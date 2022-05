Den siste måneden har titusenvis av DNB-kunder fått beskjed om å re-legitimere seg i banken eller via app.

Hvis de ikke registrerer legitimasjonen sin igjen, risikerer de i ytterste konsekvens at kontoen blir sperret.

– Hvis man bare overser de brevene vi sender, og ikke foretar seg noe, vil man i verste fall få fryst kontoen sin. Det er noe alle må være obs på, sier Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.

ID-kravet har ført til lange køer utenfor DNB sine filialer i hovedstaden, men også en storm av henvendelser på sosiale medier og over telefon.

For det er ikke bare enkelt å få tak i et pass i disse dager, og hvis man da ikke har annen legitimasjon, kan man få problemer.

Kritikken hagler på sosiale medier, og flere sliter med den digitale løsningen.

P2 Person 2: Person 2 Utrolig klønete når appen ikke støttes på min gode, gamle Iphone 6... Forsøkte å ringe dere, men fikk beskjed om over 40 minutters ventetid... P3 Person 3: Person 3 Hvorfor i svarte må folk født i 1930, som har vært kunder i over 70 år, legitimere seg med pass (som en ikke har) eller førerkort (gått ut)? Ventetid på passavtale: 16. august. Trur dere 90-åringer driver med hvitvasking? Grei ut! P1 Person 1: Person 1 Mine foreldre på 90 og 92 år har ikke pass , og eneste legitimasjon de har er bankkort i DNB, noe som i dette tilfellet ikke er gyldig legitimasjon. I tillegg er min far alt for syk til noe tur i banken eller for å få pass 12 mil unna. Så kom gjerne med ett forslag om hvordan vi barna får løst dette !!!!

Hadde for gammel mobil

For Vigdis Karin Kristiansen fra Narvik, måtte hun ha hjelp fra alle tre sønnene og to svigerdøtre før hun fant ut hva feilen var.

Det viste seg å være en for gammel mobil.

– Vi er relativt oppegående datamessig alle sammen, men til slutt måtte vi bruke min telefon for å få gjort jobben, forteller sønnen Frode Kristiansen.

Noen av kravene hvis du skal få legitimert deg via app, er at du har en relativt ny mobil.

iPhone må være iOS 13 eller nyere

Android må være 7.0 eller nyere

Vigdis forteller at det gikk så langt at hun vurderte å bytte bank flere ganger, da hun ikke kom gjennom på telefonen for å få bestilt time i banken heller.

– Hvis det skal være sånn at DNB-kunder må ha helt splitter nye mobiler for å være kunder, er det for dårlig. Jeg har en rimelig ny telefon, men tydeligvis for gammel, sier Vigdis Kristiansen.

– Det må være veldig mange gamle som plages, legger hun til.

Kristiansen ønsket ikke å stille med bilde.

Vidar Korsberg Dalsbø jobber som kommunikasjonsrådgiver i DNB. Foto: DNB

Forsøkt å gjøre det enkelt

Det er et krav til alle kunder å legitimere seg på nytt i de tilfeller banken ikke har nok opplysninger.

– Det gjør vi for å overholde hvitevaskningsloven. Der er det strenge krav til at vi skal vite hvem kundene våre er, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

Mange banker har allerede krevd re-legitimering.

– Og dette er en prosess som alle bankene er pliktet til å gjøre. Men vi har forsøkt å gjøre det på enklest mulig måte.

Likevel har han forståelse for at ikke alle får til å bruke appen, og at flere blir frustrerte.

Men han påpeker at de fleste tilbakemeldingene har vært greie.

– Vi opplever selvfølgelig at noen blir frustrert, og det har vi forståelse for. For det er tid man vil bruke på noe annet enn dette. Men dette er noe som alle banker har vært nødt til å gjøre.

Mange fikk denne meldingen i forrige uke. Foto: Skjermdump

Ber folk ta kontakt

– Hva skal kundene som ikke har pass eller annen legitimasjon gjøre?

– Det er en utfordring som er vanskelig, men for de det gjelder, må man gjerne ta kontakt med banken for at vi skal få orden på det.

Dalsbø forteller at enkelte kunder kan få en utsettelse. Men det er viktig at de tar kontakt.

– Men mange klager på at det tar år og dag å komme gjennom på telefonen. Har dere satt inn ekstra ressurser for dette?

– Vi har satt inn veldig mange ressurser, og vi har faktisk satt andre avdelinger i banken på dugnader for å få gjennomført alle disse manuelle tingene. Så da har vi satt store ressurser for å gjennomføre dette. Men stort sett når man ringer på tider som ikke alle andre ringer, vil man komme inn kjapt.

DNB sin hovedfilial i Oslo. Her møtte mange opp for å vise passet sitt igjen. Foto: Anders Fehn / NRK

Bekjemper kriminalitet

Hensikten med regelverket er å hindre svindelforsøk og hvitvasking.

– Manglende eller uriktig ID kan lede til ID-misbruk, bedragerier og hvitvasking, ved at kriminelle utgir seg for å være andre personer, eller skjuler seg bak en falsk ID.

Det sier Anders Schiøtz Worren, seksjonssjef i Finanstilsynet for antihvitvasking og betalingssystemer:

Bankene skal lagre en kopi av legitimasjonen. Bankene skal også følge med på hvordan kundene bruker produkter og tjenester.

Det skal gjøre det enklere å beskytte enkeltpersoner mot ID-tyveri, svindelforsøk og økonomisk kriminalitet.