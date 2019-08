Erwin (19) og Nilofar (18) kjemper mot hverandre - begge vil bli ordførere

Aulaen på Hadsel videregående skole i Nordland er nesten tom. Vanligvis er det stille på denne tida. I dag flyr argumentene.

– Hvorfor skal ikke vi kunne tilby miljøvennlig olje når vi har...

– Miljøvennlig olje?! Hvordan kan olje være miljøvennlig?

Erwin Teigen fra Fremskrittspartiet blir avbrutt. Nilofar Nori fra SV er provosert.

Det er ingen tvil om at de to elevene står langt fra hverandre politisk.

Én ting har de likevel felles: de er begge blant de aller yngste listetoppene foran årets kommunevalg. Nori er den aller yngste og den eneste 18-åringen.

Til høsten kan oljedebatten mellom de to bli flytta fra skolen og inn i kommunestyresalen.

Men først må de vinne valgkampen.

Fritidsklubb og rettferdighet

Nilofar Nori retter på hijaben, eller skjerfet, som hun også sier. 18-åringen er født i Afghanistan og har bodd i Norge siden hun var åtte. Å være barn i et krigsherjet land har vært med på å forme synet hennes på politikk. Tidlig forsto hun at politikk er viktig. I dag er kampen for rettferdighet og likestilling blant hjertesakene.

– Når du ser hvordan politikk påvirker vanlige folk sine liv, er det vanskelig å lene seg tilbake å ikke gjøre noe.

Nilofar Nori mener fritidsklubben på hjemstedet Melbu trenger et løft. Kommer hun inn i kommunestyret, vil hun blant annet jobbe for at dagens lokaler blir mer attraktive. – Når det skal tas avgjørelser om økonomi, er det ofte tilbud til ungdom som kuttes, sier Nori. Foto: Kari Skeie / NRK

Når hun nå går inn i valgkampen, tar hun disse med seg. Også fritidsklubben på hjemstedet, Melbu, er en viktig sak.

Nori kan bli den første representanten i Hadsel som har en ikke-vestlig bakgrunn.

– Det er viktig for meg å ha en stemme i politikken, spesielt fordi jeg er ungdom og minoritetsjente. Det er mange debatter som angår oss, men der vi sjelden deltar.

Det var under en skoledebatt foran valget i 2017 at det politiske engasjementet for alvor ble tent. Etter å ha undersøkt ulike partier, falt valget på SV.

– Jo, mer jeg leste, jo mer tenkte jeg at SV er drømmepartiet!

At hun endte opp som partiets toppkandidat hadde hun ikke sett for seg. Med én SV-representant i kommunestyret, er sjansene små for at 18-åringen er en aktuell ordførerkandidat i neste periode.

At flere unge vil bli lokalpolitikere, er bra, mener Nori.

– Mange ungdommer tror at politikk er noe langt der oppe og at de ikke kan være med. At de ikke er flinke nok, at deres stemme ikke teller. Det er veldig dumt. Jo, flere unge som blir politisk aktive og stiller til valg, jo større påvirkning har vi.

18-åringen sier hun også vil være med på å ta miljøkampen inn i kommunene. Det innebærer jobbing for et varig vern mot utvinning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja. I vesterålskommunen Hadsel er olje lokalpolitikk.

I den debatten kommer hun til å møte motstand fra Erwin Teigen. Et varig vern er helt uaktuelt å gå inn for, mener den andre unge listetoppen i kommunen.

Strandpromenade og eiendomsskatt

Erwin Teigen lener seg tilbake på benken og ser utover fjellene og sjøen som omkranser kommunesenteret Stokmarknes. Å være ung politiker synes han er helt uproblematisk. Hadsel Fremskrittsparti satte 19-åringen på topp etter en ringerunde til aktuelle kandidater. Ikke noe mer hokuspokus, sier Teigen.

– Vi er et lag, men det er jo jeg som har ansvaret. Det er jeg som må møte opp i debatter og fronte vår politikk. Det er litt skremmende, men også veldig, veldig spennende.

Hvis Erwin Teigen velges inn i kommunestyret, vil han møte faren sin på kommunestyremøtene. Faren, Ola Morten Teigen, er rådmann i Hadsel, men 19-åringen tror ikke det blir noe problem. Foto: Kari Skeie / NRK

Teigen er vokst opp i en FrP-familie. I barndommen var han ofte med faren på partimøter. Det var likevel ikke gitt at han sjøl skulle melde seg inn. I fjor ble han derimot oppfordret. I august ble han partimedlem. Han synes ikke at lokalpolitikk er kjedelig.Tvert imot.

– I lokalpolitikken ser du endringer. Folk du kjenner påvirkes. Det gjør at du gir litt ekstra. På Stortinget er det kanskje litt vanskeligere å se resultatene av det man er med på å vedta.

Å bygge en strandpromenade i kommunesenteret Stokmarknes, er blant de viktigste valgkampsakene. 19-åringen kommer rett fra gymtime når han skal fortelle om prosjektet som skal løfte kommunen. Han er fortsatt litt våt i håret etter en kjapp dusj.

