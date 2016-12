Vil ikke slette avdødes Facebook-profil: – Et fint sted å minnes broren min

– Når jeg kjenner litt ekstra på savnet er det koselig å gå inn og se på gamle bilder og lese statuser han har skrevet, sier Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell.

Da broren døde for tre år siden var det ingen i familien fra Bleikvassli som kunne passordet hans, og det var derfor ikke mulig å slette profilen.

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell har både glede og trøst av brorens minneside på Facebook. Foto: Privat

– Først ville vi fjerne den, men det var aldri noe stort tema for oss i starten, midt oppi sorgen.

I ettertid er han glad for å ha et sted med digitale minner om broren.

– Jeg pleier å lese meldingene vi har skrevet til hverandre på Facebook. Da kommer jeg på store og små episoder som er dokumentert der, og det er veldig fint å se tilbake på.

Flere ber om hjelp

En Facebook-profil inneholder spor av levd liv, med bilder, meninger og ytringer. Leder for nettstedet Slettmeg.no, Hans Marius Tessem, forteller at de stadig oftere får henvendelser fra folk som er usikre på hvordan de skal håndtere den digitale arven.

– Det har vært en jevn økning fra år til år, og denne typen henvendelser er nå den syvende vanligste hos oss, sier han til NRK.

Totalt har Slettmeg.no 10–15 prosent økning i antall henvendelser fra år til år. Denne type henvendelser har økt tilsvarende.

– Mange vet ikke hvordan de skal gå fram for å slette en profil eller hvordan de gjør den om til en minneside. En del vet heller ikke forskjellen på de to, sier Tessem.

«Dødmannsknapp»

I Facebooks innstillinger kan du velge om du ønsker at profilen din gjøres om til en minnekonto eller slettes for godt etter at du dør. Funksjonen lar deg peke ut andre personer som kan administrere Facebook-kontoen din på dine vegne.

– Familie og venner har sjelden tilgang på passordet, noe som gjør det vanskelig å få tilgang til kontoen, sier Hans Marius Tessem. Foto: Jan Tore Verstad

Når dødsfallet varsles til Facebook kan siden gjøres om til en minneside. Forvalteren din vil kunne skrive på Facebook-veggen din, for eksempel for å annonsere tidspunkt for minnestund. De vil også kunne godta venneforespørsler, og endre profilbilde.

– Det er helst de yngre Facebook-brukerne som ønsker å lage en minneside, men da uten at det kommer opp bursdagsoppdateringer og slike ting. De eldre brukerne ber om hjelp til å få slettet kontoen, sier Tessem.

– Et dilemma

Marianne Vinjevoll jobber med sorg og traumer ved Senter for krisepsykologi i Bergen, og hun opplever at mange synes dette er et vanskelig tema.

– Noen opplever at den digitale arven er et slags personlig fingeravtrykk fra personen som har gått bort, som for enkelte favner store deler av livet, sier psykologspesialisten.

– Det kan være et dilemma å ta styring over en profil, og avgjøre om den skal få leve videre eller ikke. Særlig siden avgjørelsen kan berøre flere enn nærmeste familie, som bruker siden for å minnes den avdøde.