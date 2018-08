Biskop om inngangspenger i kirker: – Storm i et vannglass

Mange har reagert på at Lofotkatedralen tar 40 kroner for inngang til kirken. Blant dem er forfatter Håvard Syvertsen, som snudde i døra da han ble møtt med pengekravet.

Han mener at det er et viktig prinsipp at kirker skal være åpne og gratis for alle, og at slike tiltak fører til banalisering av kirkerommet.

Om sommeren yrer det av turister som besøker kriker og kroker i Lofoten, og det gjelder også kirken. Tyske Anka Kirchner synes kirken er vakker, men er ikke fornøyd med å måtte betale for å titte innom.

– Det er veldig dyrt. I Tyskland får vi besøkt kirker gratis, for å be og komme oss litt bort fra verden og alt støyet utenfor, sier Kirchner.

Tyske Anka Kirchner reagerer på prisen for å få se inni kirken. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Få negative reaksjoner

I kommentarfelt på sosiale medier har argumentasjonen gått i begge retninger.

Mens flere mener det er helt greit at kirken tar betaling til utgifter for blant annet vedlikehold, synes andre det er både synd og skam.

Biskop i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, forsvarer praksisen. Hun kaller det hele for «storm i et vannglass».

– Vi har i mange av kirkene i vårt bispedømme hatt ordninger med inngangspenger, med svært få negative reaksjoner, sier hun.

– Nødvendig å kreve penger i døra

Det er ikke bare i Lofoten det koster penger å avlegge kirken et visitt.

Skal du besøke Nidarosdomen i Trondheim, koster det for eksempel 100 kroner per person – enda mer om du skal opp i tårnet. Skal du inn i Ishavskatedralen i Tromsø må du ut med en 50-lapp, samme pris som kirken i Røros.

Det er flere slike eksempler landet over. NRK skrev for et par år siden om hvordan Nordlyskatedralen i Alta genererte nesten en million i inntekter på turistbesøk.

Fjeldstad Jusnes sier at det er fritt for alle å snu i døra hvis man ikke vil betale inngang, men at det er nødvendig for kirker å kreve penger i døra.

– Man må forstå at hvis kirkene skal være nettopp åpne så er vi helt avhengig av at det er noen mennesker i kirken som vakter eller guider, og det er veldig vanskelig å få til uten at vi har en inntekt, sier Fjeldstad Jusnes.

Vågan kirke, også kjent som Lofotkatedralen, er en av Norges største kirker. Foto: Kristine Sandmæl

Symbolsk gave

Ifølge biskopen selv har få reagert på at visse kirker ber om inngangspenger, og mener man må se på beløpet som en symbolsk gave til menigheten.

– Uten inngangspenger vil ikke kirken kunne være åpen i det hele tatt. Det er også mange tidspunkter man kan gå inn i kirken uten å måtte betale noe, som dåp, nattverd og gudstjenester.

– Kunne dere funnet en annen løsning for å holde kirkene åpne?

– Det burde vært løst på en annen måte enn inngangspenger, men det har vi ikke funnet ut foreløpig, avslutter biskopen.