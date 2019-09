Disse skal styre Bodø de fire neste årene

På en pressekonferanse i Stormen i Bodø presenterte Ap, SP, SV, MDG og KrF den nye avtalen, som sikrer et styringsdyktig flertall.

– Det er fantastisk flott å ha landa en god avtale, som sikrer et godt styre av Bodø. Vi er spesielt glade for å ha fått KrF og MDG med på laget, sier ordfører Ida Pinnerød.

Politisk kaos

Med MDG og KrFs støtte vil Ap, Sp og SV med 20 mandater ha rent flertall i bystyret, og det uten støtte fra Rødt.

Det var mange som trodde at det politiske landskapet i Bodø var så godt som satt, da Ap, SV, Sp, KrF og MDG gikk til forhandlinger om makten like etter valget.

Men tirsdag denne uka ble imidlertid alt snudd opp ned, da MDG brøt forhandlingene med de andre partiene.

Årsaken til bruddet var et område på over 100.000 kvadratmeter og er ettertraktet både som areal for utbygging og for landbruk.

Deler av Rønvikjordene som nå bare er ubehandlet matjord, var tiltenkt nye næringsbygg og et nytt sykehjem.

NY DUO: Ola Smeplass (Sp) og sittende ordfører Ida Pinnerød i Bodø i godt humør på valgnatta. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Det ville ikke MDG, som mener matjorden er altfor verdifull.

I dag gliste Håkon Andreas Møller i MDG bredt over at partiet langt på vei fikk viljen sin.

– Rønvikjordene er en viktig symbolsak. Det er Bodøs svar på LoVeSe, sier Møller, som blir utvalgsleder i plan og miljøkomiteen.

Dette er Ap, SV, Sp, MDG og KrF enige om: Ekspandér faktaboks Her er noen punkter i den politiske plattformen til Ap, SV, Sp, MDG og KrF: Partene er enige om å innføre et gratis skolemåltid til alle elevene i Bodøskolen.

Partiene går også inn for å innføre fritidskort, som gir alle barn og ungdom mellom 6 og 18 år i Bodø gratis fritidsaktiviteter

Bodø kommunes klimamål høynes til 70 prosent kutt inne 2030. De kommunale foretakene skal kutte energibruken med minst 30 prosent.

Økt kapasitet på dagavlastningstilbud for mennesker med demens.

Neste sykehjem skal bygges utenfor sentrum.

Støttekontakttilbudet skal styrkes.

Enighet om å realisere Helsehuset.

Bidra til å realisere en ishall og fotballhall på Mørkved, idrettshall i Rønvik og nytt 25 metersbasseng på Tverlandet.

Prinsens gate mellom Solparken og Rådhusparken stenges for biltrafikk for å bedre trafikksikkerheten.

Utrede Saltstraumen som verdensarvområde.

Jobbe for gang- og sykkelvei på Norsia, Gøya/Saltstraumen og Misvær.

Bodø skal sertifiseres som Fairtrade-kommune i løpet av perioden.

Bevare og videreutvikle grønne lunger i og rundt byen, spesielt for grøntområder som brukes av barn og unge.

Partene er enige om at Bypakke Bodø fase 2 gjennomføres i henhold til bystyrevedtak fra februar 2019.

Det tillates ikke flere fritidsboliger i Bodømarka.

Det skal sikres innføring av barnehageplass fra fylte ett år for dem som har behov for det.

Det skal bygges et nytt krisesenter.

Kommunedelplan for sykke l skal gjennomføres. De prioriterte rutene skal være opparbeidet senest i 2022.

Det skal utarbeides en kommunal dyrevelferdsplan for å samordne og styrke kommunens innsats for familiedyr.Vil realiser en bynær hundeluftegård.

Sentrumshandelen skal skjermes for handelsutvidelser utenfor sentrum. Nye kjøpesentre og utvidelser av eksisterende kjøpesentre tillates ikke.

Bodø kommune skal ta initiativ for å innføre gratis buss for barn og unge opp til 16 år.

Skal utrede bussforbindelse til Rønvikfjellet, den såkalte Keiserekspressen. Samt busstilbud til andre populære turområder.

Mer fokus på jordvern, landskapsvern, kulturvern beiteområder for reindrift og landbruksnæring.

Skal legge til rette for å bli en plastfri kommune.

Partene er enige om at 25 prosent av boligene i «Ny by»-prosjektet skal holdes utenfor det kommersielle markedet.

Avtalen sikrer at 75 dekar som opprinnelig var satt av til næring, skal nå benyttes til landbruk. 40 dekar er omgjort fra offentlig areal til næringsformål.

– Det har vært noen fartsdumper og rumlefelt underveis, men vi kom i mål. Den såkalte M1 blir omgjort fra næring til landbruk. Det er jeg stolt av, sier Møller.

Håkon Møller (MDG) og Ida Pinnerød (Ap) gliste om kapp da den nye samarbeidsavtalen ble presentert. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Senterpartiet: – Mer distriktsprofil

Ola Smeplass blir ny varaordfører i Bodø. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Gliste gjorde også Ola Smeplass, som blir ny varaordfører i Bodø.

– Det har vært en lang og trang fødsel. Vi var bekymret da MDG marsjerte ut av forhandlingene. Men vi er veldig fornøyd med resultatet.

Vi har både sikret viktig matjord og videre drift på Bodin.

Han tror at innbyggerne i Bodø vil merke at byen får en varaordfører fra Senterpartiet.

– Vil hele tiden ha et distriktsfokus. Vi skal bli flinkere å bringe inn omlandets interesser, sier Smeplass.

Kommunestyret i Bodø Slik fordeles de 39 plassene i kommune­styret mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. AP H FRP SP R MDG SV V KRF PARTI ENDRING AP Arbeiderpartiet 11 11 mandater −1 Endring på −1 mandater H Høyre 10 10 mandater −3 Endring på −3 mandater FRP Fremskrittspartiet 4 4 mandater 0 Endring på 0 mandater SP Senterpartiet 4 4 mandater +3 Endring på +3 mandater R Rødt 3 3 mandater −1 Endring på −1 mandater MDG Miljøpartiet De Grønne 2 2 mandater +1 Endring på +1 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 2 2 mandater 0 Endring på 0 mandater V Venstre 2 2 mandater +1 Endring på +1 mandater KRF Kristelig Folkeparti 1 1 mandater 0 Endring på 0 mandater