Teigen mener strandpromenaden vil gjøre sentrum av Vesterålskommunen mer attraktivt både for innbyggere og turister. Utsikten med fjellene og havet er unik. Få steder vil kunne måle seg med Stokmarknes dersom promenaden blir en realitet, sier Teigen. Ikke overraskende, vil han også jobbe for lavere eiendomsskatt.

– Jeg gleder meg mest til debattene i kommunestyret, til å påvirke og endre ting.

Teigen kan begynne å forberede seg. Med fem representanter i kommunestyret er FrP det nest største partiet i Hadsel. Det skal mye til for at han ikke blir valgt inn. Mer spennende er det om Nilofar Nori får nok stemmer. SV har i dag én representant i kommunestyret.

Teigen surfer på en langvarig FrP-bølge i kommune. Dagens olje- og energiminister, Kjell Børge Freiberg var ordfører i kommunen i åtte år fra 2007.

– Jeg har selvsagt lyst til å bli ordfører. Hvor realistisk det er i denne perioden får vi se på, men ja, det ønsker jeg, sier Teigen.

Håper på sprekere debatter i kommunestyret

Én som håper at både Nori og Teigen blir valgt inn i kommunestyret, er 23 år gamle Aina Nilsen. I snart fire år har sjukepleierstudenten vært den yngste av de 25 representantene i kommunestyret i Hadsel. Den eneste i 20-åra.

– All erfaring er god erfaring. Jeg tror et kommunestyre med flere unge, kan gi sprekere debatter.

Aina Nilsen (23) har vært på talerstolen en rekke ganger i løpet av de snart fire årene hun har sittet i kommunestyret i Hadsel. Av 25 representanter er hun den eneste under 30 år. Foto: Kari Skeie / nrk

Hun mener det er større sjanse for at saker som er viktige for unge innbyggere, blir satt på dagsorden hvis kommunestyret ikke bare består at godt vokse.

– Jeg husker hvor viktig jeg synes det var at helsesøster var til stede på skolen da jeg gikk på videregående. Det er en kjempeaktuell problemstilling for dem som er unge i dag, men som kanskje ikke var så aktuell for 30-40 år siden. Derfor er det viktig med unge folkevalgte.

Lokalpolitikk tar ekstremt mye tid. Å si nei til bursdager og droppe kvelder med Netflix, til fordel for sakspapirer og politiske møter, er ikke alltid like gøy, sier Nilsen. Men hun vil fortsette. Foran dette valget står hun på andre plass på Senterpartiet sin liste.

Unge mennesker er underrepresentert i norske kommunestyrer, sier forsker Marte Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning.

Forsker Marte Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning, tror at flere unge vil stemme dersom de har unge å stemme på. Ved sist kommunevalg stemte kun 40 prosent i aldersgruppa 20-24 år, ifølge SSB. Foto: Institutt for samfunnsforskning

I dag er 987 kommunestyrerepresentanter mellom 18 og 29 år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det utgjør litt under ti prosent.

Men sjøl andelen unge er liten, blir den større. Det går bare veldig sakte, sier Winsvold.

Kommunevalget i 2011 var et vendepunkt. Både terroren 22. juli og forsøket med at 16-åringer kunne stemme i enkelte kommuner, var med på å fokusere på unge folkevalgte.

– Vi fikk mange nye unge inn i kommunestyrene. Det var et stort fokus på at unge skulle å ha en stemme.

Unge som blir valgt inn opplever også at de får innflytelse, viser en undersøkelse Winsvold var med på i 2018.

– De unge kommunestyrerepresentantene føler i samme grad som eldre at de påvirker den politiske dagsorden og at de får gjennomslag i kommunestyret. Det er ingen forskjell på unge og eldre når det gjelder opplevelsen av gjennomslag.

– Jeg elsker Melbu!

I Hadsel er det store sjanser for at både Nilofar Nori og Erwin Teigen velges inn. Ifølge en lokal meningsmåling utført i mai, ligger både begge an til å bli kommunestyrerepresentanter.

Hjemkommunen betyr mye for begge.

– Jeg vil at Hadsel skal være et sted man ønsker å etablere seg, legge fabrikken sin, et sted man ønsker å besøke når man kommer til Norge, sier Teigen.

Til høsten er han student. Planen er å studere samlingsbasert og være så mye som mulig i hjemkommunen. I sommer skal han jobbe for Fremskrittspartiet på Stortinget.

Nori har ett år igjen på videregående. Hun vil studere jus, men hjemstedet Melbu betyr mye.

– Jeg elsker Melbu! Jeg må ut å studere, men tror jeg alltid vil komme tilbake hit. Utsikten, folka, alle de gode minnene fra oppveksten min.

For lederen i Hadsel SV, Jarle Aalborg, var det et bevisst valg å satse på en ung listetopp.

– For å løse de store utfordringene vi har i dag, som for eksempel miljøsaken, må vi ha de unge inn. Det er de som har evne til å tenke nye tanker og finne løsninger.

– Kanskje jeg stemmer på deg? Johan Walle treffer listetopp Nilofar Nori på kafé. Walle synes det er bra at unge i kommunen stiller til valg. Foto: kari skeie / nrk