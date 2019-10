Hun har sin første dag i kommunestyret i Hadsel i Vesterålen i dag.

18 år gamle Nilofar Nori er en av landets yngste kommunestyrerepresentanter.

Nori er folkevalgt og valgt inn for Sosialistisk venstreparti, er født i Afghanistan og har bodd i Norge siden hun var åtte. Og hun er SVs eneste representant i vesterålskommunen.

– Jeg er veldig interessert i politikk og synes det er veldig viktig at alle engasjerer seg i å påvirke samfunnet, sier hun.

I tillegg til å være en av landets yngste, er hun også den første representanten i Hadsel som har en ikke-vestlig bakgrunn.

Kommunestyret i Hadsel Slik fordeles de 25 plassene i kommune­styret mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. SP AP MOS H V R FRP SV MDG PARTI ENDRING SP Senterpartiet 6 6 mandater +3 Endring på +3 mandater AP Arbeiderpartiet 4 4 mandater −7 Endring på −7 mandater MOS Melbu og omegn samarbeidsliste 4 4 mandater +3 Endring på +3 mandater H Høyre 3 3 mandater +1 Endring på +1 mandater V Venstre 3 3 mandater +2 Endring på +2 mandater R Rødt 2 2 mandater +1 Endring på +1 mandater FRP Fremskrittspartiet 1 1 mandater −4 Endring på −4 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 1 1 mandater 0 Endring på 0 mandater MDG Miljøpartiet De Grønne 1 1 mandater +1 Endring på +1 mandater

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Ofte tilbud til unge som kuttes

– Det er mange viktige saker, men fokuset mitt ligger på barn og ungdom. At vi har bedre tilbud, for eksempel bedre ungdomsklubber, og at det er mer rom for at unge kan komme med forslag til hvordan vi vil ha det, sier Nori.

Ved høstens valg var hun en av landets to yngste ordførerkandidater, som listetopp for SV.

Og nettopp ungdomsklubber var en av hjertesakene Nori gikk til valg på i høst.

– Når det skal tas avgjørelser om økonomi, er det ofte tilbud til ungdom som kuttes, sa hun til NRK tidligere i høst.

Nilofar Nori (SV) og Erwin Teigen (Frp) var ordførerkandidater for sine partier og blant de aller yngste i landet ved årets valg.

Bare ti prosent under 30 år

Og Nori er i mindretall.

For selv om flere unge velges inn i norske kommunestyrer, er fortsatt unge stemmer under 30 år kraftig underrepresentert.

I perioden 2015–2019 er 987 av representantene i norske kommunestyrer mellom 18 og 29 år. Dette ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det utgjør litt under ti prosent. SSB-tallene for de nye kommunestyrene kommer først ved årsskiftet.

– Vi unge er underrepresentert i politikken – spesielt i kommunepolitikk. Da synes jeg det er viktig at vi får en tydeligere stemme.

Nilofar Nori mener fritidsklubben på hjemstedet Melbu trenger et løft. Foto: Kari Skeie / NRK

– Viktig at vi ikke bare er gamle sirkustravere

I dagens kommunestyremøte ble Kurt Jensen (Sp) valgt som ny Hadsel-ordfører etter Siv Dagny Aasvik (Ap).

Jensen er glad for at Nori som ung stemme fikk plass i lokalpolitikken.

– Jeg ønsker henne hjertelig velkommen og har sagt at vi skal gjøre alt for at hun skal få en god opplevelse som kommunestyrerepresentant.

– Hun er en representant for sitt parti, men også som den virkelig unge stemmen inn i kommunestyret. Med hennes bakgrunn i tillegg er dette helt fantastisk. Det ser jeg frem til.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Vi er nødt til å få de unge med og vi er nødt til å ha fornyelse – også i politikken. Det er viktig at det ikke bare blir oss gamle sirkustravere.

De kan bidra med tanker vi ikke har til vanlig, og kan bidra med en helt annen måte å se verden og de daglige utfordringene på.

Jensen forteller at partilistene i kommunen har en gjennomsnittsalder på 40 år og oppover.

– Og noen ligger veldig høyt for å si det sånn.