslag, har det vært for mye fokus på hvor mye han har spart i formuesskatt, og for lite om investeringene hans.