Stortingspolitiker mener finansministeren forvrenger fakta: – Vedum er en lystløgner

– Jeg tenker at du vet bedre. Du heter Trygve Slagsvold Vedum. Du har vært partileder i mange år. Du vet bedre.

Dagfinn Olsen (Frp) er stortingspolitiker for Nordland. Han er provosert.

Stadige rentehevinger. Økte strøm- og matvarepriser. Dyrere drivstoff. Lavere lønnsvekst. Et knippe økonomiske endringer som har preget norske husholdninger det siste året.

Den pågående krigen i Ukraina løftes av mange frem som direkte årsak til prisveksten. Løgn, mener den mangeårige politikeren fra Nordland.

– Mange politikere predikerer krig på inn og utpust. Men drivstoffprisene i oktober og november i 2021 viser jo at utviklingen begynte lenge før krigen brøt ut.

– Skyldes villet miljøpolitikk

I 2022 noterte Statistisk sentralbyrå seg rekordhøye drivstoffpriser. Toppen ble nådd med en gjennomsnittspris på 26,16 kroner literen for en liter bensin i juni.

Frp-politikeren mener klimapolitikken har skyld i at prisene øker betydelig i Norge nå. Olsen sier krigen i Ukraina blir pekt på som syndebukk for utfordringene den norske økonomien står overfor.

– Det er direkte løgn å forfekte dette. Man kunne unnskyldt seg med at man var feilinformert, men det er politikerne ikke. Dette er en villet miljøpolitikk. Det gjør at drivstoffprisene går opp. Uansett hvem i regjeringa som uttaler seg nå, er problemene knyttet til krigen i Ukraina.

Han peker på at europeisk miljøpolitikk gjør at man stenger ned både atomkraft- og kullkraftverk, noe han hevder bidrar til den strømsituasjonen man nå befinner seg i.

Ønsker lavere skatter og avgifter

– Dette er forvrengning av fakta overfor det norske folk. Vi skal hjelpe folk i Ukraina, men vi har ikke råd til å hjelpe vårt eget folk.

Olsen vedgår imidlertid at ting har blitt verre etter at krigen brøt ut 24. februar i 2022.

– Den beste måten å hjelpe nordmenn på er å ta ned skatter og avgifter. Da slipper folk almisser for å kunne betale for det mest nødvendige.

– Unødvendig og uheldig

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men Per Martin Sandtrøen, som er stortingsrepresentant for Senterpartiet og sitter i finanskomiteen, sier til NRK at han har liten sans for personkarakteristikker av politikerkolleger.

– Det synes jeg er uheldig. Vi skal ha respekt for at vi som folkevalgte mener forskjellige ting. Partiene vi representerer har gått til valg på ulike saker, og det er veldig unødvendig og uheldig å begynne å stemple hverandre.

Sandtrøen avviser at regjeringen bruker krigen i Ukraina som syndebukk. Og sier at regjeringen fører en ansvarlig politikk nettopp for å hindre at prisene stiger for mye.

– I alle land i Europa har det generelle prisnivået økt. Det skjer også i Norge. Heldigvis har prisene økt vesentlig mindre i Norge enn de fleste andre europeiske land.

Selv er ikke Sandtrøen i tvil om hvem han mener er ansvarlig for utenlandskablene.

– Frp i regjering fikk endret norsk lov for å kunne bygge private eksportkabler ut av Norge. Vi gjør det motsatte fordi vi vil sikre en lav strømpris i Norge enn i resten av Europa. Det ikke skal bygges en eneste ny utenlandskabel når vi er i regjering.

Sandtrøen viser også til at regjeringen i statsbudsjettet sørget for at fire av fem får uendret skatt eller skattelette.

– Det brede laget av befolkningen får skattelettelser. Reduserer veibruksavgiften på drivstoff med 1,8 milliarder kroner.

Komplekse årsaker

Torberg Falch er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Også han har fått med seg at Ukraina-krigen trekkes fram i debatter om hvor mye oljepenger det er fornuftig å bruke.

Falch vil ikke vil ikke ha noen formening om hvorfor regjeringen kommuniserer som den gjør, men sier at det er svært komplekse årsaker til dagens utfordringer med høye priser som Norge og Europa står i.

Et viktig bakteppe er at Europa i flere år har jobbet med omstilling i energiproduksjon for å møte klimautfordringene. Atomkraftverk og forurensende kullkraftverk er stengt ned.

Så invaderte Russland Ukraina, som førte til at gassleverandøren Russland brått falt ut av det europeiske markedet.

– Det ble et stort sjokk for det europeiske energimarkedet, som slo ut i høye priser, sier Torberg Falch.

Ukraina-krigen kom midt i prosessen hvor Europa og verden skulle tilbake til en normalsituasjon etter to år med pandemi.

– En del av problemene vi har nå skyldes nok også håndteringen av koronapandemien, tror Falch.

Blant annet hadde prisene på jordbruksråvarer allerede steget som følge av pandemien.

Professoren peker også på de enorme kostnadene knyttet til pandemien. Krisetiltakene under koronapandemien har kostet over 200 milliarder kroner.

– Jeg mener at støtten til bedrifter og andre ble for høy i Norge under pandemien. Det har gitt seg utslag i høykonjunktur og veldig lav arbeidsledighet. I tillegg er det krevende å få de offentlige utgiftene ned til en normalsituasjon, samtidig som staten bruker mye penger på strømstøtte i Sør-Norge, sier Torberg Falch.