Etter åtte måneder med etterforskning henlegger politiet saken hvor det ble oppdaget flere skjulte kameraer på seks ulike handikaptoalett ved Hadsel videregående skole.

En TikTok-video viste at de ulovlige kameraene på skoletoalettene kunne ha filmet elever i over ett år. Både ansatte og elever var redde for at bilder eller video var blitt spredt.

– Saken er nå henlagt, fordi politiet ikke har tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningspersonen, sier politiadvokat Eva Kristin Varheim.

I mars i år ble det oppdaget kameraer på toaletter på Hadsel videregående skole, skjult i røykvarslere.

Politiet fikk sikret kameraene, og det ble åpnet full etterforskning.

– Det har vært gjort åstedsundersøkelser, sporsikring samt kriminalteknisk gjennomgang av kameraene som ble beslaglagt av politiet. Lokalt politi har fått bistand fra Kripos i de undersøkelsene som er blitt gjort, men det har dessverre ikke medført at man har kunnet knytte de aktuelle kameraene til gjerningspersoner, sier Varheim.

– Frykt

Live Guldberg var elevrådsleder da avsløringen kom. Hun mener politiet burde ha oppklart saken.

– Det er jo en frykt for hva som har blitt filmet og tatt bilde av, og hva som kan ha skjedd med det materialet, sier Guldberg og legger til:

– Når de ikke engang klarer å finne ut av hvem det er som har stått bak, så er det skummelt å tenke på hva som kan være delt og spredd uten samtykke.

Sara Stikholmen var avgangselev ved skolen i vår. Også hun synes det er trist at politiet ikke har klart å oppklare saken.

– Det er litt skuffende. Jeg skjønner at politiet har en vanskelig jobb, men det er kjipt at de som har gjort det bare slipper unna.

Stikholmen forteller at hendelsen på skolen har preget henne i ettertid.

– Jeg har nesten blitt litt paranoid og følger ekstra med uansett hvilket toalett jeg går inn på.

Det samme sier tidligere elevrådsleder Guldberg.

– Jeg ser litt ekstra opp i taket, så man er jo nesten litt sånn småskadet av det som skjedde.

Skolen har satt opp nye rutiner

Rektor Inge Holm ved Hadsel videregående skole mener henleggelsen er uheldig.

– Det er veldig synd at man ikke kommer lenger i saken, fordi den har berørt veldig mange, sier Holm.

Likevel er det deler av etterforskningen som har gitt betryggende svar for rektoren.

– Det er ikke noe som tyder på at det er tatt opp ting og jeg tenker det er det vi må slå oss til ro med.

Politiet bekrefter i en pressemelding at ingenting tyder på at det kameraene har fanget opp er lagret eksternt.

Skolen har lagt nye rutiner for å fange opp lignende hendelser.

– Det som er fint er at vi følger mer med og blir mer våken. Vi har innført rutiner for kontroll og sjekk, men i praksis er det umulig å dekke alle eventualiteter.

– Man kan aldri være trygg. Det ligger litt i sakens natur at da vi oppdaget det her satt det en støkk i alle og enhver.

– Er det problematisk at man ikke finner ut hvem som har gjort det?

– Det er både ja og nei. Det blir mye spekulasjoner rundt slike ting. Jeg registrerer jo i den pressemeldinga politiet har sendt ut at de har ikke funnet spor av at noe er tatt opp, men man blir jo sittende litt i uvissheten.