– Det er nok å gjøre og det går bra!

Ordfører Sture Pedersen (H) er seg selv lik, og er like positivt innstilt uansett hva som skjer.

Den nye regjeringen la forrige uke fram sin nye regjeringsplattform. Der kom det en delvis nedslående beskjed for Bø i Vesterålen.

Å kutte formuesskatten fra 0,70 til 0,20 prosent gjør at kommunen mister inntekter. Ved et tap på mer enn 5 millioner kroner, tar kommunaldepartementet regningen.

Det er denne garantien som Støres regjering vil fjerne, men det lever Pedersen godt med.

– Jeg syns det er litt artig at Bø kommune har vært en del av regjeringsforhandlingene. Vi må kanskje tilpasse oss hvis de sier at om du går med tap, må du dekke det selv. Jeg er fornøyd med at vi i det hele tatt får muligheten.

E24 omtalte saken først.

Skilegenden Bjørn Dæhlie er en av de som har meldt flytting til Bø i Vesterålen, og som har gått inn i flere prosjekter i kommunen. Foto: Ola Helness / NRK

Laget skatteparadis i Bø

NRK har skrevet flere saker om den lille, smått kontroversielle kommunen, som har tiltrukket seg rike mennesker ved å kutte i formuesskatten.

Dermed har kommunen fått tilnavnet «Norges Monaco», siden den er det nærmeste Norge kommer et slags skatteparadis.

Ordfører i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen (H). Foto: Ola Helness / NRK

Aps nestleder Bjørnar Skjæran, som i dag ble utnevnt til Fiskeri- og Havminister, har tidligere uttalt seg kritisk til ordningen.

Tross kritikk, står det ingenting om at ordningen ikke får lov til å eksistere.

Det betyr at Bø i Vesterålen får fortsette, om de tar regningen på manglende skatteinntekter selv, som av noen spekulerer i å være nærmere 10 millioner kroner.

– Er det overraskende at dere får fortsette, Pedersen?

– Nei, ikke overraskende. Jeg tror faktisk at noen følger med, og ser at dette er et godt tiltak for å ta hele landet i bruk. Det er nok noen i den nye regjeringen som ser at det er spennende, og vil gi det litt tid, også kan vi sette oss ned og prate i lag.

Ønsker ny regjering velkommen

At Erna Solberg må flytte ut av statsministerboligen er åpenbart ikke noen fordel for Sture Pedersen fra Høyre.

Støre og Vedums lovnader om å løfte kommunene opp, mener Pedersen uansett er positivt.

– De har mange løfter de skal innfri, og de skal løfte kommuneøkonomien. Så det kan jo bli bra dette her! Jeg har sittet som ordfører under Jens Stoltenberg og Erna Solberg, og nå den nye regjeringen. Jeg syns det virker litt spennende.

Mangemillionæren Rikard Storvestre sitt hus i Bø i Vesterålen. Foto: Torgeir Strandberg / Aftenposten

Uansett hvem som sitter i regjering, sier han til NRK at kommunen skal holde stø kurs, og fortsette med «skatteparadiset».

Flere rikfolk til kommunen betyr mer investering og flere arbeidsplasser og boliger, som allerede er godt i gang med å bli bygget.

– Vi får stadig henvendelser fra forskjellige aktører, så det er givende å være ordfører i Bø.

– Men er ikke det dyrt for kommunen på sikt?

– Vi er vant til å skjære ned på budsjettene hvert eneste år, siden folketallet har gått ned tidligere. Hvis vi derimot klarer å stabilisere folketallet og gjerne få det til å øke, er det eneste måten vi kan overleve på. Vi kommer til å ta den ekstra kostnaden over eget budsjett, avslutter ordføreren.