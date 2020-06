Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange skoler og barnehager har vært nødt til å tenke alternativt for å kunne ivareta smittehensyn og avstandsregler under koronapandemien.

Ved Bjarnetjønna skole i Sandnessjøen i Nordland har de hatt uteskole siden gjenåpningen 27. april.

Klassen har tilgang på et klasserom, men har valgt å være ute store deler av perioden.

Elevene har hatt undervisning ute i skogen helt siden skolene åpnet igjen etter koronastengingen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Vi har og vært i kontakt med kommuneoverlegen som har gitt oss grønt lys på hygienefronten, sier assisterende rektor André Aleksandersen.

De fleste er fornøyde med den nye hverdagen, men det er ikke alle sidene ved uteskolen som er like populære blant elevene.

Hjemmesnekra toalett

Mer spesifikt er det dofasilitetene elevene ikke er like begeistret for.

– Det er en bøtte med en presenning som henger fast i en stokk. Når vi er ferdig, tar vi posen opp av bøtta og graver den ned i et hull, forteller elev Josefine Nordnes.

Elever ved Bjarnetjønna skole, Josefine Nordnes (f.v.), Kristine Gårdvik og Henning Stokka.

Det er elevene selv som har designet den. Men hittil er det mange som har valgt og ikke bruke sin egen oppfinnelse.

– Jeg går heller på do om morgenen, sier Henning Stokka.

Lærer Erlend Balseth har uteundervisning i skogen med klassen sin. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Ja, også har jeg ikke med så mye drikke, legger Josefine til.

Lærer Erlend Balseth sier det har vært delte meninger om utedoen, men at det har begynt å komme seg.

– For elevenes del handler det mye om usikkerhet. De første dagene var de avventende, men det er stort sett ikke noe problem, sier Erlend Balseth.

Lite hyggelige doforhold er derimot ikke helt ukjent for elevene.

Ellers er elevene fornøyd med uteundervisningen.

– Jeg var veldig negativ i starten, men nå synes jeg det er en artig måte å lære på. Jeg savner friminuttene da, sier Henning

Er ikke dette som et konstant friminutt da?

– Jo, egentlig.

Tror uteskole har kommet for å bli

At skoletilbudet har vært annerledes denne våren, er det ingen tvil om.

Eksperter har vært bekymret for sårbare elever og unge som sliter på skolen.

En undersøkelse som ble offentliggjort i mai, viste at hjemmeskole i de aller fleste tilfeller har vært et dårligere tilbud for elevene og at det nå hastet med å ta igjen det tapte.

Måten de har løst det på ved Bjarnetjønna skole får ros fra KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Kristin Holm Jensen i KS gir skolen skryt for måten de har håndtert situasjonen på. Foto: (Torbjørn Tandberg/KRD)

– De har gjort en imponerende innsats, sier avdelingsdirektør for utdanning og kultur, Kristin Holm Jensen.

Skolen er ikke alene om å ha hatt uteundervisning, og Jensen har inntrykk av at det for det meste har vært positive erfaringer.

Men det har nok ført med seg utfordringer enkelte steder, legger hun til.

– Dette må tas med i videre planlegging slik at elevene får et godt tilbud selv om det er uteskole. Jeg tror det er noe vi bruker mer av fremover. Det gir mer fysisk aktivitet og frisk luft, og det er positiv for mange elever.