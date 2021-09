Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden tirsdag forrige uke er det registrerte150 koronasmittede i Bodø. Bare de siste to døgnene har det vært 29.

Det skjer samtidig som smittetallene går ned i det meste av landet.

I Bodø er det skolebarna som blir rammet.

Så å si alle skolene i byen er berørt. 130 personer er i isolasjon og cirka 300 er i karantene.

Likevel er koronaberedskapen grønn i skolene, noe som tilsvarer en normal skolehverdag basert på trafikklysmodellen.

Det får både foreldre og lærere til å reagere.

– Føler meg ikke trygg

En av dem som risikerer å bli alvorlig koronasyk av å gå på skolen, er Pia Evita (11). Hun har Downs syndrom, er hjerteoperert og har flere underliggende sykdommer.

Det er besluttet at barn under 12 år ikke skal vaksineres i Norge. Det gjelder også barn i risikogruppen.

Pia Evita er bare 11 år. Og får derfor ikke vaksine.

– Jeg føler meg ikke trygg her jeg sitter. Og jeg føler ikke at min datter er trygg. Vi er flere foreldre som kjenner på den hverdagslige bekymringen om vi skal sende ungene våre på skolen eller fritidsaktiviteter.

Det sier mamma Lea Bjørgum Tolboe. Hun er leder i Ups & Downs Nordland.

Frykter at barna skal bli syke

En vanlig forkjølelse kan slå datteren ut i flere måneder. Mamma Tolboe tør ikke tenke på hvor syk Pia Evita kan bli av korona.

– Jeg frykter at ungen min skal bli langtidssyk. Jeg vet ikke hva jeg kan forvente hvis hun får korona.

Hun tar derfor ingen sjanser. Hver kveld må hun vurdere om det er trygt å sende datteren på skolen.

– Du har jo mye kontakt med andre foreldre rundt omkring som har barn i risikogruppen. Hva er det de sier?

– De er redde. Det er mest bekymringer det går i. Ofte må vi diskutere over kveldsmaten om vi skal sende ungene på skolen.

Lea Bjørgum Tolboe må vurdere koronasituasjonen dag for dag, og vurdere om det er trygt å sende datteren på skolen. Foto: Andreas Trygstad

Utbrudd på alle skolene

– Vi vurderer smittesituasjonen som litt foruroligende og ganske uoversiktlig, sier Tor Claudi, kommuneoverlege i Bodø.

For to uker siden hadde Bodø omtrent 100 smittede per 100.000 innbygger. Nå ligger smittetallet på 350 per 100.000 innbygger.

– Det er en ganske dramatisk økning. Samtidig som resten av landet faller når det gjelder smitte, sier kommuneoverlege Claudi,

– Hva er det som skjer i Bodø da?

– Vi skjønner det ikke helt. Det er mulig vi er litt senere ute, og at det som rammet resten av landet for to uker siden, treffer oss nå.

– Risikoen for smitte er ganske betydelig

Kommuneoverlegen forteller at det i hovedsak er dem mellom 10 og 20 år som drar opp smitten, med halvparten av tilfellene. Skolebarn smitter deretter foreldre og lærere.

–Vi har aldri hatt så mye smitte før her som nå, burde vi ikke gjøre noe med smittevernet?

– Hvis vi går tilbake til vinteren, så hadde vi helt andre muligheter for å begrense smitten enn det vi har i dag. Vi hadde muligheten til å ta klasser inn i karantene.

Tor Claudi er spesialist i indremedisin og kommuneoverlege i Bodø. Foto: Erik M. Sundt

Nå har regjeringen endret sin TISK-strategi. Nedjustert TISK innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

– Det er for så vidt en offisiell politikk at man aksepterer at vi har mer smitte blant barn og unge enn det vi har hatt tidligere.

– Er det trygt å sende ungene på skolen?

– Risikoen for smitte er ganske betydelig, men risikoen for å bli alvorlig syk er ganske liten. Jeg har forståelse for at noen syns det er skummelt å sende barna på skolen, men trøsten er at de blir lite dårlige.

Utdanningsforbundet reagerer

Siri Terese Skarvik Pettersen er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Nordland.

Hun mener lærere og barnehageansatte opplever betydelig stress ved smittesituasjonen som nå er oppstått.

– De syns det er utrygt. Elevene er ikke vaksinerte. Det er vanskelige vurderinger som må gjøres. Det er pedagoger som nå må gjøre helsearbeid, og det syns de er veldig utfordrende.

Siri Terese Skarvik Pettersen er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Nordland. Foto: Andreas Trygstad

Pettersen mener det er underlig at Bodø kommune fortsatt har grønt nivå i skolene.

– Det er opp til kommunene selv å bestemme om vi skal endre nivå fra grønt til gult til rødt. Hvor går grensen? Når vi har så mye smitte som vi har nå, bør vi vurdere det.

Kommunen overvåker situasjonen

Ida Maria Pinnerød (Ap) er ordfører i Bodø. Hun forteller at kommunen følger smittesituasjonen nøye og vil vurdere om skolene skal endre farge fortløpende.

– Kriseledelsen baserer sine beslutninger på de faglige rådene vi får fra fagfolk lokalt og nasjonalt. Vi har møte i kriseledelsen førstkommende torsdag, og i disse møtene gjør vi vurderinger av tiltak lokalt, som for eksempel om skolene skal settes i gult eller rødt nivå.

Foreløpig har ikke fagfolkene lokalt bedt om at kommunen skal innføre gult eller rødt nivå på skolene.

Ida Pinnerød er ordfører i Bodø Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Nasjonale myndigheter er svært tydelige på at tiltaksbyrden ikke skal være for stor for barn og unge, og dette var også bakgrunnen for at de endret testregimet for barn og har besluttet at man skal gå bort fra karantene for barn og over til et system med hyppigere hurtigtesting i stedet.

– Det er selvsagt viktig for oss å få bukt med smitten i Bodø, samtidig må vi nok lære oss å leve med at viruset vil være her også når samfunnet gradvis gjenåpnes.