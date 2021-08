Vil ikke bruke hurtigtester i fadderperioden: – Gir en falsk trygghet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere i dag skrev NRK at studentene ved NHH i Bergen vil få mulighet til daglig hurtigtest.

Dersom studentene tester negativt, får de grønt lys i et koronasertifikat gyldig i 24 timer.

Studentene ved Nord universitet i Nordland vil ikke få den muligheten.

– Nei, det er ikke noe vi velger å gjøre, sier studentleder Eugen Sebastian Hovden Haush.

Han får støtte fra smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune. Han sier fjorårets samarbeid og fokus på generelt smittevern fungerte ypperlig.

I tillegg stiller han seg kritisk til at hurtigtestene er påskudd for at flere får være med på arrangementer.

– Hurtigtestene er for dårlige til at det er aktuelt. I en befolkning med lite smitte er hurtigtestene en dårlig evne til å fange opp smitte. De vil gi en falsk trygghet.

Burde brukt PCR-pooling

Haush, studentlederen, sier det viktigste for dem er å følge de reglene som til enhver tid gjelder.

Kai Brynjar har i motsetning til Haush deltatt i debatten rundt arrangementer og testing ved flere anledninger. Hurtigtestregime vil han ikke ha i Bodø.

Men han mener en modell der du tester 20 i slengen med PCR-teknikk er mye tryggere.

Kai Brynjar Hagen er kommuneoverlege i Bodø. Han mener hurtigtester ikke holder god nok kvalitet. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi som kommune ønsker at flest mulig aktiviteter skal foregå, og ikke stoppes. PCR-metoden kan hjelpe oss her. Den er rutinemessig brukt i Tyskland, og vi vet at det fungerer.

Han sier PCR-pooling-metoden er en langt bedre modell enn hurtigtesting. Han mener det er et godt medisinsk grunnlag for å bruke metoden i større utstrekning i Norge.

– Det er rett og slett en laboratoriebasert metode som har mye bedre testegenskaper enn en antigen-hurtigtest, sier han og legger til:

– Men metoden blir ikke rutinemessing brukt i Norge, det til tross for at det er en metode vi absolutt bør vurdere. Både med tanke på kostnadseffektivitet og kvalitet.

– Under Dagsnytt 18 diskuterte du og Nakstad. Han sa det fortsatt er en risiko for at et av disse 20 menneskene er smittet. Hva tenker du om det?

– Den muligheten Nakstad peker på er liten. Ekstremt liten. Det blir hypotetisk. Jeg skal ikke spekulere i hva årsakene til denne uttalelsen kan være.

Elevene ved Nord Universitet i Bodø vil ikke få muligheten til å bli hurtigtestet. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Godt samarbeid

Hagen legger til et moment han mener er viktig i diskusjonen:

– Hvis en av disse 20 viser seg å være smittet, vil vi teste alle individuelt. Da vil vi oppdage smitte vi ellers ikke ville funnet. På den måten kan man oppdage skjult smitte hos personer uten symptomer.

Både smittevernlegen og studentlederen sier godt samarbeid og fokus på generell smittevern er nøkkelen til en god studiestart.

Ikke hurtigtester.

– Vi skal møtes fysisk, men begrenser store samlinger. Fadderarrangementene vil også være fysiske, men også der vil det være stort fokus på smittevern, sier Haush til NRK.

– Vi skal ha møter med kommunen og skal fortsette det gode arbeidet fra i fjor.

Under fjorårets fadderperiode hadde ikke universitetet et eneste smittetilfelle. Smittevernlegen peker på at det gikk over all forventning.

– Vi lyktes usedvanlig godt. Ingen smitte og ingen klager på arrangementer. Gjennom perioden hadde kommunen tett kontakt med studentene. Alle arrangementene ble gjennomgått og godkjent i forkant.

– Vi satser på å gjenta suksessen i år.