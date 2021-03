Et padlebrett uten padlingen.

Jetboard heter oppfinnelsen, som gjør at du ved hjelp av en batteridrevet vannjetmotor, nærmest kan fly på vannet.

Meløy Adventure er en av få aktører i Nord-Norge som har kastet seg på trenden. De har satset mye penger på at turister og lokalbefolkning vil teste det ut fremover.

– Det var en gyllen mulighet til å være først ute. Vi har promotert muligheten, og responsen har vært enorm. Jeg svarer på henvendelser fra morgen til kveld, sier daglig leder i Meløy Adventure, Øyvind Gjersvik.

– Dyrt, men gøy

Gjersvik klargjør en sommersesong som ingen helt vet hvordan blir, på grunn av den pågående pandemien. På samme måte som fjoråret.

Det som gjør brettene unike, er at de kan komme seg fram nesten overalt, sammenlignet med vanlige fritidsbåter og vannscooter.

– Det er en batteridrevet vannjet, og det høres kanskje rart ut, men det blir som en hurtiggående kajakk. Du trenger ikke kjøre fort med den, og du kommer fram på veldig mange plasser, siden du kun trenger 5–10 centimeter dypt vann for at den fungerer.

Øyvind Gjersvik, daglig leder i Meløy Adventure. Foto: Privat

Til tross for usikkerheten, har han ansatt enda flere folk i selskapet, og altså nå investert i disse brettene.

De har en ganske heftig prislapp.

– Hvert av brettene vi har kjøpt, koster greit over 100.000 kroner. Mange syns sikkert det er kjempedyrt, men jeg vil tro at du får igjen for det, siden du kan bruke det hele året. Folk bruker ofte hundretusener på ski og sykling og, så det er nok et marked for det, sier han.

Bekymret næring

Men selv om brukeren ikke trenger å kjøre så fort, så har brettet et enormt fartspotensial.

Toppfarten til disse brettene, ligger på 55 km/t.

Det bekymrer generalsekretær i Kongelig Norske Båtforbund, Stig Hvide Smith.

– Vi unner alle glede og moro på vannet, men vi er generelt sett engstelig for at dette brukes nært land hvor badende oppholder seg, og at det kan skape ulykker. Det sier seg selv at farkoster som kan komme opp i så høye hastigheter kan bli farlig.

Smith sier at alle farkoster som kan oppnå en fart på over 10 knop, skal føres av en person som er 16 år eller eldre.

Stig Hvide Smith, generalsekretær i KNBF. Foto: KNBF

Farten dette brettet kan oppnå, gjør at han tror man må ha et båtførerbevis for å lovlig bruke det.

– Per definisjon opplever jeg at dette må ses på som en farkost, og at man da må ha båtførerprøven for å bruke det, så sant man er født etter 1980.

Gjersvik er klar over debatten som har gått om vannscootere de siste årene, men tror ikke denne debatten vil bli like gjeldende for brettene deres.

– Tanken har streifet meg, men en vannskuter bråker ganske mye. I og med at brettene er batteridrevet, vil det ikke være noe støy. Du vil derimot ha fart som gjør at du kan skade deg hvis du krasjer. Jeg vil håpe og tro at folk bruker sunn fornuft ute på vannet. Vi kommer aldri til å leie de ut til noen som ikke er skikket til det.