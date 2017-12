Ber regjeringen om løsning på NH90: – Kystvaktens manglende beredskap er alvorlig

De nye NH90-helikoptrene til Kystvakten har ikke gitt en eneste operativ flytime i 2017. Kystvakten er bekymret for den manglende helikopterberedskapen og frykter at det vil gå nye fem år før alle helikoptrene er fullt operative.

– Det er en alvorlig situasjon. Slik jeg forstår informasjonen fra Kystvakten, er det slik at de ikke kan løse oppgavene de er satt til å gjøre, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).

Kystvaktens mest sentrale oppgaver er fiskerioppsyn, miljøvern, søk og redning og tolloppsyn. I tillegg gir Kystvaktloven rom for å drive kontroll på vegne av flere statlige etater.

Ber regjeringen komme på banen

Opprinnelig skulle helikoptrene vært levert i 2008, men ble kraftig forsinket fra fabrikk. i ettertid har det også vært utfordringer knyttet til å få helikoptrene klare til bruk for Kystvaktens formål.

– Forsvaret varslet i januar i år at i løpet av første halvår skulle det være i orden, nå

Eirik Sivertsen mener situasjonen i Kystvakten er alt annet enn tilfredsstillende. Foto: RAGNAR LURÅS / NRK

har det snart gått et år. Det er på tide at regjeringen kommer opp med en midlertidig løsning som gjør at vi har tilfredsstillende søk og redning og oppsynsoppgavene de er satt til, mener Sivertsen.

Han sier videre at situasjonen er alt annet enn tilfredsstillende og at det ikke er godt nok dersom man må vente i fem år før maskinene er fullt operative.

– Vi har nødt til å ha en midlertidig løsning på plass.

Her er et av helikoptrene på øving med KV «Senja» utenfor Harstad. Foto: Nils Mehren / NRK

Går ut over statens operative evne

Forsvarspolitisk talsperson for Høyre, Hårek Elvenes er langt på vei enig i Sivertsens bekymring og sier at situasjonen har blitt så alvorlig at man bør vurdere alternativer, slik at Kystvakten får den nødvendige helikopterkapasiteten for å kunne løse oppdraget sitt.

Likevel forklarer han at den midlertidige løsningen Sivertsen etterspør ikke nødvendigvis er gjort i ei håndvending, og heller ikke nødvendigvis er det riktige.

– Man må se på om det er teknisk gjennomførbart. Det er ikke bare å sette et sivilt helikopter på et kystvaktskip og håpe på at det skal fungere, sier han.

Elvenes mener det er avgjørende for Kystvaktens operative evne at man får de nye helikoptrene opp i luften.

Hårek Elvenes mener det kan bli nødvendig å se på alternativer om ikke man kommer i mål med å få NH90 opp i luften. Foto: Pressefoto

– NH90 er et fantastisk helikopter når det fungerer. Man jobber intenst med å få dette til å fungere, dessverre har det tatt altfor lang tid. Man bør vurdere alternativer som en plan b, men foreløpig følger man hovedløpet, som er å få NH90 til å fungere slik det skal.

– Vi kan ikke ha det slik

Elvenes poengterer at Norge har en kystvakttjeneste med høy kvalitet, men at Kystvaktens operative evne er svekket fordi NH90 ikke er faset inn slik det var forutsatt.

– Jeg tror helikopteret kommer til å bli operativt, men man må se om man må ha alternativer om man ikke kommer i mål. Slik kan vi ikke ha det i det lange løp.

Forsvarsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de har en løpende dialog med Forsvaret om hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre innfasingen og driften av de nye helikoptrene:

Det er så langt levert seks NH90 helikoptre til Forsvaret i en foreløpig versjon. Totalt skal det leveres 14 helikoptre. Helikoptertypen er for tiden under innfasing i Kystvakten og Marinen. Hvor mange flytimer som kan bli levert når alle helikoptrene er levert i sin endelige versjon er for tidlig å si. Forsvarsdepartementet har en løpende dialog med Forsvaret og Forsvarsmateriell om hvilke tiltak som bør iverksettes i egen organisasjon, og hos leverandøren av helikoptrene, for å sikre en best mulig innfasing og drift av helikoptertypen.