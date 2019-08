– Det er helt sykt at en lærer truer ungdomspolitikere slik han gjorde. Det han gjør er å nekte oss ytringsfriheten, sier fylkesleder for Unge Venstre, Benedicte Bjørnås.

Ungdomspartiene er i full gang med skoledebatter rundt i landet. Unge Venstre kjører en kampanje som handler om å legalisere cannabis. Det har møtt motstand ved flere skoler.

Ungdomspartiet har fått støtte fra ytringsfrihetsekspert, mens politiet har vært bekymret.

Fredag førte det til at skoledebatten ved Breivang Videregående skole ble avlyst da alle ungdomspartiene forlot i protest fordi Unge Venstre ikke fikk ytre sitt budskap.

De ble fysisk stoppet av skoleledelsen da de var i gang med å sette opp sine kampanjebilder og plakater.

– Læreren sa at hvis den plakaten hvor det står «legalize it» kommer opp, ville han ta den bort med makt. Jeg sa han ikke hadde lov til å stjele vårt valgkampmateriell, men da han svarte han «jo, det har jeg lov til».

Samtlige ungdomspartier valgte å forlate skoledebatten i protest da det ble bråk rundt Unge Venstre sitt budskap om hasj. I midten ser vi plakaten. Foto: Privat

– Brudd på opplæringsloven

Etter både diskusjoner, og forsøk fra lærer på å dra ned og ta med seg kampanje-rollupen, bestemte alle partiene seg for å forlate skolen.

NRK har møtt rektor, assisterende rektor og læreren som skulle lede debatten ved Breivang videregående skole. De sier til NRK at de har fulgt et pålegg de har fått fra fylkesutdanningssjefen, om å ikke tillate plakater, løpesedler og lignende av denne typen.

De sier at de ikke har nektet noen å ytre seg om at de er for legalisering av cannabis, men at de har fått beskjed om å ikke tillate det fysiske materiellet.

Fylkesutdanningssjef Børre Krudtå. Foto: Linda Pedersen / NRK

Fylkesutdanningssjef Børre Krudtå sier til NRK at de ikke på noen som helst måte har hindret noen fra å benytte seg av ytringsfriheten.

– Men etter opplæringsloven kan vi nekte fremvisning eller utdeling av reklamemateriell, som rollup og lignende. Det er en skjønnsvurdering skoleeier har gjort, og konkludert med.

Han forteller at Unge Venstre på andre skoledebatter har avstått fra å bruke materiellet, men at de på Breivang ikke gjorde det.

Bård Altmann, læreren som skulle lede debatten, vil ikke kommentere saken til NRK. Han sier de først skal snakke med fylkeskommunen, som driver de videregående skolene.

Assisterende rektor Bente Killie avbrøt krangelen mellom læreren og ungdomspolitikerne. I en videoen kan vi høre at hun sier: Vi har fått beskjed fra skoleeier at plakaten skal bort, fordi det er et brudd på opplæringsloven.

– Brudd på ytringsfriheten

Fylkesleder i Unge Høyre, Tonje Nilsen er klar på at dette kan ikke ungdomspartiene godta, selv om de ikke nødvendigvis er enige i budskapet.

– Det er et brudd på ytringsfriheten. Hvis Unge Venstre ikke skal få lov til å kjøre en legaliser hasj-kampanje på bakgrunn av at det kan skade ungdommer, fordi ledelsen er personlig uenig – hvorfor skal vi i Unge Høyre få lov til å snakke om pils i park eller de andre partiene om sin politikk?

Benjamin Furuly sitter i utdanningskomiteen i Troms, og er fylkestingsrepresentant. Han sier det er uakseptabelt at skolen prøver å forhindre politiske ungdomspartier å fremme sine løsninger på problemer de ser i samfunnet.

– Unge Venstre må få mulighet til å fremme sine standpunkter uavhengig av hva vi måtte mene om dem.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen reagerer sterkt på det som skjedde på Breivang videregående.

– Det er helt uhørt å sette munnkurv på et politisk ungdomsparti på denne måten vi ser her, og at de nektes å komme med et politisk budskap. Ap er selvsagt helt uenige i forslaget om å legalisere hasj, men det tar vi heller i debatten.

– Vi forventer at rektorer og utdanningssjefer over hele landet ikke hindrer den politiske debatten, sier Henriksen.