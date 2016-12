Fire kommuner uten mobildekning i Lofoten - Kan ta flere dager før feilen er fikset

Innbyggere i Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst er fortsatt uten normal mobildekning etter at deler av dekningen forsvant i går ettermiddag. Ifølge operasjonsleder ved politiet i Midtre Hålogaland, Lennart Steffensen, forbereder politiet seg på at det kan ta tid å få dekningen tilbake.

Avrevet sjøkabel

Dekningssjef i Telenor, Bjørn Amundsen forklarer at dekningen er borte på grunn av et brudd i en sjøkabel. Men de er ikke helt sikre på hva det skyldes.

– Det kan se ut som en båt eller lignende har revet av kabelen. Dette har skjedd på dypt vann. Så det finnes ingen naturlig årsak til at denne skulle ryke på denne måten, forteller dekningssjefen.

Dekningssjef i Telenor, Bjørn Amundsen. Foto: Helene Wille Lund / NRK

– Hva gjør dere nå for å få rettet opp i feilen?

– Det kommer en båt fra Harstad med mannskap og kabel. Det kan være mange kilometer med kabel som må skiftes. Så jeg er redd det kan ta et par dager før dette er i orden, sier Amundsen.

Han sier at det er veldig beklagelig, og forklarer at det er umulig for dem å gardere seg mot at en kabel blir revet av på denne måten.

Kommunen har satt krisestab

Hans Fredrik Sørdal, ordfører i Flakstad (Ap) Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ordfører i flakstad, Hans Fredrik Sørdal (Ap) forteller at det skaper uro og usikkerhet i kommunen, men at det tilsynelatende ikke har fått store konsekvenser så langt.

Han har følgende oppfordring til de som har behov for hjelp:

– I Flakstad har vi satt krisestab og har ekstra brannberedskap. Det vil si at så lenge situasjonen er som den er nå, vil man finne mennesker som kan hjelpe med å finne de rette etatene fra rådhuset i Flakstad, sier Sørdal.

Har skjedd før

Det er ikke første gangen Lofoten blir rammet av mobildekning som har forsvunnet.

– Heldigvis har man besluttet å være i gang med et forsterket prosjekt. Hadde dette skjedd i 2017, hadde vi hatt oppe en løsning som hadde gjort dette mindre sårbart.

Hans Fredrik Sørdal sier at det er en utrygghet for innbyggerne i Lofoten. Men meddeler at man ikke kan gjøre stort med vær og vind.

– Vi bor der vi bor. Vi er vant til at telefon og strøm blir borte. Spesielt i romjula, sier han.

Moskenes og Værøy hardest rammet

Internett er nede for de aller fleste i Moskenes. Alle fire mobilstasjonenene er nede på Moskenes. Værøy er også hardt berørt, og kan forbli uten mobil og internettdekning frem til torsdag.

– Jeg skulle ønske jeg kunne sagt at dette ble løst i løpet av dagen, men det tør jeg ikke si. Vi håper å løse feilen så fort som mulig. men slik det ser ut nå, blir det ikke ordnet før torsdag, sier dekningsjef i Telenor, Bjørn Amundsen.