Forsker mener sommerferien kan komme for fort

Robin Ulriksen er forsker ved Statpeds (Statlig pedagogisk tjeneste) avdeling for forskning og utvikling. Det er situasjonen for de aller svakeste elevene som opptar ham.

Ulriksen er nemlig bekymret for at stengingen av skolen har ført til større ulikheter mellom de skoleflinke og de faglig svakere elevene.

– Det å gå rett ut i en sommerferie nå, kan for enkelte være en ekstra stor belastning, sier han.

Han foreslår derfor å kutte i sommerferien for grunnskoleelevene med to uker. De to ukene vil han bruke til å sende elevene på sommerskole.

– Vi har lærerstudenter og pensjonerte lærere som kan bidra. Når man har råd til så ekstremt mange dyre tiltak, bør man ta seg råd til dette, mener han.

Robin Ulriksen er forsker ved Statped.

Ulriksen understreker at en slik sommerskole ikke bare skal være lek og moro.

– Jeg vil oppfordre Oslo kommune og andre kommuner til å tenke på hvordan de kan putte fagstoff og fagopplæring inn i disse sommerskolene.

– Det kan hjelpe faglig svake elever og elever som i utgangspunktet har utfordringer. Det at elevene ikke har skole nå, gjør at en del andre utfordringer forsterkes, forteller Ulriksen.

– Forskjellene forsterkes

For å hindre spredning av koronaviruset stengte myndighetene alle skoler 13. mars. Elever i klassetrinnene 1. til 4.-klasse er tilbake på skolene, mens de aller eldste fremdeles må holde seg hjemme.

Forskeren forteller imidlertid at perioden med hjemmeundervisning ikke har slått like heldig ut for alle. Mens noen barn får god oppfølging hjemme, er det mange som mer eller mindre overlates til seg selv.

– Så her forsterkes forskjellene mellom elevene.

– Utfordringen har vært at for mange har det blitt en lang sommerferie. For mange startet den før påske, forteller han.

– Hvor skadelig har pausen i skolen vært?

– Det vet man ennå ikke, men det forskningen viser om sommerferie er at om elevene ikke er på skolen, så øker forskjellene mellom elevene. Faglig svake elever faller bak faglig sterke elever, forteller han.

Skolebyråd i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Ser på alternativer

Et opplegg med sommerskole har vært vanlig i Oslo og også andre steder i landet. Men i år ble dette tilbudet avlyst i hovedstaden.

– Jeg synes det er veldig uheldig av Oslo kommune å avlyse sommerskolen og jeg synes det er rart, når vi ellers åpner skolene gradvis. Det er fullt mulig å arrangere mindre kurs på sommerskolen for ulike elever, sier stortingspolitiker og medlem i Utdannings. og forskningskomiteen, Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Skolebyråd i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier at det er hensynet til smittevernreglene som er årsaken til at årets utgave av sommerskolen er blitt avlyst.

– Vi ser på alternativer nå, vi skal lete med lys og lykte etter måter å gjøre dette på, som er forsvarlige, kommenterer hun.

