Reagerer på at kirken tar inngangspenger: – Uhørt

– Det er uhørt at kirker krever penger for å komme inn, sier Håvard Syvertsen.

Forfatteren hadde sett et skilt i veikanten om at Vågan kirke, også kjent som Lofotkatedralen i Kabelvåg i Lofoten, var åpen, men snudde i døra da kirka skulle ha 40 kroner i inngangspenger. Temaet var oppe til debatt i lørdagens Ukeslutt på NRK P1.

Håvard Syvertsen mener det er et viktig prinsipp at kirken skal være åpen og gratis. Foto: Aschehoug forlag

– Jeg forstår at man lett kan tenke at dette er en bagatell, men for meg er det et viktig prinsippspørsmål. Kirka og kirkerommet skal være et åpent sted uten krav, hvor du skal kunne gå inn med sorg, smerte eller glede. Jeg hadde ikke gått inn der om det så hadde stått 50 øre på skiltet heller.

Det er en banalisering av kirkerommet når du møtes av et skilt hvor det står 40 kroner. Jeg hadde ikke gått inn der om det så hadde stått 50 øre. Håvard Syvertsen

– En terskel

Syvertsen sier at han forstår at kirkene sliter økonomisk, men synes ikke inngangspenger er riktig vei å gå.

– Jeg er gjerne med på å sponse kirka, men ikke på denne måten. Hadde det stått ei kollektbøsse på innsiden av døra, hadde jeg med glede donert noen kroner. Det som er så fantastisk med kirkerommet, er at det er noe annet med det. Det forsvinner med den lappen som krever 40 kroner, for da blir det en terskel, sier han.

Vågan kirke, bedre kjent som Lofotkatedralen, ligger ved Kjerkvågen i Kabelvåg i Lofoten. Foto: John Inge Johansen

– Ei forutsetning

Håkon Brun hos Vågan menighetsråd forklarer at de må ta inngangspenger fordi de betaler folk for å passe på.

– Det er ei forutsetning for at kirka skal kunne holde åpent, for den kan ikke stå åpen uten tilsyn fra klokken 09 om morgenen til klokken 20 på kvelden, sier Brun.

Dilemma

Leder i Kirkerådet – et av de sentrale rådene under kirkemøtet, Kristin Gunleiksrud Raaum, sier det viktigste er at kirkene kan holde åpent. Hun forteller at økt besøk er mye av grunnen til at de ser seg nødt til å ta inngangspenger.

– Dette handler ikke om å gjøre butikk. Når vi får økt besøk, medfører det ekstra kostnader til vedlikehold og renhold. Vi kan ikke bare åpne dørene og la det stå til. Dette er av hensyn til sikkerhet for mange av de kulturminnene og kunstskattene. Det er viktigere at kirken er åpen, enn at den er gratis, påpeker hun.

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder i Kirkerådet. Hun forteller at spørsmålet om inngangspenger i kirka er et dilemma. Foto: NRK

Raaum forklarer at de som kommer for å be eller ha en stille stund i Lofotkatedralen ikke skal måtte betale.

– Det Syvertsen peker på er et dilemma, og vi lytter nøye til erfaringene. Dette er også en av grunnene til at for eksempel Oslo domkirke er åpen og gratis. Der har man finansiert stillinger for dette. Det er opp til den lokale kirke hvordan det gjøres.

Det er viktigere at kirken er åpen, enn at den er gratis Kristin Gunleiksrud Raaum

Gud er gratis

Kirkemøtet har vedtatt at det ikke skal tas inngangspenger i kirken. Gudstjenester skal være gratis, men det er gjort et unntak for blant annet turistbesøk og konserter.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at det var mulig at det skulle være gratis overalt, men slik er det ikke. Hvis dette derimot blir en terskel, er det bekymringsfullt, for kirka skal være åpen. Det er det viktigste for oss.