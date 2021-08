Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Planen er at 5000 mennesker skal samles i Rensåsparken i Bodø i midten av august.

Da skal «meteren» forsvinne og kyss, klapp og klem blitt tillatt.

Nøkkelen er massetestingsmetoden PCR-pooling.

Det vil si at man tester grupper på 20 personer av gangen. Prøvene samles under ett og sendes til laboratorium i samme bolk. Der testes det som én prøve.

Det fører til at man får analysert et større volum av gangen. Noe som er både billig og effektivt, ifølge Kai Brynjar Hagen, smittevernoverlege i Bodø.

– Nedslående nyheter

Imidlertid er hverken FHI eller Helsedirektoratet positive, skriver NTB.

De sier i et faglig råd til regjeringen ja til massetesting, men nei til andre unntak. Det vises blant annet til at den nasjonale nytten av et slik testarrangement ikke er stort nok til å gi slike unntak.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NTB at prosjektet ikke er avhengig av unntak fra reglene om kohorter og avstand.

– Derfor har vi ikke anbefalt unntak fra disse grunnreglene, som gjelder alle arrangementer i Norge og som er viktige for å håndtere eventuelle smittetilfeller som dukker opp i ettertid, sier Nakstad.

Det mener Kai Brynjar Hagen er synd.

– Hvis dette blir fasit, er det ganske nedslående nyheter, sier kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til NTB.

Han sier det blir opp til arrangøren å avgjøre om festivalen kan gjennomføres uten slike unntak.

Ikke en hurtigtest

Kai Brynjar Hagen har tidligere sagt til NRK at han er bombesikker på at arrangementet blir trygt, og kaller PCR-pooling for «gullstandarden» av massetesting.

Massetesting er tidligere blitt kritisert for å ikke være så nøyaktige som vanlige koronatester. Men dette gjelder ikke PCR-testing, mener smittevernoverlegen.

Det er nemlig ikke en hurtigtest.

Selvtesten skal tas innen 48 timer før festivalen. Arrangøren står for det praktiske rundt testingen, med veiledning fra smittevernteamet til kommunen. Svar fra laboratoriet vil foreligge innen noen timer, senest neste dag.

Men testen må du utføre selv.

– Merkelig å si nei

Hagen sier at det slik kommunen ser det, ville ha vært smittevernfaglig trygt å arrangere etter planen.

– Det høres ganske merkelig ut ettersom PCR-testing antakelig er en mye sikrere metode, og dette gjøres i andre land, sier Hagen.

Målet til kommunen var både å gi innbyggerne et sosialt frirom og å få testet ut hvor bra massetesting med PCR-pooling fungerer i stedet for hurtigtester, som anses som mindre pålitelige.

Fagmyndighetene skriver i sitt faglige grunnlag at en slik testmetode anses som smittevernmessig likeverdig som antigentesting.