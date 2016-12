Arbeid med ny sjøkabel må utsettes: – Leter etter alternative løsninger

De fire kommunene i Vest-Lofoten står fortsatt uten mobilnett og bredbåndsdekning etter at en sjøkabel ble revet av for to døgn siden. Vær og vind gjør nå at arbeidet med å få fikset feilen må vente ytterligere.

– Hovedfokuset ligger i å få fikset kabelen som ligger i Nappstraumen. Den er forsinket på grunn av været. Kabelskipet som skal gjøre jobben ligger nå til kai i Svolvær i påvente av at vinden løyer, forklarer dekningssjef i Telenor, Bjørnar Amundsen.

Dekningssjef i Telenor, Bjørnar Amundsen Foto: Andreas Sundby / NRK

Ser etter midlertidige løsninger

Kort tid etter at feilen ble registrert, har de sett etter alternative løsninger til å få fikset sjøkabelen. Disse løsningene finnes, men de vet fortsatt ikke helt sikkert om det lar seg gjøre foreløpig.

– De midlertidige løsningene innebærer å koble oss inn på en annen ledig fiberkabel som finnes hos Lofotkraft. Men det gjenstår fortsatt en del tekniske komplikasjoner som må avklares for å få det til. Men vi håper og tror at vi kan koble oss inn i løpet av det neste døgnet.

Legger ny kabel når været tillater det

Kabelsjefen ombord M/S Nordkabel, Ove Olsen forklarer at de skal legge en helt ny kabel så fort som været tillater det.

– Når vi kommer i gang vil arbeidet være gjort i løpet av en dag, forklarer kabelsjef, Ove Olsen.

Hva er status nå? Ekspandér faktaboks Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad er de rammede kommunene ytterst i Lofoten. Dekningssjefen betrakter situasjonen som kritisk. De aller fleste er uten mobilkommunikasjon, mange er uten internett og mange er uten fasttelefon. Røst: Har én basestasjon i drift på rådhuset, som gjør at det er delvis dekning på øya.

Har én basestasjon i drift på rådhuset, som gjør at det er delvis dekning på øya. Værøy: Helt uten kommunikasjon.

Helt uten kommunikasjon. Moskenes: Helt uten kommunikasjon.

Helt uten kommunikasjon. Flakstad: Har to basestasjoner oppe med GSM-signal.

Siste året der Lofoten er såpass sårbart

Det er ikke første gangen det har vært problemer med sjøkabelen ut til Lofoten. Senest i fjor hadde Telenor trøbbel med kabelen som gir dekning til området.

Fra juni neste år skal ny sjøkabel til Lofoten være klar, noe som gjør at områdene ytterst i Lofoten ikke kommer til å være like utsatt som nå. Dette kommer i forbindelse med et forsterket ekom-prosjekt, initiert etter ekstremværet «Dagmar». Kabelen er allerede lagt, men ikke satt i drift.

– Det kommer en reservekabel som går over Vestfjorden ut til Lofoten. Hvis dette uværet hadde kommet til høsten neste år, hadde ikke problemet blitt så stort som det er nå, sier dekningssjefen til Telenor.

Det er Telenor som eier og drifter kabelen. Men andre aktører som Telia leier seg inn i kabelen. Dette gjør at også deres kunder blir rammet av feilen.

Årsaken er fortsatt ikke avklart

Telenor kan ikke si noe om årsaken til feilen i sjøkabelen i Nappstraumen før kabelskipet har tatt den opp av vannet. Men en av hypotesene er et anker som har tatt kabelen.

– Erfaringer fra andre steder når en kabel ryker midtfjords som her, er at det ofte er et anker eller lignende. Men det er for tidlig å konkludere med nå, sier dekningssjefen.