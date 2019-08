Lørdag brøt en omfattende skog- og lyngbrann ut ved Steigtindvatnet nord for Bodø. Politiet meldte senere på dagen at brannårsaken var et bål som hadde kommet ut av kontroll.

– Vi har navnet på en person som er mistenkt i saken og etterforsker saken videre, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas til NRK.

Det tørre været gjør også at den generelle skogbrannfaren øker. Etter flere uker med veldig lite nedbør er det stor skogbrannfare i nord. I hele Nordland er faregraden oransje – høyeste nivå.

– Brannen spredte seg i alle retninger, og det gjorde det svært utfordrende å slukke den, sa innsatsleder Jon-Inge Moen i politiet til NRK da.

Økt skogbrannberedskap

For bare noen uker siden valgte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, å øke skogbrannberedskapen. 13 helikoptre ble satt i beredskap over hele landet.

– Tenner man et bål, har man ansvar for det, understreker vakthavende brannsjef Ivar Hogstad i Salten Brann IKS. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

Vakthavende brannsjef Ivar Hogstad i Salten Brann IKS sier at de holder Yrs skogbrannindeks under kontinuerlig oppsikt for å forberede seg på at ting kan skje.

– Når det er helg og fint vær er det mye folk ute i terrenget og marka. Noen velger da å gjøre opp bål. Nå er det jo et generelt bålforbud i Norge, mens det er unntak der det er åpenbart at det ikke kan bli brann, sier Hogstad.

Skog- og lyngbrannen stengte veien nord for Bodø lørdag ettermiddag. Foto: Audun Johansen

– La det være

Bålforbudet sier at det fra 15. april og frem til 15. september ikke er lov med åpen ild, verken i form av bål eller grill.

Men regelverket åpner for at det kan utøves skjønn. Hogstad sier det er problematisk.

– Det er vel slike vurderinger man kanskje ikke alltid klarer å gjøre på en god nok måte de gangene man har bål og det kommer ut av kontroll.

Foto: Therese Bergersen / NRK

– Været og vinden kan skifte raskt. Det man tror er en trygg plass når man gjør opp bål er ikke nødvendigvis så trygt om man får et vindskifte. Er man utrygg er det best å la det være.

Flertallet av branner i terrenget starter som regel som følge av lyn, elektriske ledninger eller menneskelig aktivitet.

Utvidet varselet

Sommermånedene i nord har vært tørre. Tørrere enn normalt. I Bodø har det kommet 33,6 mm nedbør i juli, mens det normalt pleier å være 92,0 mm. Dette er også den fjerde tørreste sommeren Tromsø har hatt siden 1885, mens de i Alta hadde 11,4 mm nedbør i juli, mot normalt 54,0 mm.

Statsmeteorolog Jon Austrheim sier at det må komme betydelige mengder nedbør før man kan nedjustere fra oransje til gul fare.

– Nå har vi skogbrannfare på oransje nivå. Det betyr at det må komme en god del regn før den kan reduseres. Bygene vil jo også fordele seg ujevnt, så det vil fortsatt være stor skogbrannfare frem til det kommer nedbør av betydning, sier han.

Lørdag utvidet meteorologene varselet for Nord-Norge frem til førstkommende tirsdag morgen.

– Det vil også gjøres en ny vurdering i morgen. Da vil vi se om det er nødvendig å fornye varselet lengre enn til tirsdag.