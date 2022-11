De hadde vært sammen i 16 år og gift i 10.

Brått, mens han var på jobb i Nigeria, døde Åse Marie Fjelldals ektemann.

– Snorre jobbet på sjøen. Plutselig var han borte. Og jeg satt igjen med sorgen og savnet.

Og uten den avdøde ektemannens passord.

Likevel fikk Fjelldal orden på Snorres banktjenester, og andre viktige ting som krevde passord, uten store vansker.

Men Snorres digitale liv består. Etter 12 år har Fjelldal ennå ikke fått til å slette ektemannens Facebook-konto.

– Jeg får meg heller ikke til å slette han fra vennelista mi. Så han dukker opp, med minner og bursdager.

Snorre ble 53 år. Åse Marie Fjelldal beskriver ham som en kjempesnill og bestemt mann som var glad i både skog og hav. Foto: Privat

Vond påminnelse

Den 58 år gamle helsefagarbeideren, bosatt i Trøndelag, er redd uvedkommende kan ta over den avdøde ektemannens profil. Hun vil ikke fjerne ham fra vennelista si, av frykt for å miste kontroll.

– Det er sårt. For meg og for ungene. Jeg kommer ikke inn på kontoen, til tross for at jeg har prøvd å gjette på passordet hans i flere år. Jeg har skrevet utallige e-poster til Facebook, men jeg får ikke svar.

Åse Marie Fjelldals sammen med sin avdøde ektemann Snorre. Foto: Privat

Passord som spiller på barna, hunden og bursdager har ikke gitt uttelling. For tre år siden ga hun opp. Nå er hennes avdøde ektemanns Facebook-profil mer som et sår som dukker opp noen ganger i året.

– Jeg synes det er kjempedårlig gjort. Det er så enkelt for Facebook å se at han ikke lever lenger. Jeg har sendt inn alt jeg kan av informasjon. Det er sårt.

Ikke mulig å nå Facebook på e-post

Hanne Stine Kind er kommunikasjonsleder ved Norsis. Hun forteller at Åse Maries utfordring ikke er uvanlig.

Hanne Stine Kind i Norsis har forståelse for at utfordringer knyttet til sletting av Facebook-kontoer kan være belastende for pårørende. Foto: NorSIS

– Hittil i år har det vært 280 saker om sletting av profiler til avdøde på Facebook ved førstelinjetjenesten vår slettmeg.

Hun anbefaler først å ta kontakt med den aktuelle tjenesteleverandøren når det er utfordringer med kontoer i sosiale medier, sier Kind og legger til:

– Når det gjelder Facebook baserer de seg på kontakt gjennom egne kontaktskjemaer. Det er ikke mulig å kontakte via e-post eller telefon.

Mange nordmenn sliter med digitaliseringen. Blant annet så måtte Vigdis Kristiansen fra Narvik bruke sønnens mobil for å legitimere seg i banken, da hun hadde for gammel mobil til å møte nytt ID-krav.

Må ha dokumentasjon

Selskapet Meta eier Facebook.

For å slette kontoen til en som har gått bort, er det nødvendig med dokumentasjon som bekrefter at man tilhører avdødes nærmeste familie.

Den raskeste måten er å oppgi en kopi av dødsattesten.

Man kan også få fjernet kontoen ved å ha fullmakt til å representere vedkommende, opplyser Meta til NRK.

De svarer ikke på spørsmål om deres retningslinjer er tydelige nok på hvordan man skal gå frem.

Meta tilbyr muligheten å gjøre Facebook-siden til de som har gått bort om til en minneside.

Opprettet minneside

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell er glad for at familien ikke slettet brorens profil etter at han gikk bort.

Da broren Lars-Kristian døde var det ingen i familien fra Bleikvassli som kunne passordet hans, og det var derfor ikke mulig å slette profilen.

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell er glad for at familien ikke slettet brorens profil etter at han døde.

– Først ville vi fjerne den, men det var aldri noe stort tema for oss i starten, midt oppi sorgen.

Isteden omgjorde familien profilen om til en minneside. Det har de aldri angret på.

– Når jeg kjenner litt ekstra på savnet er det koselig å gå inn og se på gamle bilder og lese statuser han har skrevet, sier Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell.

Selv om Fjelldal ønsker at mannens profil skal fjernes fra Facebook, har hun full forståelse for de som ønsker å bevare sine avdødes digitale spor.

– Men alle sørger forskjellig. Det er jo opp til hver enkelt. Livet går videre, og de som dør blir ikke glemt. De gode minnene bærer du med deg uansett. De har du i hjertet ditt.