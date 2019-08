Mener han fikk munnkurv i skoledebatt: – Ble nektet å snakke om abort

Denne uka gikk startskuddet for skolevalgene. Det starter med skoledebatter rundt om på videregående skoler fram mot selve valget 3. og 4. september

Under debatten på Sandnessjøen videregående skole sto den foreslåtte nedlegginga av lokalsykehuset høyt på agendaen.

Men også skolepolitikk, utdanning, samferdsel og klima ble diskutert.

AUF-representant Nathaniel Holan Larsen, som var en av åtte ungdomspolitikere i panelet under skoledebatten i Sandnessjøen denne uka. Foto: Jarl-Håkon Olsen / AUF

AUF-representant Nathaniel Holan Larsen, som var en av åtte ungdomspolitikere i panelet, forteller at han ville utfordre Venstre på klima.

– Jeg sa at jeg syntes Venstre burde ha stilt ultimatum om en tøffere klimasatsing da de gikk inn i regjering. Slik KrF hadde stilt ultimatum om å stramme inn abortloven for å få regjeringsmakt.

– Minner om sensur

Det var i juni Stortinget vedtok den første endringen av norsk abortlov på 40 år . Vedtaket gjør at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i ei nemnd.

Larsen forteller at han umiddelbart ble kuttet av ordstyrer da han tok opp temaet, med beskjed om å ikke snakke om abort.

– Jeg aldri har hørt at man ikke kan ytre seg om spesielle tema. Dette minner om sensur, sier Nathaniel Holan Larsen.

Rundt om på videregående skoler i landet arrangeres det skoledebatter frem mot skolevalgene 3. og 4. september. AUF opplyser til NRK at de har lignende erfaringer også i to andre fylker; Akershus og Møre og Romsdal. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Har fått beskjed

Etter skoledebatten tok han kontakt med ordstyrerne for å få en forklaring. Larsen sier han fikk beskjed om at de ikke ville ha diskusjoner om abort eller nasjonale saker i debatten.

Ordstyrer Bisma Aleem Baloch sier til NRK at de fire ordstyrerne hadde fått beskjed fra skolen om å unngå debatt om abortloven.

– Vi diskuterte dette i ordstyrergruppa og var enige fordi vi ønsker å unngå ufine personangrep på ungdomspolitikerne fra KrF. Det er ikke riktig å legge et sånt ansvar på skuldrene til ungdomspolitikere.

– Opplevd det samme i tre fylker

Nathaniel Larsen forteller at deltakerne også fikk beskjed før skoledebatten i Narvik om å unngå abort-temaet.

Nå har han varslet AUF sentralt om den nye praksisen under skoledebattene.

Nestleder Astrid Willa Eide Hoem i AUF opplyser til NRK at deres medlemmer har meldt om skoler i Møre og Romsdal og Akershus, som også har opplevd å bli stanset hvis de har tatt opp abortspørsmålet.

– Det skal være stor takhøyde i skoledebattene. Det var heller ikke selve abortspørsmålet jeg ville diskutere. Det var den politiske prosessen rundt KrFs inntreden i regjeringen, sier Larsen forundret.

Sendte e-post om å unngå temaet

Åshild Opøyen ved Fylkestingets kontor er kontaktperson for skolevalgene i Nordland.

Hun avviser at de har gitt noen munnkurv.

– Det er på ingen måte ekskludert noen tema fra skoledebattene. Hvilke tema og enkeltsaker som skal debatteres er selvsagt opp til debattantene, sier Opøyen.

– Skoledebatter skal handle om læring og gi positive opplevelser. Jeg har aldri lagt ned noe forbud om å diskutere enkeltsaker. Vi blander oss ikke opp i politikken, sier Åshild Opøyen. Foto: Den norske kirke

Hun innrømmer likevel at det ble sendt ut en mail til skolene om å unngå diskusjoner rundt abort. Samtidig understreker hun at det aldri var ment som noe pålegg.

Opøyen forklarer at de daglig sender informasjon til skolene om tilbakemeldinger fra ungdomspolitikere og elever.

– Blant dette var informasjon til skolene om sterke uttalelser i abortspørsmålet framført av sentral KrFU-representant i en skoledebatt. Uttalelser som KrFU og andre deltakere i debattene kunne bli konfrontert med i Nordland.

– Jeg ba skolene om å bidra til at dette ikke måtte ende i harde personangrep og dårlig debattklima hos oss. Det er synd om informasjonen fra oss er blitt misforstått. Intensjonen er å bidra til at skolene følger med og sørger for gode debatter blant politikerne.