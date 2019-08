Valget i Nordland 2019

Rådmenn usikre på små kommuner

Kun fire av 67 rådmenn er helt sikre på at deres kommune vil eksistere om 10 år. Det viser en undersøkelse NRK har gjort blant alle rådmenn i kommuner med under 2000 innbyggere. Rådmann i Gratangen, Per Kvaale Caspersen, tror ikke hans kommune vil bestå, fordi det er vanskelig for små kommuner å stå alene. (Bilde fra Træna, fylkets minste kommune)