Arbeiderpartiet mister halvparten av ordførerne i Nordland

I 33 av 41 kommuner i Nordland har ulike partier inngått avtaler om samarbeid de siste ukene.

Arbeiderpartiet ser ut til å halvere antall ordførere, viser NRKs gjennomgang.

Leder i Nordland Arbeiderparti Ida Pinnerød erkjenner at partiet gjorde et dårlig valg.

– Vi skal gå i oss selv for å se hva vi har gjort feil. Det er åpenbart at vi har presentert for dårlige svar til velgerne våre. Vi må få bedre fram hvordan vi skal utvikle Nordland framover.

I forrige periode hadde partiet ordføreren i 25 av de da 44 kommunene. Så langt er det klart at de beholder ordføreren i 11 kommuner. I tillegg har de fått ordføreren på Træna.

– Vi er lei oss for de ordførerne som er tapt, men gleder oss over Træna, Narvik, Rana og Bodø hvor vi beholde ordføreren, sier Pinnerød, som også er ordfører i Bodø.

Ola Smeplass fra Senterpartiet blir ny varaordfører i Bodø. Her sammen med ordfører Ida Pinnerød på valgkvelden 9. september i år.

For to uker siden ble det klart at Ida Pinnerød fortsetter som ordfører i Bodø, etter å ha inngått avtale med Sp, SV, MDG og KrF. Senterpartiets Ola Smeplass blir ny varaordfører.

– Det vi kan glede oss over at det rødgrønne alternativet er betydelig styrket etter dette valget. Vi samarbeider veldig godt med Senterpartiet mange steder i Nordland.

Sp-ordfører i 13 kommuner

Partiet som går inn i en ny periode med flest ordførere i fylket er Senterpartiet, som ble den store valgvinneren i Nordland.

De har så langt sikret seg ordføreren i 13 kommuner, mot sju i forrige periode.

– Det er en bekreftelse på at en stadig større andel av befolkningen slutter seg til den politikken som Sp står for, sier påtroppende ordfører i Sortland, Karl-Erling Nordlund.

Det er inngått avtale Sp, Ap, Rødt og SV – de samme fire partiene som har samarbeidet denne perioden.

Partiet hans fikk flest stemmer i fire av fem vesterålskommuner.

Christoffer Ellingsen, Oddmund Enoksen, Tove Mette Bjørkmo, Karl-Erling Nordlund. Foto: John Inge Johansen / NRK

Gårdbruker Nordlund tar nå over ordførerkjedet fra Tove Mette Bjørkmo (Ap), som blir varaordfører. Det blir litt spesielt, innrømmer han.

– Samtidig er det naturlig når styrkeforholdet mellom partiene er vesentlig endret. Nå må jeg må styrke bemanninga på gården. Det er en heltidsjobb å være ordfører, konstaterer han.

Høyre får to ordførere

Høyre får foreløpig sikret seg to ordførere i Nordland, SV har en og i fem kommuner står ordføreren på ei felles- eller bygdeliste.

I de siste åtte kommunene pågår det fortsatt forhandlinger om hvem som skal styre.